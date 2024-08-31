معالي محمد الحسيني: ضرورة مواصلة بنك التنمية الجديد جهوده على صعيد تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى

كيب تاون – جنوب أفريقيا: شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد New Development Bank (NDB) لدول البريكس، والمنعقد يوم 30 أغسطس في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، تحت عنوان " الاستثمار في مستقبل مستدام ".

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك بالاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بصفته محافظاً، كما ضمّ الوفد ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، تنظيم عدد من الجلسات استعرضت النظم المالية المبتكرة للتنمية المستدامة وآفاق الاستثمار المستدام، إلى جانب عقد اجتماع للقادة وصناع القرار والمختصين في قطاع الأعمال، ناقشوا خلاله سبل تعزيز الاستثمار من أجل مستقبل مستدام.

تعزيز التنمية المستدامة

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، في الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات التي ألقاها خلال الاجتماع، أهمية دور بنك التنمية الجديد في تعزيز التنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية في جميع الدول الأعضاء، كما ركز معاليه على ضرورة مواصلة بنك التنمية الجديد جهوده على صعيد تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافةً إلى أهمية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.

تسريع الاستثمار العالمي المستدام

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهمية تسريع الاستثمار العالمي المستدام واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل مستدام، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، إضافةً إلى التركيز على تمويل مشاريع التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات.

وتضمن الاجتماع الذي شهد مشاركة محافظي بنك التنمية الجديد ومدراءه، وممثلين عن الدول الأعضاء، وممثلين عن المؤسسات المالية العالمية، وقادة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، جلساتٍ حوارية وخطابات رئيسية، ناقش من خلالها المشاركون المبادرات الهادفة لمعالجة القضايا الاجتماعية والبيئية بالغة الأهمية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرامية لتبنّي عوامل جديدة تساعد على تحقيق النمو المستدام. وأكد المشاركون حرصهم على تطوير سبل التعاون الفعّال للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

من الجدير بالذكر أن بنك التنمية الجديد قد أنشئ من قبل دول بريكس عقب اتفاق في قمة بريكس السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند، ويهدف إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن.

ويركز بنك التنمية الجديد على مجالات رئيسية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، وقد وافق بنك التنمية الجديد منذ إنشائه على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 33 مليار دولار أمريكي، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.

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