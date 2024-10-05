دبي، الإمارات العربية المتحدة: تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طفرة كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية لا سيما في قطاعات الطرق والجسور والأنفاق؛ مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع والنمو السكاني المتزايد والحاجة إلى شبكات نقل فعالة. واستجابة لهذه التطورات، تم الإعلان عن عقد مؤتمر "الطرق والجسور والأنفاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يوميْ 21 و22 أكتوبر 2024، بفندق "موڤنبيـك البستان" بمدينة دبي، والذي يجمع نخبة مميزة من الخبراء الإقليميين والدوليين لمناقشة الابتكارات والحلول الرئيسية اللازمة لتطوير البنية التحتية بقطاع النقل في المنطقة.

وفي ظل الاستثمارات الكبيرة بالبنية التحتية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين وقطر؛ من المتوقع أن يشكل مؤتمر "الطرق والجسور والأنفاق (RBT) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024" منصَّة حيوية لقادة الصناعة لاستكشاف أحدث التقنيات والاستراتيجيات المستدامة التي من شأنها صياغة مستقبل البنية التحتية بقطاع النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المقرر أن تضم جلسات المؤتمر مجموعة من المتحدثين البارزين، مثل المهندس/ خميس الشهياري، رئيس قسم تطوير الطرق والسلامة المرورية بإدارة أصول الطرق الاتحادية، التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيقود جلسة تركز على إدارة صيانة وحفظ الأصول للجسور المتقاطعة؛ حيث سيشارك رؤاه حول أفضل الممارسات اللازمة للحفاظ على أصول البنية التحتية الرئيسية وضمان استدامتها من خلال استراتيجيات الصيانة الفعالة، بالإضافة إلى السيد/ أوكتافيانو بارايسو، نائب الرئيس المساعد للإنتاج في شركة "سيسترا إنترناشيونال بريدج تكنولوجيز"، والذي سيسلط الضوء على عمليات التحول من المخططات ثنائية الأبعاد إلى النماذج الهندسية ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية نمذجة معلومات البناء (BIM)، والتي تمثل نهجاً متطوراً يعِد بإحداث ثورة في مشاريع البنية التحتية للطرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى جانب آخر، ستركز مجموعة أخرى من المتحدثين البارزين، مثل السيد/ ياسر مسلمي (من شركة أركاديس) والسيد/ شريف بيالي (من شركة نيوم موبيليتي)، على موضوعات مثل الاستدامة والابتكار في تطوير البنية التحتية، ونماذج الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص لتوسيع وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الأنظمة الذكية في إدارة حركة المرور، ومواجهة السيول والفيضانات.

ومن جهة أخرى، من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر مجموعة من حلقات النقاش التفاعلية بالإضافة إلى جلسات حول جوانب الابتكار في القطاع، فضلاً عن إتاحة فرص للتواصل بين الحضور، وهو ما سيوفر للمشاركين بالمؤتمر رؤى قيمة حول مستقبل تطوير البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من المتوقع أن يشكِّل مؤتمر "الطرق والجسور والأنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024" حدثًا بارزًا لكافة الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في قطاعات البناء والهندسة والنقل، حيث سيوفر المؤتمر فرصًا لا مثيل لها لتعزيز المعرفة، والتعلم من كبار الخبراء، وتبادل الأفكار حول بناء شبكات بنية تحتية مرنة ومستدامة.

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