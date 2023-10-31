اختتام منافسات تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023

تكريم 36 فرداً، و12 فريقاً، و5 فائزين خاصين خلال حفل توزيع الجوائز

اختتمت ظهر ( الجمعة ) بمركز أبوظبي الوطني للمعارض(أدنيك)، الجولة النهائية من مسابقة تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023، حيث فاز فريق الإمارات بالجائزة الأولى في تحدي استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة أصحاب الهمم " creative IoT E" وشهد حفل توزيع الجوائز تكريم 36 فرداً، و12 فريقاً، و5 فائزين بالجوائز الخاصة، ضمن المسابقات التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جرى اعلان النتائج وتكريم الفائزين في المحاور الست للتحدي عقب التنافس على مدى ثلاثة ايام.

وكرّمت اللجنة المنظمة للتحدي الفرق والأفراد المشاركين على نجاحاتهم الاستثنائية في مختلف فئات اصحاب الهمم، وتم تقديم خمس جوائز خاصة، من بينها جائزة القائد التكنولوجي العالمي 2023، حصل عليها محمد نذير دانش من ماليزيا تقديرًا لموهبته الاستثنائية. وتم تكريم ماريان شريفا من كينيا وإلياس بوبي من إثيوبيا بجوائز البطل الخارق البارزة. وحقق المشاركون من ماليزيا 19 جائزة في مختلف فئات المسابقات الفردية، فضلاً عن تقديم جوائز المساهمة لفريق الفلبين وفريق ماليزيا، اعترافًا بإسهاماتهم المتميزة.

وخلال حفل الجوائز، أشاد أسعد حواس الصديد، مدير مكتب إدارة المشاريع في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهذا التحدي الرائد الذي جمع 536 مشاركًا من 18 دولة، حيث تم عرض 461 شابًا وشابة تتراوح أعمارهم بين 14 و 23 عامًا، جنبًا إلى جنب مع 75 مشرفًا مخصصًا، بما في ذلك خبراء حكوميين في مجال الإعاقة من الدول المشاركة. وتجاوز هذا التجمع الاستثنائي الحدود الجغرافية، حيث حضر ممثلون من 16 دولة شخصيًا، بينما شاركت دولتين بنشاط من خلال مؤتمرات الفيديو الافتراضية

وأضاف في الكلمة التي القاها خلال حفل توزيع جوائز المسابقة : يجب أن ندرك أن أصحاب الهمم يتميزون بقدراتهم ومواهبهم وأهدافهم التي تمكنهم من مجابهة التحديات التي يواجهونها، مطالباً بضرورة دعم حقوقهم في تكافؤ الفرص والامتيازات أسوةً الجميع، ودعا في الوقت نفسه إلى التحسين والابتكار والعمل معاً لتعزيز قابلية استخدام التكنولوجيا المساعدة وفعاليتها.

وعبر حواس عن امتنانه لكل من ساهم في نجاح استضافة وتنظيم المسابقة والفعاليات المصاحبة لها، بما في ذلك المتحدثين وأعضاء اللجان والحضور، كما عبر عن شكره لشركاء المؤسسة من المجتمع المحلي جامعة العين، والأمن السيبراني، وسايبر جيت، وأبوظبي بولوتيكينك، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من قيادة شرطة أبوظبي، وأكاديمية الشيخ سيف بن زايد ، كما شكررعاة التحدي وفريق زايد للتطوع والانقاذ والمنظمين الذين بذلوا الجهود للوصول لهذا النجاح المتميز.

وصل العدد الإجمالي للدول المشاركة في التحدي (18 دولة) حسب المناطق: شمال شرق آسيا (3 دول): كوريا، منغوليا، الصين. جنوب شرق آسيا (7 دول): لاوس، ماليزيا، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، تايلاند، الفلبين. جنوب آسيا (4 دول): نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان. الشرق الأوسط (1 دولة): الإمارات العربية المتحدة. إفريقيا (3 دول): إثيوبيا، كينيا، مصر.

اشتمل تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023 مجموعة من المسابقات المثيرة على مدى يومين في 25 و26 أكتوبر. في اليوم الأول، تم عقد مسابقتين بارزتين: "السيارة الذكية eCreative"، التي قيمت مهارات المشاركين في برمجة السيارات ذاتية القيادة باستخدام برنامج Scratch، و "eContent"، حيث عرض المشاركون إبداعهم من خلال إنشاء وتحرير مقاطع فيديو حول مواضيع معينة.

وفي اليوم الثاني، تم تقديم أربعة تحديات أخرى شيقة: "eToolPpt" قيمت مهارات إعداد وتحرير الشرائح التقديمية، و "eTool Excel" تم تقييم الكفاءة في وظائف البيانات والحسابات والتحرير في ظروف معينة، و "eLifeMap" قياس القدرة على استخدام الإنترنت لمعالجة تحديات الحياة اليومية، و "eCreativeIOT" تم تقييم القدرة على تحسين حياة الأشخاص أصحاب الهمم من خلال التكنولوجيا أو الأفكار الابتكارية.

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