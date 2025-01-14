دبي، الإمارات العربية المتحدة: بالشراكة بين برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، وإنفيديا ومؤسسة دبي للمستقبل (DFF)، تم الإعلان عن حدث جديد ومثير للمطورين والطلاب في مجال الألعاب في 23 يناير الجاري بعنوان: NVIDIA RTX AI GameCraft

يقع هذا الحدث في مدينة دبي المُذهلة والنابضة، هذه المسابقة تدعو اللاعبين الى تخطي حدودهم في مجالات التكنولوجيا والإبداع، مع جائزة تساوي 12000 دولار أمريكي، وجوائز حصرية أخرى، وبالطبع الشهرة لأعلى 15 مشارك في النهائيات، هذه ليست مجرد مُسابقة عادية، هذه هي منصة الإنطلاق لجيل جديد من مبدعي الألعاب.

الموضوع المُلهم للمسابقة

هذا العام المسابقة تحت عنوان (دبي بين الحاضر والمستقبل) ويقوم المتسابقون بالمشاركة والتسابق في إنشاء لعبة تحتفل بالتاريخ والتراث الغني لمدينة دبي، ورؤيتها الرائدة للغد، انها فرصة لسرد تاريخ المدينة الكبير وذلك عن طريق تصاميم الألعاب المميزة، وعن طريق خلط التقاليد والتقدم بطرق لا مثيل لها.

ماذا قالوا عن المسابقة؟

قال فيصل كاظم، مدير برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، الذي تشرف عليه "دبي للمستقبل"، إن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري، يسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الألعاب على مستوى العالم، وإن البرنامج يهدف من خلال التعاون مع "إنفيديا" العالمية، إلى تزويد المطورين والمبدعين ورواد الأعمال من حول العالم بفرص متميزة لتصميم تجارب رقمية فريدة، موضحا أن برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، يهدف إلى جعل دبي مركزاً رئيسياً عالمياً لقطاع الألعاب الإلكترونية.

كما أضاف كاظم "في برنامج دبي للألعاب 2033 نلتزم بمهمتنا لوضع دبي في مركز رائد لصناعة الألعاب العالمية، عملنا يُركز على جذب الاستوديوهات الرائدة والمواهب، وإنشاء شراكات استراتيجية وتقوية مجتمع الألعاب المذدهر، ذلك عن طريق تجميع المسؤولين الذين يفكرون بشكل مستقبلي مع التقنيات البارزة، دبي تبرز الآن في رأس مستقبل الألعاب، وتُظهر إمكانيات جديدة للعالم الرقمي.

وقالت شانتيل تافيد، مديرة التسويق لدى إنفيديا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إن الشركة تهدف من خلال الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل في تنظيم هذه المسابقة العالمية، إلى تسليط الضوء على أبرز المواهب الإبداعية المتخصصة في توظيف الإمكانات التحويلية والتطبيقات الواسعة لأدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب الإلكترونية، وتطوير أفضل التجارب الرقمية المستقبلية القائمة على الإبداع والابتكار.

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