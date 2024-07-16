الرياض، المملكة العربية السعودية: بعد أسبوعين مثيرين من المنافسات العالمية والفعاليات الترفيهية المتواصلة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، تتجه أنظار عشّاق الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم نحو الأسبوع الثالث الذي سيشهد ثلاث بطولات حماسية تجمع أبرز الفرق العالمية ونخبة اللاعبين المحترفين.

وسيشهد هذا الأسبوع مواجهات ملحميّة في بطولة Dota2 Riyadh Masters التي وصلت إلى مراحلها الإقصائية، وبطولة Counter-Strike 2 التي تنطلق منافساتها يوم غد الأربعاء، وبطولة PUBG Mobile التي تبدأ مواجهاتها يوم الجمعة القادم.

وبدأ الأسبوع بانطلاق منافسات خروج المغلوب في لعبة Dota2 Riyadh Masters التي تستضيفها القدية أرينا، حيث تتنافس 16 من أندية النخبة للوصول إلى المراحل الأخيرة من البطولة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي. وتصدّر الفريق السعودي Falcons ترتيب المجموعة الأولى بأربعة انتصارات وتعادلين من أصل سبع مباريات، مُعلنين أنفسهم كأحد أكبر المنافسين على جائزة المركز الأوّل التي تبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي.

ويشهد هذا الأسبوع أيضًا الانطلاق المنتظر لبطولة Counter-Strike 2 في أمازون أرينا التي ستشهد منافسة شرسة بين أفضل الأندية العالمية على جائزة قيمتها مليون دولار أمريكي. وتتطلب هذه اللعبة من الفرق المشاركة العمل كفريق واحد وتطبيق تكتيكات متقدمة للتفوق على الخصوم وتحقيق النصر في ساحة المعركة الافتراضية.

أما يوم الجمعة القادم، سيجتمع عشّاق لعبة PUBG Mobile فيstc أرينا لحضور الانطلاق الرسمي لدور المجموعات. ويشارك في هذه البطولة 24 فريقاً في مواجهات استراتيجية على جزيرة نائية، حيث تتطلب هذه البطولة من اللاعبين البقاء على قيد الحياة والنجاة من المعارك باستخدام التكتيكات الذكية والعمل الجماعي المتماسك.

ومن الجدير بالذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تُقام في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدًا في بوليفارد الرياض سيتي، وتستمر منافساتها على مدار ثمانية أسابيع حتى 25 أغسطس. وتمثل هذه البطولة احتفالاً عالمياً بروح التنافس وشغف الألعاب الإلكترونية، وتجمع نخبة الأندية وأمهر اللاعبين حول العالم، حيث يتنافسون في 22 بطولة عبر 21 لعبة شهيرة، مع مجموع جوائز قياسي يصل إلى 60 مليون دولار أمريكي.

تتوفر التذاكر لحضور منافسات الأسبوع الثالث من خلال الرابط Esports World Cup | webook.com. ولمزيد من المعلومات حول الجدول الزمني والنتائج، يرجى زيارة موقع كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

نبذة عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية

كأس العالم للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي يجمع أبرز فرق ولاعبي الرياضات الإلكترونية ومحبّيها في احتفال عنوانه التنافس المتميّز. لأوّل مرة في تاريخ الرياضات الإلكترونية ستقدّم هذه البطولة المنتظرة نمط التحدّي عبر الألعاب المختلفة أو ما يعرف بنظام التجميع النقطي Cross Gaming حيث سيتنافس نخبة محترفي الرياضات الإلكترونية في العالم في مجموعة من أشهر الألعاب للفوز بجوائز مالية تتجاوز 62 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. ستستضيف العاصمة السعودية الرياض هذا الحدث العالمي في صيف 2024 من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، وسيجمع نخبة اللاعبين ومنتجي وناشري الألعاب وعشّاقها من جميع أنحاء العالم لتتويج أبطال العالم للرياضات الإلكترونية. تتضمن النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، 22 منافسة في 21 لعبة. للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي https://esportsworldcup.com/ar

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