أبوظبي: أعلنت EVIS عن أول مؤتمر و معرض على الإطلاق للابتكار في قطاع المركبات الكهربائية في أبوظبي وذلك مع زيادة الاهتمام بالمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، في الفترة من 23 إلى 25 مايو 2022 من الساعة 9:00 صباحا حتى 5:00 مساءً. وسيجري استضافة الحدث الذي تنظمه شركة نيرفانا القابضة في ADNEC وسيضم مئات الشركات في قطاع المركبات الكهربائية والأعمال التجارية والصناعات التكميلية لعرض التطورات الأخيرة والتكنولوجيات القادمة والحلول الاستراتيجية المستدامة.

وتجدر الإشارة بأن EVIS تواكب النمو السريع في سوق المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما وسيشارك في هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 5000 ممثلاً لشركات رائدة ومستثمرين رئيسيين ومهندسين ومهنيين في مجال البحث والتطوير ومسؤولين حكوميين. "إن الرؤية الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة في عام 2030" و "استراتيجية الطاقة الإماراتية في عام 2050" يدعمان بقوة التحرك نحو تكنولوجيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وإدارتها بمسؤولية، مما يجعل الاستثمارات في قطاع المركبات الكهربائية مواتية للغاية في المستقبل. كما وتعد EVIS في مقدمة الجهات التي تسهل عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتسريع اعتماد المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي معرض حديثه عن هذا الحدث، قال السيد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة "إننا نشهد اهتماما متزايدا بسرعة للمركبات الكهربائية في المنطقة، ونحن فخورون بتنظيمنا لحدثا بهذا الحجم في أبوظبي." قال السيد ناصر علي البحري، المدير العام للمناسبات والمؤتمرات لشركة نيرفانا للسفر والسياحة "يلقي هذا الحدث الضوء على جميع التطورات والابتكارات التي تحدث في عالم النقل الكهربائي، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية. إنه حقا حدث للمستقبل وسيشهد العديد من المراحل القادمة."

ويدعم EVIS شريك الاستدامة ADNEC و Masdar، وشركاء المعرفة CEBC و CharIN، وسيركز الحدث تركيزا شديدا على تعزيز المشاركة الفردية فضلا عن تشجيع التفاعل المجتمعي من خلال فرص الربط الشبكي والتجارب الشخصية المصممة حسب الطلب. كما وتعتبر جغرافية ومكانة أبو ظبي العالمية محرك جاذب للمبتكرين في مجال الطاقة الخضراء وللمبتكرين في مجال المركبات الكهربائية من مختلف أنحاء العالم.

صرح أحمد سمير البرمبالي، المدير الإداري لمجلس صناعات الطاقة النظيفة (CEBC) بأنه يعلق آمالا كبيرة على EVIS 2022، وقال: "يسرنا جدا بأن نكون شركاء في المعرفة ومن الداعمين لـ EVIS 2022. ونعتبر EVIS منبرا مميزا لقطاع الحركة الكهربائية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وجنوب افريقيا ونتطلع إلى الإسهام في النجاح الهائل لهذا المؤتمرو المعرض الأول".

قال خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك": "نفخر باستضافة مركز أبوظبي الوطني للمعارض لفعاليات قمة ابتكار السيارات الكهربائية 2022، التي تنسجم مع خططنا وجهودنا الداعمة للاستدامة والابتكار، حيث تعتبر هذه القمة من الفعاليات النوعية التي تحفز وتعزز الجهود التي تشهدها المنطقة والرامية إلى التحول إلى وسائل النقل الكهربائية. كما أن استضافتنا لهذا الحدث تؤكد على أهمية هذا القطاع الواعد الذي يحظى بالاهتمام على مستوى الدولة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات النقل الصديق للبيئة، ويحقق التزاماتنا تجاه مبادرات الحياد الكربوني".

وأضاف القبيسي: "يعتبر هذا الحدث واحداً من الفعاليات الجديدة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لينضم إلى قائمة الفعاليات المتنوعة، لما تمتلكه مرافق الشركة من بنية تحتية مرنة، وكفاءات وقدرات وخبرات تجعل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض أحد المراكز الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم، سواء من خلال ريادة قطاع سياحة الأعمال، ودعمه للشركات الوطنية والأطراف المعنية في الوصول إلى جمهورهم المستهدف وبناء الشركات التي تجمع القطاع العام والخاص، ونحن على ثقة بأن هذه القمة ستواصل تعزيز مكانتنا ونجاحاتنا".

والمواضيع التي سيتم استكشافها خلال المؤتمر هي مركبات الطاقة الجديدة والهياكل الأساسية وقطار الطاقة والبطاريات. وسيعطي مؤتمر القمة نظرة شاملة عن كافة المواضيع المتعلقة في هذا الصعيد. كما وتأمل EVIS بأن يساهم المؤتمر الأول من نوعه في وضع المعيار المستقبلية لهذا القطاع.

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عن نيرفانا القابضة:

أسست نيرفانا القابضة في يناير 2021 بهدف رئيسي يتمثل في الإشراف على النمو الدولي المستدام للمجموعة والتوسع في الكيانات الأربعة المستقلة التابعة لها وهي: نيرفانا للسفر والسياحة، ونيرفانا العالمية للسفر، ونيرفانا حول العالم، ونيرفانا تورز والخدمات اللوجستية. وبصفتها الشركة الرائدة في إدارة السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف نيرفانا القابضة إلى تحقيق المزيد من النمو بشكل لم يسبقها إليه أحد من المنافسين في المنطقة. لإنشاء نظام بيئي عالمي صحي ومتكامل.

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