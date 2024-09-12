تستضيف دولة الإمارات لأول مرة في المنطقة بطولة "كأس العالم للكريكت للسيدات T20" التي ينظمها المجلس الدولي للكريكت، بالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكت، وتقام منافساتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في دبي والشارقة خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر، ويشارك فيها 10 فرق من مختلف قارات العالم هي: أستراليا، اسكتلندا، نيوزيلندا، إنجلترا، جنوب إفريقيا، الهند، باكستان، جزر الهند الغربية، وبنجلاديش.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه: جيف ألارديس الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت، زايد عباس عضو مجلس إدارة مجلس الامارات للكريكت، وخالد العور مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي.

وتستمر البطولة على مدار 18 يومًا تقام خلالها 23 مباراة حيث سيتم تقسيم مباريات البطولة بين دبي والشارقة مع تحديد مباراتي نصف النهائي في 17 أكتوبر في دبي و18 أكتوبر في الشارقة، وستقام المباراة النهائية في دبي، كما تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى أستراليا بطلة العالم ست مرات، إلى جانب الهند ونيوزيلندا وباكستان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية بنجلاديش وإنجلترا وجنوب إفريقيا وجزر الهند الغربية واسكتلندا.

وأشاد جيف ألارديس باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للبطولة، وقال: "أحد الأشياء المثيرة للاهتمام في الإمارات العربية المتحدة هو تنوعها. إنها مكان يمثل فيه العالم أجمع! وهذا يعني أن هذه البطولة هي كأس عالم محلية لجميع الفرق العشرة ويمكن للاعبين الاستمتاع بدعم المشجعين المتحمسين. مع وضع ذلك في الاعتبار، يسعدني أن أعلن اليوم أن التذاكر ستكون متاحة من خمسة دراهم فقط وسيكون الأطفال دون سن 18 عامًا مجانًا.

وأضاف: "سنعمل أيضًا مع مجلس الكريكت الإماراتي ومجلس دبي الرياضي على إرث الحدث. سنقيم مهرجانات الكريكت لإعطاء أكثر من 500 فتاة فرصة للمشاركة في اللعبة والاستمتاع بتجربة أولى ممتعة للكريكت، كما أود أن أشكر مجلس الإمارات للكريكت وأصدقائنا في مجلس دبي الرياضي وكذلك الفرق في استاد دبي الدولي واستاد الشارقة للكريكت على جهودهم غير العادية وتعاونهم الكبير".

وقال خالد العور: " تأتي استضافة دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص لبطولة كأس العالم للكريكت للسيدات لتبرز المكانة المتميزة التي تحظى بها دبي في عالم الرياضة، تواصل دبي ودولة الإمارات تأكيد مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم نجاحًا في قدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية وأقوى المنافسات الدولية، واكتسبت دبي ثقة العالم كله في قدرتها وإمكانياتها في هذا المجال حتى أصبحت نموذجًا عالميًا يحتذى به في قطاع الفعاليات الرياضية بفضل امتلاكها بنية تحتية عالمية تتناسب مع مختلف الرياضات واستراتيجية العمل المتكاملة والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية وإعداد المنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف خالد العور: "يحرص مجلس دبي الرياضي على توفير كل سبل الدعم لنجاح البطولات الكبرى ذات الصدى العالمي إلى جانب هدفه الرئيس في تطوير القطاع الرياضي، وقد نجحنا من قبل في استضافة أكبر وأقوى بطولات الكريكت العالمية من أبرزها كأس العالم للكريكت تي 20، والدوري الهندي الممتاز للكريكت، وكأس آسيا للكريكت، كما يحرص المجلس على تنظيم واستضافة مثل هذه البطولات الدولية التي تحظى بشعبية كبيرة ومتابعة جماهيرية واسعة مما يلبي رغبات مختلف فئات المجتمع التي تعيش في دبي".

وأكد زايد عباس أن مجلس الإمارات للكريكت يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المجلس الدولي للكريكت ومجلس الكريكت في بنغلاديش لإنجاح هذا الحدث العالمي، وقال: "يسعد مجلس الإمارات للكريكت أن يتعاون مع المجلس العالمي للكريكت في تنظيم كأس العالم للسيدات T20 في الإمارات، فلدينا العديد من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بخبرات كبيرة وغنية في استضافة أكبر البطولات الدولية في الكريكت، ونحن مستعدون مرة أخرى لتقديم حدث عالمي ناجح، وستشهد البطولة أفضل لاعبات الكريكت من جميع أنحاء العالم يتنافسن على أكبر جائزة في صيغة تي 20، وسيستمتع الجمهور بمشاهدة مسابقات مثيرة وأداء فردي وجماعي رائع في دبي والشارقة خلال الحدث، وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف لضمان حصول المشاركين والمشجعين على وقت لا يُنسى أثناء إقامتهم في الدولة."

أعلن مجلس الكريكت الدولي اليوم عن تذاكر مباريات بأسعار مناسبة تبدأ من خمسة دراهم فقط ودخول مجاني لمن هم دون سن 18 عامًا، كجزء من مبادرة لترك إرث لكأس العالم للسيدات T20 2024، أول حدث عالمي للكريكت للسيدات يتم تنظيمه "أقيمت البطولة في المنطقة.

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