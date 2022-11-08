أبوظبي: تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السادسة لمعرض البحرين الدولي للطيران والذي سيقام في قاعدة الصخير الجوية خلال الفترة ما بين 9 و11 نوفمبر الجاري.

ويضم الجناح الوطني لدولة الإمارات، وهو واحد من أكبر الأجنحة المشاركة، عدد كبير من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والتي تعرض أحدث المنتجات والحلول المتطورة في مجالات الدفاع والطيران العسكري والتجاري.

ويشرف مجلس الإمارات للشركات الدفاعية على تنظيم الجناح الوطني للدولة في معرض البحرين للطيران، فيما يشرف على إدارة الجناح مجلس التوازن، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود للقطاعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل المجلس على تمكين الابتكار والتطوير التكنولوجي من خلال الشراكات والاستثمارات والدعم والتعاون.

وأكد سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، أن مشاركة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الحدث العالمي تأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتينة للدولتين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.

ويعرض الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بمعرض البحرين الدولي للطيران طيف واسع من المنتجات والحلول التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" لشركات إماراتية رائدة مثل إيدج وياه سات وجال وأمروك والحمرا وكاليدس.

من جانبها، قالت منى أحمد الجابر، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، أن معرض البحرين الدولي للطيران يوقر الفرصة للمشاركين من دولة الإمارات العربية لاستعراض منتجاتهم وحلولهم المبتكرة والتواصل مع القطاعات العالمية للطيران للتعرف على فرص التعاون والشراكة.

وأضافت أنه يتوقع أن يحظى جناح الدولة في المعرض بإقبال كبير من الزوار خاصة وأن معظم المؤسسات والشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطيران تحرص على المشاركة في هذا الحدث.

وينتظر مشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في عالم الطيران والصناعات العسكرية وصناعة الفضاء وغيرها من الصناعات ذات الصلة بقطاع الطيران في فعاليات المعرض والذي ستقام على هامشه العديد من المنتديات الدولية ذات الطابع المدني والعسكري بحضور وفود مدنية وعسكرية رسمية رفيعة المستوى، ورؤساء شركات الطيران والمطارات بالإضافة إلى رؤساء الشركات المشاركة في المعرض.

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