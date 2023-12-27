يُكرم حفل الجوائز نخبة من أبرز المواهب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى المستوى الدولي

سيقام الحفل المرموق خلال معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2024 الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير

تضم أبرز فئات الجوائز لعام 2024 كلاً من: "أفضل مشروع في العام" و"أفضل منتج في العام" و"أفضل شريك في العام" مع بقية المرشحين الآخرين بما فيهم: فندق أتلانتس ذا رويال دبي وبرج مركز المملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تزامناً مع قرب انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لجوائز لايت ميدل إيست الشهر المقبل، فقد تم الإعلان رسميًا عن القائمة النهائية لجوائز لايت ميدل إيست، حيث سيقام حفله في اليوم الأخير من معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في 18 يناير 2024، إذ يهدف حفل الجوائز إلى تكريم الابتكار والتميز في قطاع الإضاءة واستقطاب محترفي ومتخصصي الإضاءة وعشاقها من جميع أنحاء العالم.

سيتم تحكيم الجوائز مع ثلاث فئات شاملة من الجوائز أبرزها: جائزة "أفضل مشروع في العام" وجائزة "أفضل منتج في العام" وجائزة "أفضل شريك في العام"، من قبل لجنة مؤلفة من نخبة الحكام الدوليين بقيادة رئيسي لجنة التحكيم مارتن لوبتون وشارون ستامرز، المؤسسون المشاركون لـشركة لايت كوليكتف في المملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة، علق عبد المحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» قائلاً: "تعد جوائز «لايت ميدل إيست» بمثابة منصة رئيسية تحتفي بالابتكار والإنجاز في عالم تصميم وتكنولوجيا الإضاءة المتطور باستمرار، حيث تصادف الدورة السنوية العاشرة من الجوائز، لذا تعد دورة هذا العام ذات أهمية خاصة لتكريم ألمع العقول وأبرز المواهب في القطاع".

وأضاف عبد المحسن قائلاً: "لقد تلقينا عددًا استثنائيًا من المشاركات من قبل المتخصصين في هذا القطاع والشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالإضافة إلى تكريم أبرز شركات الإضاءة في المنطقة، فإن فئة أفضل مشروع في العام ستكرم مشاريع الإضاءة المتميزة على المستوى الدولي".

وتشمل قائمة المرشحين النهائية لفئة "أفضل مشروع في العام" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كلاً من: أتموسفير في برج خليفة، و فندق أتلانتس ذا رويال، وبرج مركز المملكة، و تاليس 7، و تشيك نونا، و سيتي سوشال، و دينر باي هيستون بلومنثال، و إي إل آند إن ياس باي، المقر الرئيسي لفندق فيرمونت والمقر الرئيسي لشركة أكور في دبي، وفيتن جلام في دبي هيلز مول، وبينالي الفنون الإسلامية، ولينج لينج دبي، وأوكو دبي، ومتحف عمان عبر العصور، ومسجد الثامن، ووزارة السياحة السعودية.

أما المتأهلون للتصفيات النهائية لجائزة "أفضل مشروع في العام" على المستوى الدولي فهم كنيسة الصوت في الصين، ودلتا في أوسلو، ومنتجع كمبينسكي سيشل، ومنطقة ماسالا، وسيرك بيكاديللي، وإم إس سي وورلد أوروبا، ومجمع المعابد في جايا في الهند، وكنيسة سيدة لاكن والتركيب الفني "الكون" لبينالي شنتشن-هونج كونج لعام 2022.

وستكرم جائزة "أفضل مشروع في العام من جوائز «لايت ميدل إيست»"، أفضل مشروع شامل لهذا العام ويتم منحها للمشارك الذي حصل على أعلى الدرجات بشكل عام من قبل لجنة التحكيم.

وتغطي جائزة "أفضل منتج في العام" خمس فئات تشمل كلاً من: "الإضاءة الداخلية"، و"الإضاءة الخارجية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"حلول الإضاءة الذكية"، وجائزة "أفضل منتج باختيار النظراء"، وهي فئة تصويت عامة تشمل جميع المنتجات المدرجة في القائمة المختصرة، حيث سيتم التصويت على هذه الجائزة عبر الإنترنت مباشرة من أرض المعرض يوم 16 يناير.

وقد ضمت قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة "حل الإضاءة الذكي للعام" كلا من: مستشعر جودة الهواء لنظام مودوس من شركة لينيا لايت جروب، وبلاك هول، وإيكو جينياس 4 سي إتش وسي إتش 8، و هاي أكيوريسي بوزيشينينج (HAP)، و بويت كرييتور سوفت وير.

هذا وتُكرّم جائزة "أفضل شريك في العام" المصنعين والموردين والموزعين الذين أظهروا التميز في ابتكار الإضاءة والتعاون بين فرق المشروع والتصميم، مما أدى بدوره إلى تحقيق مشاريع إضاءة ناجحة، وتضم الشركات المدرجة في القائمة المختصرة لهذه الفئة كلاً من: إتش إس ون لايتينج و إل إي دي فليكس جروب و زومتوبل جروب.

كما تشمل قائمة الجهات الراعية لجوائز لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست: لارسا كراعي ذهبي، وتضم فئة الرعاة كلاً من: نولومينتيك و لينيا لايت جروب و إل إي دي فليكس و تريلوكس ولومينا لايتنج وإنوفو، بينما سيكون الشريك الاستراتيجي للجوائز هو لايت كوليكتف.

يعود معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام للانعقاد مجدداً في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 350 عارضاً يستعرضون أكثر من 1000 علامة تجارية، حيث ستقام دورة هذا العام من المعرض تحت شعار: "المستقبل المستنير: كيف ستوجه المسؤولية مستقبل المباني".

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نبذة عن معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»:

يجمع معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» بين العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية وأبرز الشركات الدولية والمبتكرين الواعدين على مدى ثلاثة أيام يتم من خلاله استعراض أحدث منتجات الإضاءة والهندسة الكهربائية والمنزلية وأتمتة البناء، وقد لعب المعرض دوراً حيوياً في نمو وتطور القطاع منذ إطلاقه في عام 2006، مع تمثيل قوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، والعديد من المؤتمرات التعليمية، وورش العمل المعتمدة، وبرنامج جوائز رائد للتعرف على أفضل ما يقدمه القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت واحدة من أبرز شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم ولها مركز معارض خاص بها، ونحو 2160 موظف في مقرها الرئيسي في فرانكفورت آم ماين وفي 28 شركة تابعة. تنظم الشركة الفعاليات في جميع أنحاء العالم. حيث بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2022 حوالي 454 مليون يورو. وتفتخر بخدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار عمل معارضنا وفعالياتنا ومواقعنا ومجالات خدماتنا. تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة ميسي فرانكفورت في شبكة مبيعاتها العالمية القوية والمترابطة، والتي تغطي حوالي 180 دولة في جميع مناطق العالم. تضمن مجموعة خدمات الشركة الشاملة سواء في الموقع أو عبر الإنترنت تمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة عالية ومرونة على الدوام عند تخطيط وتنظيم وتشغيل فعالياتهم. كما تستخدم خبراتها الرقمية لتطوير نماذج أعمال جديدة. تشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض وبناء وتسويق المعارض التجارية وخدمات الموظفين والضيافة. كذلك تعد الاستدامة الركيزة الأساسية لاستراتيجية الشركة. حيث تحقق توازناً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل قائمة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم 2022/2023، استضافت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 3,939 عارضاً من 66 دولة وجذبت 151,990 زائراً من 116 دولة.