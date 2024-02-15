دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الزجاج المسطح والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، بجائزة "العلامة البيئية الخضراء"، تقديراً لإسهاماتها البارزة على مستوى تحسين الظروف البيئة في القطاع الصناعي.

وتُشكل هذه الجائزة التي تنظمها هيئة البيئة - أبوظبي وقدمتها سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أكبر جهة تنظيمية بيئية في الشرق الأوسط، والتي تتولى مسؤولية حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة، رسالة تقدير وتكريم لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح لإلتزامها بالإشراف البيئي والمحافظة على البيئة.

وقال أحمد الشارد، رئيس العمليات في دبي للاستثمار، الذي تسلّم الجائزة بالنيابة عن شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح: "نحن فخورون بهذا الفوز وحصولنا على جائزة العلامة البيئية الخضراء، حيث تُمثل هذه الجائزة رسالة تقدير وتكريم تجاه إلتزام شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح في تحقيق الاستدامة، كما تؤكد على دورها كجهة تتسم بالمسؤولية البيئية. وسيساهم هذا التقدير في تعزيز صورة العلامة التجارية للإمارات لألواح الزجاج المسطح ومصداقيتها، إلى جانب الإسهام في تعزيز الثقة بين العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الذين يولون الأولوية للاستدامة البيئية".

نظمت هيئة البيئة - أبوظبي حفل توزيع الجوائز العلامة البيئية الخضراء، حيث تكرس الهيئة جهودها لتنظيم وتطبيق القوانين البيئية لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على جودة الحياة للأجيال القادمة. ويتماشى التزام هيئة البيئة - أبوظبي بالاستدامة بشكل وثيق مع مهمة شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، ما يجعل جائزة العلامة البيئية الخضراء إنجازاً جديداً في رحلة الاستدامة للشركة.

وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة، قال المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، سليم رضا: "يندرج الفوز بجائزة العلامة البيئية الخضراء في إطار إنجازات شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، ويشكل إضافة قيّمة إلى مجموعتنا من الجوائز بما في ذلك شهادة القيمة المحلية المضافة ICV في الإمارات العربية المتحدة والقائمة الذهبية. ولقد أثبتت الإمارات لألواح الزجاج المسطح، من خلال تلبية المعايير الصارمة التي وضعتها الهيئات التنظيمية البيئية، تفانيها وممارساتها

لتقليل البصمة البيئية والحد من آثارها، وتقليل النفايات والمخلفات، والحفاظ على الموارد، واعتماد عمليات التصنيع المستدامة. ويؤكد هذا الإنجاز على صوابية جهودنا المستمرة، كما يُشكل مصدر إلهام وحافز لمواصلة دورنا الريادي نحو مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة".

تتميز شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح بتقنياتها المتطورة ونهجها المبتكر في تصنيع الزجاج من خلال منتجات تلبي احتياجات مختلف الصناعات والقطاعات، بما في ذلك قطاعات الإنشاءات والسيارات والهندسة المعمارية على المستوى المحلي والعالمي. ويمكن لعملاء الإمارات لألواح الزجاج المسطح الاستفادة من استخدام شهادة القيمة المحلية المضافة ICV والقائمة الذهبية في جميع المشاريع الحكومية وتلك التي تحظى بدعمٍ ومساعدة حكومية، في حين ستعزز جائزة Eco Label مستويات المصداقية والثقة بشكلٍ أوسع نطاقاً.



#بياناتشركات

-انتهى-