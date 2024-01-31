من 5 إلى 6 فبراير 2024

جميرا (المنارة)، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• أول مشروع فيلا ذات تصميم داخلي فرنسي بنسبة 100٪

• بالشراكة مع درفن للعقارات، الوكالة العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة – من موقع فريد في قلب مدينة جميرا، وتحت رعاية كريمة لسعادة نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة ناتالي كينيدي القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي والإمارات الشمالية، تفتتح بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، الطبعة الأولى من معرض " فرانش لايف ستايل"، وذلك يومي 5 و6 من شهر فبراير بدبي.

هذا، وسيوفر هذا المعرض، الذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس بالشراكة مع درفن للعقارات، للمهندسين المعماريين المحليين ومصممي الديكور الداخلي وغيرهم من المتخصصين في مجال التصميم والضيافة، سيوفر لهم فرصة رائعة لاستكشاف مجموعة مميزة من الأثاث ذي التصميم الفرنسي الراقي عالي الجودة ومنتجات فن الحياة من فرنسا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وستعرض هذه الفيلا التي تم تجديدها بالكامل حديثا من قبل المصمم ألكسندر تيتوا، تحت إدارة درفن للعقارات، شركة التصميم الداخلي الفرنسية الشهيرة التي تتخذ من دبي مقر لها، ستعرض تصميما داخليا فرنسيا بنسبة 100٪ تم اختياره بعناية من قبل خبراء وكالة بيزنس فرانس بالشراكة مع محترفين محليين من أجل إلهام نظرائهم في الإمارات العربية المتحدة في مشاريعهم القادمة.

أثناء المشاركة في هذه التجربة الغامرة، سيحظى ضيوف الفيلا الفرنسية بفرصة التفاعل مع العقول الإبداعية التي تبدع هذه القطع الاستثنائية، بما في ذلك الحرفيين والمصممين والممثلين الفرنسيين الدوليين، وذلك بحضور صحفيين محليين ولفيف من المؤثرين.

يذكر أن موضوع الاستدامة يكتسب مزيدا من الأهمية ليحل تدريجيا محل أنماط الحياة الفاخرة، حيث تظهر اتجاهات جديدة محليا تجمع بين استخدام المواد المعاد تدويرها، والتشجيع على الأماكن الخضراء، محدثة تحولاً في المشهد المحلي يتناسب مع رؤية دبي الحضرية لعام 2040. كما يمكن الآن لمصممي الديكور الداخلي الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومصممة خصيصا لتلبية الطلبات المتزايدة. ويبرز هذا التحول بشكل لافت من خلال ظهور عملاء محليين أكثر تميزا وتطلبا، مما يشير إلى تغير التوقعات باتجاه مستويات أعلى.

من موقعه المثالي في واحدة من أكثر المناطق السكنية المرغوبة في دبي، سيقام معرض " فرانش لايف ستايل"، على مدى يومين ويشهد مشاركة 15 شركة فرنسية رائدة تم اختيارها كجزء من نهج متعدد الصناعات في مجال التصميم، يشمل الأثاث، الديكور، المنسوجات المنزلية، أدوات المائدة والحرف اليدوية. ستُعرض منتجات هذه الشركات بأسلوب يجمع بين الفخامة والتصميم الفريد لإضفاء جاذبية خاصة على تجربة التصميم المنزلي.



يسلط المعرض الضوء بشكل خاص على الشركات العريقة والرائدة التي كانت ولا تزال تحافظ على مكانتها البارزة في المشهد الإماراتي لعقود عديدة مثل تاناغرا. تتمتع تاناغرا بتاريخ يمتد لأكثر من 40 عامًا، حيث صارت رمزًا للتراث الفاخر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأصبحت وجهة رائدة للتسوق بالتجزئة للمنتجات الفاخرة وأسلوب الحياة الرفيع. بدأت تاناغرا رحلتها الاستثنائية بعرض الأعمال الفنية المرموقة من باكارا وكريستوفل وبرناردود وغيرهم. وتعتبر تاناغرا بمثابة رائدة في فن الحياة من خلال تقديم تجارب ديكور رائعة، وتوفير تجارب تناول طعام فاخرة، وتقديم هدايا تعكس الترف والأناقة. إنها تحتفل بالأناقة والرفاهية من خلال تحويل المنازل إلى مساحات فنية تعكس ذوقًا رفيعًا وروحًا فنية استثنائية.

ويضم الوفد الفرنسي أيضاً قادة الصناعة من مختلف القطاعات، الذين يتوقون إلى توسيع نطاق أعمالهم في المنطقة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية والإمكانات الاقتصادية لبيئة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تتميز هذه الشركات بالتزامها الواضح بالتميز مثل كلود دوزورم، الحرفي الماهر المتخصص في صناعة أدوات المائدة من الطراز الأول، والذي تم تكريمه من قبل غرفة الحرف الفرنسية. تتميز سكاكينه بمقابض مصنوعة من مواد مثل الجلد والغولوتشا والقرون، في حين أن الشفرات مصنوعة من الفولاذ عالي الجودة أو الفولاذ الدمشقي.

