شارك في هذا الحدث الاستثنائي أكثر من 60 سيارة دفع رباعي مع خوض تجارب الانغماس في الكثبان الرملية والمغامرات المشوقة والتحدي في مسار يتعدى الـ 12 كم

دبي: للمرة الأولى على الإطلاق جمعت "أوف رود زون دبي" العشرات من سائقي سيارات الدفع الرباعي في أنٍ معاً خلال يوم مليء بالحماس نُظِم خصيصاً للاحتفال باليوم العالمي للطرق الوعرة والأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أقيم بإمارة الشارقة.

وتم دعوة السائقين المحترفين لاختبار قدراتهم في سلسلة من دورات العوائق المليئة بالحماس والتشويق في منتزه XQuarry للطرق الوعرة والمغامرات بالشارقة لتجربة نشاطات اليوم العالمي للطرق الوعرة الذي صادف 8 أكتوبر 2022.

صمم منتزه XQuarry للطرق الوعرة والمغامرات بطول يتعدى الـ 12 كم من المسارات و24 عائقاً مجهزاً لهذا الغرض. وهو المكان المثالي لأولئك الذين يحبون متعة الانغماس في الكثبان الرملية والشغف بها لمدة يومٍ استثنائي واحد.

وشارك في هذا الحدث الرائع أكثر من 60 سيارة دفع رباعي من الطرازات القديمة والحديثة وجاء ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لتأسيس شركة" أوف رود زون". فضلاَ عن أنه يأتي في بداية موسم الشتاء، وهو بحد ذاته يعيد تنشيط إحساس الجمهور بالمغامرة والرغبة في اكتشاف التشويق الذي يزيد من ضخ الأدرينالين في الحواس مع القيادة بدون عجلات عبر الكثبان الرملية المهيبة في البلاد.

وقال هاكوب هاروتيونيان،الرئيس التنفيذي لشركة" أوف رود زون: "يسعدنا إطلاق أول حدث في المنطقة للاحتفال باليوم الدولي للطرق الوعرة ونأمل أن يتعرف الناس على مدى روعة البيئة الطبيعية في الإمارات العربية المتحدة. لا يوجد مكان أفضل للاستعداد للتحديات والمغامرات عبر سيارات الدفع الرباعي من منتزه XQuarry للطرق الوعرة والمغامرات الذي يوفر الخيارات المتعددة للجميع بدءاً من محترفي تجربة الكثبان الرملية إلى المبتدئين منهم".

وأضاف هاروتيونيان بقوله: "أنها فرصة استثنائية لتعزيز مستوى السلامة وأفضل الممارسات للقيادة على الطرق الوعرة. يمكن للمدعوين تعلم كيفية تجهيز سياراتهم للقيادة في الصحراء. سنعلمهم كيف يتم تفريغ الإطارات بشكل صحيح وضبط أنظمة التعليق وطريقة إخراج مركبتهم من الرمال عندما تتعطل. ومع عقدين من الخبرة في القيادة هنا تتمثل مهمة " أوف رود زون" في مساعدة الجميع على تجربة جمال الصحراء الخلاب.

" أوف رود زون" هي شركة خاصة للسيارات في الإمارات العربية المتحدة توفر خدمة سيارات جيب مع التركيز على سيارات الدفع الرباعي للمغامرات على الطرق الوعرة والتفاني في رعاية وإرضاء وسلامة عملائها.

تم تصنيف تجربة القيادة على الطرق الوعرة 4x4 في (You Drive) من بين أفضل تجارب القيادة الصحراوية في الإمارات العربية المتحدة وفق للموقع الشهير عالمياً TripAdvisor.com ،كما قامت ببناء مجتمع يضم أكثر من 360 سائقاً يشاركونها شغفها بالقيادة على الطرق الوعرة

افتتحت منتزه XQuarry للطرق الوعرة والمغامرات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أبوابه في عام 2021. ومنذ ذلك الحين ، مر عليها آلاف السياح والمقيمين بفضل موقعها الاستراتيجي بالقرب من كل من دبي والشارقة.

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