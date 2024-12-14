الإمارات العربية المتحدة – دبي، في إطار جهود تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات وتعزيز ريادته، نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات "هاكاثون الابتكار" بحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، ويأتي تنظيم الفعالية في إطار تعزيز ممارسات الابتكار في القطاع الصحي المحلي، حيث حظيت بمشاركة واسعة من المتخصصين في الرعاية الصحية والتقنيين والمبتكرين لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في معالجة تحديات الرعاية الصحية.

وتهدف الفعالية التي استمرت على مدار ثلاثة أيام إلى تطوير وتحقيق أهداف القطاع الصحي في الدولة، ودعم الاستراتيجيات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة ،2031 ومئوية الإمارات 2071، والتي تؤكد على أهمية تعزيز أنظمة الرعاية الصحية المستدامة والمبتكرة، من خلال بحث أدوات وتقنيات وأساليب جديدة تعمل على تحسين رعاية المرضى وتبسيط عمليات الرعاية الصحية.

وأكدت الدكتورة سارة علي الشايع، مدير إدارة البيانات والإحصاء في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن "هاكاثون الابتكار" يمثل محطة بارزة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها المؤسسة نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، كما تجسّد الفعالية التزام المؤسسة بتمكين المواهب الشابة والخبراء واستثمار قدراتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو تطوير وتنفيذ أفكار وتقنيات جديدة وابتكار حلول نوعية تسهم في تطوير القطاع وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ويشمل ذلك تقليل أوقات الانتظار، وتحسين دقة التشخيص، وتعزيز التواصل مع المرضى، الأمر الذي يحقق التميز المؤسسي، ويدعم رؤية الإمارات الطموحة نحو ترسيخ اقتصاد معرفي مستدام.

وأضافت الشايع أن الهاكاثون جمع نخبة من المهنيين من مختلف التخصصات، والمطوّرين، والمصمّمين والتقنيين، للإسهام بفعالية في صياغة مستقبل الرعاية الصحية عبر ابتكار حلول مستدامة وفعّالة. وتأتي هذه المبادرة دعماً للمواهب المحلية وتحفيزاً للأفكار الخلاقة، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو تطوير حلول ابتكارية استباقية تواكب مستجدات القطاع الصحي وتستشرف تحديات المستقبل.

ومن خلال الهاكاثون، تم تسليط الضوء على عدد من المحاور الرئيسية والمواضيع الصحية المهمة، مثل التحليلات المتقدمة في مجال البيانات، بما في ذلك تحليلات البيانات الاستكشافية والتحليلات التنبؤية ونماذج التعلم الآلي، وتهدف المؤسسة للحصول على أفضل الممارسات الابتكارية المستخدمة في ما يخص بيانات المرضى الداخليين والجراحات وأقسام الطوارئ.

كما تم عرض عدد من التحديات التشغيلية التي تواجهها المؤسسة في خدمة المرضى على المشاركين في الهاكاثون، للعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات باستخدام أساليب ابتكارية جديدة، إذ تعين على المشاركين فهم مدى أهمية البيانات في القطاع الصحي والقيام بتطوير نماذج أولية لحل التحديات، كما وفرت لهم المؤسسة جميع الأدوات والتدريب على نظام SAS viya، الذي يستخدم كمنصة موحّدة في مؤسسة الامارات للخدمات الصحية.

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