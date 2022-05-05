· يشارك ممثلون من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في الحدث العالمي الرائد لقطاع الفاكهة والخضروات لتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط

· سيجتمع أكثر من 65,000 زائر و1300 جهة عارضة وأكثر من 1000 مشتري في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 أكتوبر 2022.

· بات باب التقديم مفتوحاً الآن للشركات الراغبة بالمشاركة في الحدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيشكل ممثلون من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية جزءًا من وفد مشارك من منطقة الشرق الأوسط عندما يشاركون في النسخة الـ 14 من معرض فروت أتراكشين Fruit Attraction في العاصمة الإسبانية مدريد، الحدث الرائد في تسويق الفواكه والخضروات في العالم.

ينظم هذا الحدث من قبل IFEMA MADRID و FEPEX، وسيتم انعقاد الحدث في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 أكتوبر 2022 في مدينة مدريد الإسبانية، حيث ستصبح مرة أخرى عاصمة عالم الفاكهة والخضروات.

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 1000 مشتر ومدير مشتريات بالتجزئة ومستورد وتجار جملة مدعوين من جميع أنحاء العالم مع 1300 جهة عارضة للقيام بأعمال تجارية ومناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في هذا القطاع.

وبهذه المناسبة قالت ماريا خوسيه سانشيز، مديرة معرض فروت أتراكشين: "من المتوقع أن يعود حدث 2022 إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد التحديات والصعوبات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19، كما يسعدنا أن نلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة تعافي وانتعاش صناعة الفواكه والخضروات".

وسينضم ممثلون من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كجزء من برنامج الدول المستوردة المدعوة للحدث إلى مجموعة من المشترين المؤثرين من جميع أنحاء العالم وتعزيز العلاقات التجارية بين الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي، كما سيتضمن البرنامج مجموعة من مناقشات المائدة المستديرة والجولات الإرشادية وجلسات الشركات إلى الشركات B2B.

وستضم نسخة هذا العام من المعرض منطقة جديدة للمعرض هي مركز الشركات الناشئة، والتي سيتم تخصيصها للشركات التي تم إنشاؤها حديثًا والتي تم تأسيسها بالفترة الممتدة بين 1 يناير 2021 و1 سبتمبر 2022 في قطاع المنتجات الطازجة والصناعة الإضافية المساعدة.

وفي مكان آخر بأرضية العرض، سيعرض المعرض مرة أخرى برنامجًا كاملاً للمؤتمرات والأنشطة الفنية، مما يجعله مركز المعرفة للصناعة، مع انعقاد جلسات تضم مجموعة متنوعة من الرؤى والمحتوى من قبل المحاضرين الخبراء والمتحدثين.

وتعد منصة فريش فود لوجيستكس، التي تنظمها IFEMA كمنصة قطاعية جديدة للخدمات اللوجستية للأغذية الطازجة والنقل وإدارة سلسلة التبريد.

هذا ويظهر المعرض مرة أخرى التزامه بالمجالات الثلاثة للحلول والخدمات المتعلقة بالابتكار في القطاع الزراعي: استقطاب التكنولوجيا الحيوية والزراعة الذكية والمياه الذكية والطاقة، كما تقوم بالترويج للسوق البيئي الكلاسيكي، وهو مجال متخصص لتسويق وتصدير المنتجات العضوية والمنتجات الطازجة والصناعات الإضافية المساعدة.

وقد تم تخصيص منطقتي مركز الابتكار ومنتدى الابتكار مرة أخرى للابتكار والأفكار التجارية الجديدة في هذا القطاع، كما سيستضيف المعرض جوائز "إنوفيشن هب"، التي أصبحت حدثًا رئيسيًا بمناسبة دعم ريادة الأعمال في هذه الصناعة.

سيسلط معرض فروت أتراكشين 2022 الضوء لأول مرة على أحد منتجات الفواكه وهي فاكهة الفراولة.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:-https://www.ifema.es/fruit attraction

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن معرض فروت أتراكشين:

معرض Fruit Attraction هو نقطة التقاء التجارة العالمية لمجتمع الفواكه والخضروات المحترف، حيث سيقام المعرض في الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر 2022 في العاصمة الإسبانية مدريد، التي ستصبح مرة أخرى عاصمة الفاكهة والخضروات في العالم.

ستستقبل المدينة أكثر من 1000 مشترٍ ومدراء مشتريات التجزئة والمستوردين وتجار الجملة من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة عشر من الحدث.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

أٌسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5 770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com