

أسبوع أبوظبي للاستدامة يجمع نخبة من قادة القطاعات والمجتمع ورواد الأعمال وغيرهم من الشركاء الرئيسيين بهدف تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن أسبوع أبوظبي للاستدامة المنصة العالمية التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بهدف معالجة تحديات الاستدامة الملحة، عن توقيع شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية شراكة لمدة ثلاثة أعوام.

وقّع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم". وبموجب الاتفاقية، ستكون شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" شريكاً داعماً لأسبوع أبوظبي للاستدامة من 2025 إلى 2027.

ويجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة نخبة من قادة القطاعات والمجتمع ورواد الأعمال وغيرهم من الشركاء الرئيسيين بهدف تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي 2050. وسوف يسلط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والخبرات البشرية، لدفع عجلة التنمية المستدامة واستكشاف الفرص المرتبطة بهذا التحوّل الاقتصادي والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة أول حدث على أجندة الاستدامة العالمية خلال العام، وتقام دورة هذا العام من الأسبوع تحت عنوان "تكامل القطاعات لمستقبل مستدام" في الفترة 12-18 يناير بالعاصمة أبوظبي. ويتضمن برنامج أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 سلسلة من الفعاليات المهمة التي تشمل جلسات نقاش

رفيعة المستوى، ومنتديات، وفعاليات للشركاء، وأنشطة لتعزيز التواصل رفيعة المستوى، ليمثل منصة تجمع المجتمع الدولي بهدف بحث ايجاد مسارات فعالة لبناء مستقبل يتسم بالمرونة ويشمل الجميع.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي: "يجسد أسبوع أبوظبي للاستدامة توجهات دولة الإمارات ومساعيها الجادة لدعم عملية التنمية المستدامة وتحقيق التحول الاقتصادي المنشود. ويمثل الأسبوع منصة عالمية تتيح التعاون بين مختلف القطاعات، وتعزيز الحوار، وعقد الشراكات، بما يسهم في بناء نظم اقتصادية منخفضة

الكربون تعزز النمو بالتوازي مع الحد من التبعات البيئية. ويسرنا توقيع اتفاقية تمتد لثلاثة أعوام مع شركة ’الإمارات العالمية للألمنيوم‘ التي تشاركنا الالتزام بتسريع تطوير حلول مستدامة والتطلع لبناء مستقبل مرن ومزدهر يشمل الجميع".

وقال عبد الناصر بن كلبان: "يؤدي الألمنيوم دوراً أساسياً في تطوير المجتمعات الأكثر استدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه وفقاً لمعايير الاستدامة. وتعد صناعة الألمنيوم من بين القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، ويعد إزالة الكربون من هذه القطاعات أحد الركائز الأساسية من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ويسهم "أسبوع أبوظبي للاستدامة" في دعم التعاون المشترك بين القطاعات وجمع الأطراف المعنية الرئيسية لتبادل الخبرات وابتكار حلول للتحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في العالم".

وأعلنت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي 2050. وفي العام الماضي، قامت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" بتطبيق نظام رقمي لتتبع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من أجل تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الحد من الكربون، بما يتماشى مع النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق. وتعتبر شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" أول شركة تنتج الألمنيوم على مستوى تجاري باستخدام الطاقة الشمسية، حيث بدأت بتسويق هذا المنتج في عام 2021 تحت اسم "سيليستيال".

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لمحة عن أسبوع أبوظبي للاستدامة

يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، بهدف مواجهة تحديات الاستدامة العالمية الملحة من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة المسؤولة ودفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واستقطب الأسبوع على مدى أكثر من 15 عاماً صناع القرار من القطاعين العام والخاص والمجتمع بهدف مناقشة سبل دعم أجندة الاستدامة العالمية من خلال تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات وتطوير حلول مجدية. ويوفر برنامج أسبوع أبوظبي للاستدامة الممتد على مدار العام سلسلة من الحوارات والمبادرات التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتضافر الجهود من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

لمحة عن "مصدر"

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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نبذة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

تأسست شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 1975 على يد صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم تحت مسمى دبي للألمنيوم (دوبال)، ومنذ تأسيسها تعمل الشركة على ابتكار الألمنيوم لجعل الحياة العصرية متكاملة. الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم وأكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز.

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي شركة مملوكة مُناصفة لكل من شركة مبادلة للاستثمار من أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية من دبي. وتعتبر أكبر شركة مملوكة من قبل الإمارتين معاً.

يعد الألمنيوم الذي تنتجه شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" ثاني أكبر الصادرات المصنعة في دولة الإمارات، بعد النفط والغاز. وفي العام 2023، بلغ إجمالي المبيعات للألمنيوم 2.75 مليون طن من الألمنيوم المسبوك. الإمارات العالمية للألمنيوم هي المنتج الوطني الوحيد التي تجعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

ويلبي إنتاج الشركة احتياجات ما يزيد عن 400 عميل في أكثر من 50 دولة حول العالم، وفي عام 2023، بلغت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 76% من إجمالي مبيعات الشركة من المعدن المصبوب.

ويستخدم الألمنيوم الذي تنتجه "الإمارات العالمية للألمنيوم" بشكل أساسي في قطاعات الإنشاءات، وصناعة السيارات، والتعبئة والتغليف، وفي قطاع صناعة الطيران، والإلكترونيات.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 10% من إجمالي إنتاجها إلى 26 شركة متخصصة في تصنيع منتجات من الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يساهم قطاع الألمنيوم المتنامي في الدولة في توفير أكثر من 57,000 وظيفة، ويعمل في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 7,000 موظف، بينهم أكثر من 1,200 مواطن إماراتي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: www.ega.ae

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