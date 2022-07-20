مثّل 40 طالباً أكثر من 30 جامعة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب بلدانهم وجامعاتهم للمشاركة في أول بطولة دولية للرياضات الإلكترونية من جامعة أمازون، وتنافسوا على مجموع جوائز بقيمة 10,000 دولار أمريكي في العاصمة الإماراتية أبوظبي

في بطولة "فالورانت"، حقق فريق "زومرز" الإماراتي الفوز على "فريق 2G" من المغرب، ليصبح بذلك أول فريق ينال لقب البطولة في تاريخ الرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شارك في البطولة 168 جامعة، 1,700 فريق، وأكثر من 8,600 لاعب من هذه البلدان منذ شهر نوفمبر 2021 للوصول إلى النسخة الأولى من سلسلة أبطال جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– حقق فريق "زومرز" (Zoomers) الإماراتي (المكون من طلاب من جامعة برمنغهام، وجامعة كيرتن دبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة أبوظبي، وجامعة هيريوت وات) الفوز على الفرق المنافسة في بطولة "فالورانت" وذلك في نهائيات سلسلة بطولة أمازون للرياضة الإلكترونية للأبطال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حدث رياضي شيق شهد منافسة محتدمة استمرت أربعة أيام استضافتها "مينا تيك"، إحدى شركات GGTech، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

فاز فريق "زومرز" على "فريق 2G" المؤلف من جامعة ابن طفيل، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، المدرسة المغربية للعلوم الهندسية (EMSI)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من المغرب.

باعتبارها واحدة من أفضل بطولات الرياضات الإلكترونية في منظومة التعليم الجامعي في أوروبا، أثبتت النسخة الأولى من بطولة جامعة أمازون للألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستوى رائعاً من المنافسة بين الفرق المختلفة. لم تتنافس الفرق فقط للفوز بمجموعة الجوائز التي بلغت قيمتها المالية 10,000 دولار أمريكي، ولكن أيضاً لتمثيل بلدانهم وجامعاتهم في هذه البطولة الدولية، بهدف تتويجهم كأول أبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبطولتي "دوري الأساطير" و "فالورانت".

بعد أدائهم الرائع في بطولة "فالورانت"، صرح حمدان "شريكن"، من فريق "زومرز"، قائلاً: "أشعر بالفخر الشديد لكوني جزء من الفريق الفائز بلقب أبطال الشرق الأوسط في بطولة جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية. لقد كانت هذه المنافسة على المستوى الدولي رائعة حقاً، خاصة لأنني شاركت التجربة مع أصدقائي وزملائي. تميزت مراحل الإعداد للبطولة وتنظيمها بالسلاسة وكانت مثالية بالفعل، بالإضافة إلى أننا لعبنا ضد فرق متمكّنة وقديرة، واستمتعنا بكل مرحلة بصورة ودّية، وهو ما جعل كل شيء يمر بسلاسة وانسجام."

هذا وتُعتبر مشاركة أكثر من 40 طالب من 31 جامعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب تجربة العمر للمشاركين في البطولة.

وفي سياق البطولة، صرح ماريو بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة "مينا تك" قائلاً: "لقد كانت هذه النهائيات الأولى في المنطقة هي مجرد بداية لالتزامنا بتعزيز مساحة الرياضات الإلكترونية في المنطقة وزيادتها، لتصبح مساراً أساسياً للطلبة المتحمسين لألعاب الفيديو لتطوير حياتهم المهنية ومهاراتهم الشخصية. يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشركائنا، أمازون و “Riot Games” لما قدموه لنا من دعم قوي لنحقق مكانتنا ونصبح الوجهة الأولى للألعاب الرياضية في المنطقة."

قطاع يواصل النمو والازدهار

منذ إطلاقها، شهدت الرياضات الإلكترونية من جامعة أمازون توسعاً هائلاً ونمواً كبيراً، ليس فقط كمنافسة، لكن أيضاً كسوق عمل مزدهر في قطاع الرياضات الإلكترونية. تشير التوقعات إلى أن عدد مشاهدي الرياضات الإلكترونية حول العالم سيصل إلى 532 مليون مشاهد ومتابع في عام 2022، ومن المتوقع أن يستمر عدد مشاهدي الرياضات الإلكترونية في المناطق الناشئة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالارتفاع من 83.6 مليون مشاهدة في عام 2021 إلى 95.5 مليون في عام 2022. حالياً، تتواجد الرياضات الإلكترونية من جامعة أمازون في 20 دولة في 4 قارات، وبمشاركة ما يقارب من 2,000 جامعة وأكثر من 25,000 طالب. تربعت البطولة في العام الماضي على مكانتها كواحدة من أفضل بطولات الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم على المستوى الجامعي، وتحظى بدعم نخبة من العلامات التجارية المهمة.

تميز الموسم الأخير من منافسة "جامعة أمازون للألعاب الرياضية الإلكترونية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة حوالي 170 جامعة و 1,700 فريق وأكثر من 8,600 لاعب من هذه البلدان الأربعة تنافسوا منذ شهر نوفمبر 2021 للوصول إلى هذه النهائيات. تساهم المنافسات الإلكترونية من هذا المستوى الرفيع في تشجيع المهنيين الشباب المهرة، واللاعبين، والمبدعين، والمبتكرين على دخول هذه الصناعة المزدهرة والمشاركة فيها.

بعد تعاون (Riot Games) مع GGTech في تنظيم وإطلاق مسابقات جامعية في جميع أنحاء العالم، تعاونت الشركتان بنجاح باهر على تنظيم النسخة الأولى من هذه البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما عزز دعم نخبة من الرعاة الرسميين للمنافسة منذ عامها الأول من نجاحها، على رأسهم شركتا سامسونج ولايفبوي في الإمارات العربية المتحدة، وفي المملكة العربية السعودية سامسونج، كلير، دوريتوس، وشركة الاتصالات السعودية.

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عن مجموعة Entertainment GGTech

تعمل مجموعة GGTech Entertainment على تقريب عالم ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية من المجتمع من خلال تعزيز القيم مثل الاندماج والروح الرياضية والعمل الجماعي والرغبة في التحسين واستخدام الترفيه كحافز للتعلم. كما تلتزم المجموعة بالبيئات التفاعلية المتخصصة في تطوير وإنتاج وتسويق ألعاب الفيديو. وتستثمر أيضًا في إنشاء محتوى بتقنيات جديدة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط. للاطلاع على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع:Error! Hyperlink reference not valid.http://www.ggtech.es/