الأرقام الفائزة بالجائزة الكبرى من "الإمارات للسحوبات" هي 0222292

دبي – الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع احتفالها باليوم العالمي للتخلص من الأكياس البلاستيكية، أشادت "الإمارات للسحوبات" بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة والتزام حكومتها المستمر تجاه تحقيق الاستدامة البيئية وضرورة الحفاظ عليها، وذلك من خلال أحدث مبادراتها الهادفة إلى تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع أنحاء إمارة دبي.

وتأتي هذه الإشادة في ظل الدعم الكامل واللامحدود الذي توفره المؤسسة التي تستند إلى ممارسات المسؤولية الاجتماعية، لحملات ومبادرات الدولة الهادفة إلى حماية النظم البيئية الطبيعية الهشة، خاصة البحرية منها. وتقوم "الإمارات للسحوبات" من خلال برنامجها الرائد لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، بزراعة شعاب مرجانية في مواقع مختلفة على شواطئ دولة الإمارات. وبالإضافة إلى هذا البرنامج تقوم المؤسسة بتوجيه الغواصين وغيرهم من المتطوعين إلى ضرورة إزالة بقايا الأكياس البلاستيكية والمواد الأخرى الضارة بالبيئة البحرية وذلك من أجل دعم نمو الشعاب المرجانية وتحسين جودة الحياة البحرية للكائنات الأخرى.

وتتبع الإمارات للسحوبات منذ تأسيسها نهجاً خالياً من استخدام البلاستيك، كما توفر فرصة للأشخاص المهتمين بحماية البيئة لدعم جهود الحفاظ عليها من خلال شراء قلم رصاص بقيمة 50 درهماً عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهاتف المحمول، وذلك كجزء من رؤيتها والتزامها ببناء "غدٍ أفضل". ويُتيح القلم الرصاص لمن يشتريه أيضاً فرصة للدخول في السحب الأسبوعي، الذي جرت الجولة الأخيرة منه الليلة الماضية، والذي أعلن مقدمو بثه المباشر أن السحب القادم سيشهد مفاجأة خاصة ومميزة احتفالاً بعيد الأضحى، وهو ما أثار ضجة لدى المشاهدين والمتابعين حول ماهية هذه المفاجأة.

وبالإضافة إلى الفائزين السبعة في فئة السحب المضمون، نجح 387 مشاركاً في الفوز بجوائز وصلت قيمتها إلى 591,899 درهماً إماراتياً خلال سحب الليلة الماضية، من بينهم 26 مشاركاً نجحوا في مطابقة ثلاثة أرقام من أصل الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار ليفوز كل واحد منهم بمبلغ 777 درهماً إمارتياً، بينما تمكّن 354 مشاركاً من مطابقة رقمين من أصل الأرقام السبعة ليفوز كل منهم بمبلغ 77 درهماً إماراتياً، وأخيراً فقد نجح ما يقرب من 10٪ من المشاركين في مطابقة رقم واحد من الأرقام السبعة ليفوز كل واحد منهم بمبلغ 7 دراهم. وبهذا وصلت قيمة الجوائز التي تم توزيعها على أكثر من 21,000 مشارك بواسطة الإمارات للسحوبات، إلى أكثر من 29 مليون درهم إماراتي حتى الآن.

أما الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم إماراتي، التي تُعد الأكبر من نوعها في المنطقة، فما تزال متاحة ليفوز بها مشارك واحد أو مجموعة مشاركين من خلال مطابقة جميع الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار. وما تزال أمام المشاركين المتفائلين فرصة أخرى للفوز بالجائزة التي ستغير حياتهم خلال سحب الأسبوع المقبل، الذي سيُبث مباشرة الساعة 9 بتوقيت دولة الإمارات من مساء يوم الأحد 10 يوليو 2022.

كيف تشارك في السحوبات؟

يمكن المشاركة في السحب الأسبوعي من خلال شراء قلم بقيمة 50 درهماً، يساهم جزء منها في زرع شعاب مرجانية على طول شواطئ دولة الإمارات، كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الرائد التابع للإمارات للسحوبات والذي

يهدف إلى دعم رؤية حكومة الإمارات فيما يتعلق بتحقيق بيئة مستدامة. وبعد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني www.emiratesdraw.com أو عبر تطبيق الهاتف المحمول يمكن للمشاركين، تحديد الرقم الذي سيختارونه والمكوّن من سبعة أرقام، أو الاعتماد على النظام ليختار لهم رقماً بشكل عشوائي.

وعند القيام بعملية الشراء، يدخل المشاركون في سحبين، الأوّل عبارة عن سحب أسبوعي، يتمّ فيه اختيار سبعة فائزين مضمونين بمبلغ قدره 77,777 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم. وعلاوة على ذلك، يتأهّل جميع المشاركين بشكل تلقائي للمشاركة في السحب الرئيسي، والذي يتضمّن 7 فئات جوائز تشمل جائزة كبرى قدرها 100 مليون درهماً إماراتياً، عند مطابقة جميع الأرقام السبعة من اليمين إلى اليسار.

هذا وسيتمّ بث السحب التالي مباشرة على الموقع الإلكتروني وعبر المنصات الرقمية الرسمية للمؤسسة على يوتيوب وفيسبوك، ويمكنكم أن تكونوا أحد الفائزين المحظوظين، إذ ما عليكم سوى حجز رقمكم المفضل مبكراً للمشاركة في السحب.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم المجاني8007777777.

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نبذة عن الإمارات للسحوبات:

هي مؤسسة تستند إلى المسؤولية الاجتماعية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى دعم القضايا والمبادرات البيئية المحلية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية المؤسّسية التي تقودها. وتهدف المؤسسة إلى توفير "غدٍ أفضل" وتحسين الحياة اليومية للفائزين وللمجتمع ككل. وتتيح السحوبات المشاركة لجميع الأشخاص المؤهلين )الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً( في سحبين منفصلين أسبوعياً، ليفوز منهم في السحب الأول سبعة مشاركين مضمونين بمبلغ قدره 77,777 درهماً إماراتياً لكلٍّ منهم، في حين يمنح السحب الثاني المشاركين فرصة الفوز في سبع فئات جوائز تشمل جائزة كبرى تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة قدرها 100 مليون درهماً إماراتياً.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

سالي عُبيد هاتف: +971 52 122 2275

أحمد سالم هاتف: +971 52 227 5425 | بريد إلكتروني: mediarelations@emiratesdraw.com