تُعتبر شركة أندريه رينو، الرائدة في صناعة المفروشات الفاخرة لأكثر من 60 عامًا، لاعبًا محوريًا في سوق المفروشات، حيث تحتل مكانة بارزة كواحدة من الشركات الفرنسية الرائدة في مجال مفروشات الاسترخاء. تتميز بتاريخها العريق والتزامها بالجودة والتصميم الرفيع. بدورها، تقدم شركة ميلودينا، التي أسستها ميشيل ريشر، مهندسة الديكور الداخلي، تصميمات مخصصة باستخدام زجاج المورانو للعملاء المرموقين، والفنادق، والشركات المعمارية، فضلاً عن الأفراد. إلى جانب شركات أخرى ذات الخبرة المميزة التي ستقدم بفخر إبداعاتها.

تعليقًا على هذا الموضوع، صرح أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي قائلا: " تظل فرنسا مرجعا على الساحة العالمية في مجالات التصميم والهندسة المعمارية وفن الحياة، وتستقطب على إثر ذلك عملاء دوليين. ويمثل معرض " فرانش لايف ستايل" فرصة استثنائية لتقديم هذه الخبرة والتذكير بأن سمعة فرنسا تمزج بنجاح بين التقاليد والحداثة وتتماشى تماما مع التوقعات العالية للسوق الإماراتية. ويجسد هذا التزاوج الدقيق بين التراث الكلاسيكي والابتكار المعاصر فن الحياة الفرنسي".

تسهم الشركات الفرنسية بشكل كبير في تشكيل الاتجاهات العالمية، حيث تستقطب العملاء الدوليين الباحثين عن منتجات استثنائية. وليس فقط ذلك، بل أن فرنسا تصدر العديد من منتجات التصميم، وتشهد تعاونًا واسعًا بين المصممين الفرنسيين والعلامات التجارية العالمية الرائدة، مما يعزز التأثير الفرنسي في السوق العالمية. في ظل التعاون المتنامي في مجال العقارات بعد أزمة كوفيد-19، وفي إطار الجهود الجادة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لجذب المواهب العالمية، قررت وكالة بيزنس فرانس وشركة درفن للعقارات الجمع بين جهودهما لتقدما محليا الطبعة الأولى من معرض " فرانش لايف ستايل".

هذا الحدث البارز الذي تحوّل إلى فيلا فرنسية التصميم حصريًا، هو أيضًا جزء من طموح أوسع يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في مجال يعتبر تجسيدا للثقافة الفرنسية. سيتم افتتاح المعرض من قبل سعادة نيكولا نيمتشينو، السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة ناتالي كينيدي، القنصل الفرنسي العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية، يليه حفل استقبال يقام في اليوم الأول من المعرض (5 فبراير 2024).

من جانبها، علقت السيدة خديجة العثماني، الشريكة المساعدة، لدى درفن للعقارات قائلة: "يعد معرض نمط الحياة الفرنسي هذا حدثاً لا يفوت لاستكشاف أحدث الابتكارات الفرنسية في الأجواء المرموقة لأول فيلا فرنسية بالكامل في دبي. كشركة رائدة في سوق العقارات قصيرة الأجل، تتيح درفن للعقارات لنفسها فرصة الارتباط كشريك مفضل لمعرض فن الحياة الفرنسي في دبي. وتعزز هذه الشراكة مهمتنا لتجاوز التوقعات المحلية، مما يوفر لسكان دبي تجربة عقارية فريدة من نوعها. سواءً كان ذلك من خلال الشقق المصممة بأناقة أو المنازل الفخمة أو العقارات الاستثنائية، نسعى قدماً بالتزامنا لإنشاء مساحات تعكس الرقي والأناقة المطلوبة محلياً، والمرتبطة بأسلوب الحياة الفرنسي."

بعد انتهاء معرضها الذي سيستمر على مدى يومين، ستنتقل هذه الفيلا، النابضة بالأناقة والرقي المميز لأسلوب الحياة الفرنسي، إلى فصل جديد ومثير. وستوفر درفن للعقارات، الشريك الرئيسي لهذا الحدث الحصري، الفرصة لاستئجار هذا المكان الرائع، سواء لقضاء عطلة مؤقتة أو للإيجار طويل الأجل، مما يتيح للمستأجرين المستقبليين توسيع تجربة الحياة الفرنسية في قلب دبي. بعد ذلك، ستتاح للمستأجرين المستقبليين فرصة حصرية للانغماس في التطور الفرنسي يوميًا، والاستمتاع ببيئة معيشية استثنائية، والمشاركة في تجربة غامرة فريدة وسط أجواء هذه الفيلا المميزة، سواء لقضاء عطلة مؤقتة أو للإقامة طويلة الأجل.

يذكر أن الضيوف الذين سيحضرون افتتاح هذه الفيلا، ستتاح لهم الفرصة الفريدة لاكتشاف أحدث منتجات التجميل التي يقدمها شركاء " الرفاه" في هذا الحدث: كلارنس وأفين.

للانضمام إلى هذه الفعالية الفريدة، الرجاء التسجيل الإلزامي من خلال الرابط التالي:

https://event.businessfrance.fr/exposition-art-de-vivre-a-dubai/



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-انتهى-