العين: في ظل إقبال ملحوظ تواصلت فعاليات مبادرة "الدعم الضريبي" التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب في شهر يناير الماضي للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال، وعقدت مرحلتها الثانية في مدينة العين بهدف توفير التوعية للخاضعين للضريبة، ورفع مستوى الامتثال الطوعي بالتشريعات الضريبية.

وعُقدت ورشة العمل الثانية في إطار مبادرة "الدعم الضريبي" على مدى يومي أمس/الثلاثاء/ الرابع عشر واليوم /الأربعاء/ الخامس عشر من شهر فبراير الحالي بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومركز تدبير – الهيلي مول في مدينة العين.

وأجاب فريق الهيئة خلال ورشة العمل التي عُقدت في مركز تدبير – الهيلي مول في مدينة العين على جميع استفسارات أصحاب الأعمال المُشاركين، وتم تقديم الدعم المعرفي لهم، لتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال الإجراءات الإلكترونية للتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد المبالغ المُستحقة، واسترداد المبالغ القابلة للاسترداد.

وأكدت الهيئة أن ورشة العمل الأولى ضمن مبادرة "الدعم الضريبي" التي عقدت في دبي خلال الشهر الماضي حققت نجاحاً ملحوظاً، وشهدت استجابة كبيرة من قطاعات الأعمال، مُشيرة إلى ان ممثلي الهيئة الاتحادية للضرائب يتواجدون في أماكن انعقاد فعاليات المُبادرة للإجابة على استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال حول التسجيل وغيره من الالتزامات الضريبية بالإضافة

إلى تشجيع الخاضعين للضريبة الذين لم يسجلوا على الإسراع للتسجيل تجنباً للغرامات، وكذلك التعريف بكيفية تقديم الإقرارات وسداد المُستحقات الضريبية وفق المُهل المحددة من خلال، وتنفيذ الإجراءات الأخرى عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية.

وأضافت الهيئة أنها ستواصل تنظيم فعاليات مبادرة "الدعم الضريبي" لتشمل جميع إمارات الدولة بالتعاون مع العديد من المراكز والجهات المعنية، حيث يقوم ممثلو الهيئة بجولات متتالية لاستقبال دافعي الضرائب وتقديم المُساندة اللازمة والتوعية الضريبية لهم لتسهيل قيامهم بالإجراءات المطلوبة لرفع نسبة الامتثال الضريبي في الدولة.

#بياناتحكومية

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تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.