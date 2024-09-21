دبي، الإمارات العربية المتحدة:- من المقرر عقد "المنتدى العربي الثاني للإسكـان والتنميـة الحضريَّـة" يوميْ 2 و3 أكتوبر 2024، بفندق "موڤنبيك البستان"، دبي، بالإمارات العربية المتحدة، حيث يجمع هذا الحدث البارز أصحاب المصلحة الرئيسيين وصانعي السياسات وقادة الصناعة لمناقشة ودعم حلول الإسكان المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة. يتناول المنتدى هذا العام؛ والذي ينعقد تحت شعار «الارتقاء بالإسكان وجودة الحياة في المنطقة من خلال الابتكار والاستدامة»؛ التحديات الرئيسية والفرص الحاسمة في قطاع الإسكان، مع التركيز على الإسكان الميسّر، والمنازل الخالية من الانبعاثات الكربونية، ونمط المعيشة الفاخر، والمنازل المبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنازل الذكية.

يمثل المنتدى حدثاً محورياً في المنطقة، مع اجتذابه لأبرز قادة الفكر وصنَّاع القرار المنوط بهم صياغة مستقبل الإسكان والتنمية الحضريَّة في العالم العربي، حيث يوفر الحدث منصة مثالية للنقاشات رفيعة المستوى، وتبادل المعرفة، والتواصل بين كبار المختصين والخبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية وقطاعات العقارات والبناء والتخطيط الحضري.

وتأكيدًا على أهمية التعاون في تحقيق حلول الإسكان المستدامة، من المقرر أن يشارك بالمنتدى سعادة/ محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، كمتحدث رئيسي للمنتدى؛ حيث كانت دائماً مؤسسة محمد بن راشد للإسكان -وهي الشريك الرسمي المستضيف للحدث- في طليعة المؤسسات الداعمة لمشاريع الإسكان المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمجتمع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة / محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على التزام المؤسسة الراسخ بدعم وتطوير قطاع الإسكان في دبي لتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة لمواطنيها، حيث صرح قائـلاً: "نحن ملتزمون في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتنفيذ مشاريع إسكان شاملة ومستدامة تهدف إلى توفير بيئة سكنية عصرية تعزز جوْدة ونوعية الحياة للسكان، بما يتماشى مع النمو السكاني المتوقع للإمـارة".

كما أكد الشحي على أهمية الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص لتحقيق رؤية دبـي المستقبلية، قائلاً: "يُعَد الابتكار والتقنيات الحديثة من العوامل الحيوية في تحسين كفاءة المشاريع وخفض التكاليف، مما يساهم في تعزيز مرونة سوق العقارات وزيادة تنوع خيارات الإسكان المتاحة للمواطنين، وفي هذا الإطار، نسعى دائماً إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في الإسكان من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي في دبــي".

واختتم الشحي حديثه بالتأكيد على أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ستواصل جهودها الدؤوبة لتحقيق رؤية إمارة دبـي في أن تكون واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم، من خلال توفير حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات مواطنيها وتساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

هذا ومن المخطط أن يعرض "المنتدى العربي الثاني للإسكـان والتنميـة الحضريَّـة" مجموعة من أبرز المشاريع الرائدة والتطورات التكنولوجية في قطاع الإسكان، كما ستتاح للحضور الفرصة للتعرف على عدد من دراسات الحالة الناجحة، واستكشاف أحدث الاتجاهات، فضلاً عن المشاركة في مناقشات استراتيجية حول كيفية التغلب على التحديات الملحَّة التي تواجه قطاع الإسكان في المنطقة.

ومن جهة أخرى، سيتضمن جدول أعمال المنتدى عقد عدد من الجلسات الرئيسية، مثل:

الآفاق المستقبلية لقطاع الإسكان: استكشاف مستقبل قطاع الإسكان في المنطقة العربية مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا.

استكشاف مستقبل قطاع الإسكان في المنطقة العربية مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا. مبادرات الإسكان الميسّر: الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لجعل الإسكان في متناول جميع شرائح المجتمع.

الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لجعل الإسكان في متناول جميع شرائح المجتمع. تحقيق صافي الانبعاثات الصفري والمعيشة المستدامة: تطبيق ممارسات البناء الأخضر الصديق للبيئة والحد من البصمة الكربونية في مشاريع الإسكان.

تطبيق ممارسات البناء الأخضر الصديق للبيئة والحد من البصمة الكربونية في مشاريع الإسكان. نمط المعيشة الفاخر والتنمية الحضريَة: تحقيق التوازن بين الإسكان الفاخر والتنمية الحضرية المستدامة.

تحقيق التوازن بين الإسكان الفاخر والتنمية الحضرية المستدامة. المنازل المبنية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والبيوت الجاهزة المبنية بنظام الوحدات النمطية: ثورة في تقنيات البناء لحلول سكنية أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

ثورة في تقنيات البناء لحلول سكنية أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. المنازل الذكيـة: دمج التكنولوجيا في المنازل لتحسين جودة ونوعية الحياة.

من المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 300 مشارك، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين، والمطورين، والمستثمرين، والمعماريين، ومخططي المدن، وخبراء الاستدامة، والذين سيجتمعون معاً لرسم الطريق نحو بناء قطاع سكني أكثر استدامة وأكثر ابتكارًا في العالم العربي.

باب التسجيل مفتوح الآن للمشاركة في المنتدى، حيث ندعو كافة الأطراف المهتمة إلى حجز أماكنهم مبكرًا لضمان المشاركة في هذا الحدث الهام.

للتسجيل، ومعرفة المزيد من المعلومات؛ يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى: https://arabhousingforum.com/.

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