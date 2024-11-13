رأس الخيمة: عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعوية جديدة في إمارة رأس الخيمة سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الحملة التوعوية الشاملة التي تنظمها الهيئة بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.

وفي بيان صحفي لها؛ أشارت الهيئة إلى حرصها على تنظيم هذه الورش بشكل دوري كونها تمثل منصة مهمة لتقديم المعرفة وتوفير الموارد اللازمة التي تساعد الأشخاص القائمين في المناطق الحرة على الامتثال للقوانين والقرارات الضريبية وتعزز من خلالها تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل فعال.

وأكدت الهيئة على الدور المحوري للمناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في دولة الإمارات، وشددت على التزامها التام بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية الى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ونظراً لما تشكله المناطق الحرة من ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، تستمر الهيئة في إطلاق مبادرات وبرامج توعوية تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية نمو النشاطات التجارية في المناطق الحرة ورفع مستوى إسهامها في الاقتصاد الوطني.

وفي إطار جهودها الهادفة إلى توضيح التشريعات المتعلقة بضريبة الشركات في المناطق الحرة، تُوفّر الهيئة دليلاً إرشاديًا حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.

وأوضح ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 200 من المعنيين؛ أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة، ويتعين على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا، وتنطبق نسبة 0 % تحديدًا على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة. كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة. ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط "الدخل المؤهل" لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ (9 %).

كما تضمنت الورشة عرضاً شاملًا حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0 %)، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلًا مؤهلًا، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، وتطرقت الورشة إلى الإرشادات الخاصة باحتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والإجراءات المتبعة للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.

ونوه ممثلو الهيئة بضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، بغض النظر عن سنة الإصدار، بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 نوفمبر 2024.

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح على مدار الساعة عبر منصة "إمارات تاكس" التي يمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في بضع دقائق، وبإمكان الخاضعين للضريبة، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لضريبة الشركات والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة. كما قامت الهيئة بتوسيع قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز الخدمات الحكومية المُنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

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