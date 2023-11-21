أعلن كابيتال بنك عن تقديم رعايته الماسية لمؤتمر ومعرض الجودة في الرعاية الصحية الذي افتتحه مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وذلك في فندق كمبنسكي.

ويهدف المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "الجودة من منظور عالمي – تطلعات مستقبلية" إلى تضمين مبادئ الجودة وسلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي وجعلها أولوية، وأمرا أساسياً لجميع العمليات والإنتاج في المجال الصحي.

وتأتي رعاية كابيتال بنك لهذا المؤتمر في نسخته السابعة تنفيذاً لمحاور استراتيجيته الهادفة إلى مساندة القطاعات والمؤسسات الوطنية التي يتمحور عملها حول تمكين القطاع الصحي والنهوض به.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لكابيتال بنك سامر العالول: " تتواصل رعايتنا لهذا المؤتمر إيماناً منا بأهمية دعم القطاع الصحي والمؤسسات والجمعيات الوطنية العاملة في هذا القطاع بهدف تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه"، لافتاً إلى أن الجودة في الرعاية الصحية تشكل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على أفضل الخدمات الصحية.

وبين العالول أن المؤتمر يمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والمعرفة حول الجودة في الرعاية الصحية، ومناقشة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وعقد المؤتمر الذي استمر على مدار يومين بمشاركة العديد من المشاركين والمتحدثين من مختلف دول العالم ومن جميع القطاعات الصحية، وحضور أكثر من 600 مشارك من مجالات واختصاصات القطاع من إداريين الى مقدمي الخدمات، للاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية والمحلية، لمناقشة أحدث الابتكارات العالمية في هذه المجالات وكيفية توظيفها لخدمة القطاع الصحي المحلي والتطرق لموضوع الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

#بياناتشركات

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عن مجموعة كابيتال بنك:

تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، وتصل قيمة أصولها الى ما يقارب 7.5 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 670 مليون دينار أردني.

تضم مجموعة كابيتال بنك، كل من كابيتال بنك الذي تأسس في عام 1995، ومنذ ذلك الوقت نمت أعماله ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وفي عام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات الأردنية العاملة بالعراق. وقام المصرف الأهلي العراقي في العام 2021، وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، بإنشاء موقع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات.

أما بالنسبة لشركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، فهي شركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وترجمة لخططها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على أعمال وفروع بنك عوده اللبناني في الأردن والعراق. وفي العام 2022 قام كابيتال بنك بالاستحواذ على أعمال وفروع بنك سوسيته جنرال – الأردن، الأمر الذي عاد بالنفع على مركز البنك ومكانته في السوق المصرفي الأردني ومساهميه وعملائه. وفي بداية العام 2022، قام كابيتال بنك بإطلاق البنك الرقمي Blink ليقدم خدماته من خلال منصته الرقمية الذكية التي تستهدف الشباب عموماً.

وفي حزيران من العام 2022، قامت مجموعة كابيتال بنك بزيادة رأسمالها وإدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي - أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم - كشريك استراتيجي بحصة تبلغ 23.97%، مما سيمكّن المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وطرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء وتعود بالنفع على المساهمين.