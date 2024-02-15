مسقط. التزاماً منه بتقديم أفضل الخدمات لعملائه، افتتح الأهلي الإسلامي مؤخراً مركزاً مخصصاً لعملاء فئة "الشموخ" ، وذلك تحت رعاية سعادة/ عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة بحضور موظفي ومسؤولي الأهلي الإسلامي. صمم المركز بعناية لتلبية كافة احتياجات عملاء الشموخ المميزين، ويقع المركز الجديد في شاطئ القرم في محافظة مسقط. حيث يقدم مركز الشموخ أعلى مستوى من الخدمات المصرفية، ليلبي حاجة العملاء المميزين ويرتقي بتجربتهم المصرفية، ويجسد تفاني الأهلي الإسلامي في تقديم خدمات مصرفية شاملة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يوفر مركز الشموخ للخدمات المصرفية حلولاً شاملة مصممة حسب الطلب، بما يضمن تجربة مصرفية استثنائية لعملاء الأهلي الإسلامي المميزون. ويقدم أيضاً محفظة من المنتجات والخدمات لعملاء الشموخ للخدمات المصرفية المميزة، والخاصة، وإدارة الثروات. وتم تصميم مركز الشموخ وفقاً لأعلى المواصفات، حيث يمزج بين أحدث التقنيات الرقمية والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المتطورة، ممهداً الطريق لعصراً جديداً من الخدمات المصرفية الحصرية.

وبهذه المناسبة قالت الفاضلة نورا سلطان، مساعد المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالأهلي الإسلامي، "نؤمن في الأهلي الإسلامي بأن الابتكار يدفع التقدم، ويجسد افتتاح مركز الشموخ الجديد جهودنا وتفانينا في تلبية كافة احتياجات عملاء الخدمات المصرفية المميزة وإدارة الثروات. حيث يوفر مركز الشموخ مركزاً مصرفياً حديثاً مخصصاً لللعملاء الباحثين عن طرق مضمونة وموثوقة للاستثمار وإدارة ثرواتهم. وينصب تركيزنا في تقديم استشارات تحمي وتعزز من ثرواتهم في إطار آمن وسري. ويندرج ذلك ضمن خططنا الإستراتيجية لتعزيز تواجدنا في السلطنة من خلال شبكة فروعنا المتنامية، ونبذل كافة الجهود لتلبية احتياجات عملائنا، من خلال تقديم أحدث وأفضل المنتجات المصرفية."

يوفر الشموخ من الأهلي الإسلامي لعملائه مدير علاقات خاص لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم. ومن ضمن المزايا الأخرى دفتر شيكات وبطاقات الخصم المباشر والائتمانية بتصميم خاص، إلى جانب خصومات وعروض من أفضل العلامات التجارية المختارة. بالإضافة إلى خدمة الكونسيرج المتواجدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمة السائق المجانية التي بدورها تعزز تجربة العملاء المصرفية.

تقدم فئة الشموخ لعملائها المميزون نقاط اللؤلؤ القابلة للاستبدال، بالإضافة إلى استرداد نقدي بنسبة 1% على عمليات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، وتتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 صالة انتظار في المطارات حول العالم لغاية 12 مرة خلال العام، بالإضافة إلى تأمين السفر المتعدد.

وأضافت، "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الحلول المصرفية المخصصة لعملاء الشموخ المميزون. ويؤكد تدشين مركز الشموخ الجديد على تفانينا منقطع النظير في تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية الخاصة، مما يضعنا في مقدمة المصارف الإسلامية في السلطنة، وذلك من خلال رفع مستوى معايير الخدمات المصرفية الحصرية والمميزة."

يعد افتتاح مركز الشموخ الجديد خطوة راسخة في تاريخ إنجازات الأهلي الإسلامي، ودليلاً على سعيه المستمر للارتقاء بالخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، معززاً مكانته الرائدة في القطاع المصرفي.

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