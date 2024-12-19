دبي: أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن عام 2024 يُعد من الأعوام المُميَّزة في مسيرة الهيئة مُشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشاريع التطوير والتحديث لخدماتها تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتم توسيع الربط الالكتروني مع شركائها لتعزيز تكامل الخدمات وتسهيل تبادل المعلومات، كما شهد العام الحالي تقدُّمًا كبيرًا في تطبيق ضريبة الشركات، فتم تسجيل مئات الآلاف من الخاضعين لضريبة الشركات في ظل تواصل الحملة التوعوية الشاملة للتعريف بأهمية ومتطلبات الامتثال الضريبي.

جاء ذلك خلال المُلتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2024 الذي عُقد في دبي، وتم خلاله تكريم أكثر من 60 شريكًا استراتيجيًا للهيئة بالقطاعين الحكومي والخاص.

وقال سعادة خالد علي البستاني إن الهيئة تواصل إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يُدعم الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية واستمرارية المُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين موضحًا أن خطط الهيئة حققت نتائج جيدة نحو تحقيق هدفها للوصول إلى تنفيذ 70 عملية تصفير للبيروقراطية في خدماتها خلال المرحلة المُقبلة.

وأضاف سعادته في كلمة له خلال المُلتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة: "نجحت دولة الإمارات في إرساء نظام ضريبي مُتطور تشريعيًا وإجرائيًا وتكنولوجيًا، يواكب ويتفاعل مع المُتغيرات المحلية والخارجية، ويُشجع على الامتثال الضريبي الذاتي السلس بآليات إلكترونية بالكامل وفقًا لأفضل المعايير، وتميزت الشراكات الاستراتيجية التي أقامتها الهيئة وترسخت على مدى نحو 7 سنوات بالتكامل والديناميكية والارتباط الإيجابي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما كان له دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي الذي تتسع قاعدة المتعاملين به بشكل مُتسارع".

وأوضح البستاني: "بفضل هذه الشراكات تمكنت الهيئة من تعزيز مكانتها في المجتمع الإماراتي، وتحقيق أهدافها التي من أهمها المُساهمة الفعالة في تنويع مصادر الدخل، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية لإسعاد المجتمع والارتقاء بمستوى رفاهية أفراده، حيث قامت الهيئة بمجموعة من الخطوات الأساسية، تمثل أولها في توفير أرقى الخدمات التكنولوجية لتشجيع الخاضعين للضريبة على انتهاج نموذج الامتثال الذاتي، ضمن السياسات الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار انطلاقًا من فهمٍ واضح لاحتياجات كافة المتعاملين وبما يلبي تطلعاتهم، وتُطبِّق الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي بصفةٍ متواصلة".

وأكد سعادته حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع جميع المعنيين لضمان التنفيذ الناجح لخطتها الاستراتيجية والتشغيلية التي تمتد للعامين القادمين، والتي من أهم أهدافها تطوير السياسات الضريبية المناسبة والكفؤة، ومواصلة الارتقاء بالأنظمة الإجرائية، وتكثيف جهود مُكافحة التهرب الضريبي.

وقام سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بتكريم ممثلي شركاء الهيئة الاستراتيجيين موجهًا لهم الشكر على جهودهم وتعاونهم البنَّاء للمُساهمة في رِفعة وريادة دولة الإمارات.

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