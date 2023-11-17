المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 70 متحدث و1000 مستثمر من كافة أنحاء العالم ويهدف إلى توفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة في الإمارات والمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دولة الإمارات قمة سوبر إنجلز 2023، المؤتمر الأشهر والأرقى للمستثمرين المبادرين بين 15 و16 ديسمبر. وتأتي هذه القمة بالتزامن مع النتائج المذهلة التي يحققها الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي وصل إلى 501 مليار دولار، والتي تجعل من الإمارات بيئة ملائمة للشركات الناشئة. وتقام القمة بإشراف رافي كي رانجان وتنظيم فينشر كاتالسيت وبرعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للمعارض والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم وجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين. ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 70 متحدث وعدد كبير من المستثمرين وصناع السياسات والمسؤولين الحكوميين من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المستثمرين المبادرين المحليين والعالميين.

تشكل هذه القمة منصة مثالية للراغبين في الاستثمار والابتكار والتعاون والاحتفال بالتقدم الذي يشهده عالم ريادة الأعمال. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 2000 شخص، بما في ذلك 1000 من كبار من المستثمرين، وأكثر من 400 من مؤسسي الشركات الناشئة الرائدة، وأكثر من 300 من المستثمرين المبادرين، وأكثر من 200 من رؤساء الشركات، وأكثر من 100 مسؤول حكومي عالمي. كما تهدف القمة إلى أن تقديم فرصة غير مسبوقة للتعاون بين الشركات الناشئة.

وقال هشام القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سييد: "يساهم وصول قمة سوبر إنجلز إلى أبوظبي في دعم منظومة الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. حيث يلعب التقارب بين المتحدثين العالميين والمستثمرين واللاعبين الرئيسيين في مشهد ريادة الأعمال دوراً مهماً للغاية. وتعكس هذه القمة روح الابتكار والتعاون التي تميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة الشركات الناشئة الديناميكية. وتلعب فعاليات مثل قمة سوبر إنجلز دوراً محورياً في ربط رواد الأعمال أصحاب الرؤى بالمستثمرين المناسبين. وتتماشى هذه القمة مع رؤية مجموعة سييد لتشكل حافزاً للمشاريع الفعالة، وساحة تزدهر فيها الأفكار، وتقام الشراكات".

وسيلتقي المستثمرون بالمبادرين والرواد من كافة المجالات من جميع أنحاء العالم للتواصل والمشاركة واستكشاف فرص جديدة. ومن المتوقع أن تشهد القمة الكثير من النقاشات المعمقة بحضور عدد من مشاهير المستثمرين وكبار المتحدثين على مستوى العالم بما في ذلك شيخار دهوان، لاعب الكريكيت الشهير؛ وأشنير غروفر، الرائد في مجال التكنولوجيا المالية؛ ويوليا ستارك، رئيسة جمعية المرأة الأوروبية؛ وأحمد محمد النقبي من بنك الإمارات للتنمية، والعديد من المستثمرين المشاهير الآخرين.

بدوره، قال رافي كي رانجان، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمّة سوبر إنجلز: "تعتبر قمة سوبر إنجلز فرصة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين الذي يشاركونهم شغفهم، ويحرصون على أن يكونوا جزءاً من الموجة التالية من المشاريع الرائدة. نحن متحمسون لعقد هذه القمة في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر البيئة الأسرع نمواً للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث سيجد المشاركون في القمة أنفسهم في مركز ريادة الأعمال، وسيحظون بمنصة للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم. نحن مستعدون لرسم ملامح مستقبل مزدهر للأعمال والاستثمار، والانطلاق في رحلة غنية بالفرص المذهلة، والآفاق الجديدة."

من جانبه، صرح الدكتور أبروفا رانحان شارما، الشريك المؤسس ورئيس فينشر كاتاليست: "تسمح لنا إقامة فعالية هامة مثل قمة سوبر إنجلز في الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة والاستكشاف وزيادة تمكين عالم الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هدفنا هو زيادة تمكين مجتمع الشركات الناشئة في دولة الإمارات من خلال توفير المنصة والفرصة لإيصال رؤاهم إلى المستوى التالي وضمان تواصلهم مع الأشخاص المناسبين".

وفي تعليق على هذا التعاون، قال السيد خليفة القبيسي، الرئيس التجاري لمجموعة أدنيك: " يشكل انعقاد قمة سوبر إنجلز في أبوظبي علامة فارقة في مجال الاستثمار المبادر. وتعيد هذه القمة تعريف المشهد الاستثماري للشركات الناشئة، من خلال تسهيل التواصل وتعزيز العمل الجماعي وإطلاق العنان للفرص الرائدة. وتؤكد دولة الإمارات من جديد التزامها بأن تكون مركزاً للابتكار، حيث يلعب المستثمرون المبادرون دوراً محورياً كمحفزين بين رواد الأعمال المبدعين لاكتشاف آفاق مستقبلية واعدة. كما تمثل القمة شهادة على الحيوية والروح التعاونية التي تقود بيئة ريادة الأعمال في المنطقة".

من المقرر أن تكون قمة سوبر إنجلز 2023، التي تقام بالتعاون مع أدنيك، قمة عالمية مصممة حصرياً للمستثمرين المبادرين النشطين والطموحين في جميع أنحاء العالم. ولإضافة المزيد من الإثارة على الفعالية، ستتضمن القمة أيضاً حفل عشاء خاص وحفل توزيع جوائز للاحتفاء بروح ريادة الأعمال والاستثمار. وسيشهد حفل توزيع جوائز قمة سوبر إنجلز للاستثمار تكريم الأفراد والشركات في المنطقة وكذلك على مستوى العالم الذين قدموا مساهمة كبيرة في بناء وتعزيز بيئة الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمارات والتعاون الدولي.

تبدأ تذاكر حضور قمة سوبر إنجلز 2023 بسعر 199 دولار أمريكي فقط مع خصم لأول المشترين، مما يجعل هذه الفعالية الضخمة في متناول جمهور واسع. للحجز والاستعلام يرجى زيارة www.superangelssummit.com.

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نبذة عن قمة سوبر إنجلز

تأسست قمة سوبر إنجلز كأول قمة استثمارية في العالم من قبل رافي كي رانجان وبتنظيم من فينشر كاتالسيت وبالتعاون مع المكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم وجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للمعارض. وتحتفي القمة العالمية بجوهر الاستثمار.

تقام قمة سوبر إنجلز في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتوفر منصة حيوية للمناقشات والتواصل واستكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، بهدف إعادة تشكيل منظومة الأعمال وريادة الأعمال حول العالم.