أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي مؤخراً عن مشاركة البنك الأهلي المتحد كراعٍ ذهبي للنسخة الخامسة من برنامج المستثمر الذكي الذي تنظمه البورصة. ويعد برنـامج المستثمر الذكي برنامجاً وطنياً لنشر الثقافة المالية، يتم تنظيمه بالتعاون مع إنجاز البحرين، وهو جزء من المناهج الدراسية للمدارس الحكومية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية بين طلبة الصف الرابع الابتدائي في مملكة البحرين.

وعلقت السيدة نرجس جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة البحرين، بالقول: "نحن سعداء بدعم البنك الأهلي المتحد مرة أخرى لبرنامج المستثمر الذكي في نسخته الخامسة، حيث ساهم هذا الدعم في توسعة البرنامج من خلال الوصول إلى أكثر من 8,000 طالب في العام الماضي. إننا على ثقة من أن الدعم المستمر الذي يقدمه البنك الأهلي المتحد سيساعد في تحقيق أهداف البرنامج، كما نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي على ثقة الطلاب على الصعيد المالي، والمبادئ النقدية الأساسية، ومهارات التخطيط المالي التي سيكتسبونها على المدى الطويل."

من جانبه، صرح السيد ديفيد أولون، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخزينة والاستثمارات في البنك الأهلي المتحد، قائلاً: "دعمنا المتواصل لبرنامج ’المستثمر الذكي‘ من بورصة البحرين نابع من اهتمامنا الكبير بتمكين الجيل القادم. تم تصميم البرنامج لمنح المشاركين فيه أساسيات المعرفة والإبداع في مختلف المجالات المالية. كما أن هذه المبادرات تتماشى مع أهدافنا طويلة المدى في مجال الاستدامة، والتي نعتبر المواهب البشرية محوراً جوهرياً فيها. هذه المبادرات الاجتماعية كفيلة بأن توفر لنا وللمملكة العقول والمهارات الشابة التي ستدفع عجلة النمو في المستقبل."

يعد برنامج المستثمر الذكي برنامجاً وطنياً أطلق في العام 2018 بالتعاون مع مؤسسة إنجاز البحرين بهدف تزويد النشء في المرحلة الابتدائية بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالمعرفة المالية وتزويد الطلبة بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بإدارة الأموال والادخار والتخطيط المالي الذكي للمستقبل من خلال أنشطة تفاعلية لاتخاذ قرارات مالية سليمة. ويتضمن البرنامج سبع ورش عملية لتعريف الطلبة بالتاءات السبع وهي: تاء التفكير والتحديد، تاء التخطيط، تاء التنفيذ، تاء التوفير، تاء التطوير، وتاء التقييم.

وسيتمكن الطلبة بعد إتمام المشاركة في البرنامج من تحديد طرق الدفع المالية المختلفة، مثل بطاقات الخصم، وبطاقات الائتمان، والنقد، والشيكات، وتعلم العديد من مصطلحات ومفاهيم الثقافة المالية، إضافة إلى التعرف على قيمة الادخار واكتساب المعرفة حول العديد من مبادئ التخطيط المالي.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تنظيم برنامج المستثمر الذكي لمدة أربع سنوات أكاديمية متتالية. وقدمت النسخة الرابعة من البرنامج تحدياً وطنياً جديداً للطلبة المشاركين في البرنامج بهدف تعزيز المشاركة في البرنامج من قبل طلبة المدارس الحكومية والخاصة. وقد نجحت المسابقة في تحفيز المشاركة والروح التنافسية، وشجعت الطلبة المشاركين على تنفيذ ما تعلموه في البرنامج على أرض الواقع.

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