عشية "يوم زايد للعمل الإنساني" ودعماً لمبادرة "المليار وجبة" من الإمارات إلى العالم

· يدعم جهود مبادرة "المليار وجبة" وتنظمه "الإمارات للمزادات" بدعم من شرطة أبوظبي و"دو" و"اتصالات"

· المزاد الخيري يقام مساء يوم الأربعاء 20 أبريل في فندق قصر الإمارات في أبوظبي

· الفعالية الخيرية تمكّن كبار المتبرعين من رجال أعمال ورواد العمل الخيري والإنساني في توفير شبكة أمان غذائي من الإمارات للمحتاجين في 50 دولة ضمن مبادرة "المليار وجبة"

· أرقام لوحات المركبات الحصرية هي 2 من الفئة الثانية، و 11 من الفئة الثانية، و20 من الفئة الثانية، و99 من الفئة الأولى، والرقم الثلاثي 999 من الفئة الثانية

· الأرقام الماسية المعروضة من "اتصالات" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي هي0547444444، 0542244444، 0542422222، 0547799999، 0567777722

· أرقام الهاتف المتحرك المميزة المعروضة من "دو" في المزاد في أبوظبي هي 0589999996، 0586666662، 0581111114 ،0582444444 ،0586222222

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: بالتزامن مع "يوم زايد للعمل الإنساني"، ينطلق يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي، لدعم جهود مبادرة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، من خلال تخصيص ريعه لتقديم العون الغذائي للمحتاجين والفقراء، وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة حول العالم.

ويشارك في المزاد الخيري نخبة من رجال أعمال ورواد العمل الخيري والإنساني والداعمين لمبادرات الإمارات الإغاثية حول العالم، حيث يزاودون على خمسة أرقام مميزة للوحات المركبات وعشرة أرقام مميزة للهواتف المتحركة، سيعود ريعها كاملاً لدعم الأهداف الإنسانية لمبادرة "المليار وجبة"، بتوفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات وصولاً إلى المحتاجين في أماكن تواجدهم في 50 دولة، والتصدي لتحدي الجوع الذي يهدد حياة 800 مليون إنسان حول العالم.

وتنظم مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي "الإمارات للمزادات" لصالح مبادرة "المليار وجبة" بالتعاون مع شرطة أبوظبي وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وشركة "اتصالات الإمارات".

أرقام حصرية في أبوظبي

ويعرض المزاد الخيري في أبوظبي الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات في أبوظبي، وهي رقم 2 من الفئة الثانية، وأرقام 11 من الفئة الثانية، و20 من الفئة الثانية، و99 من الفئة الأولى، والرقم الثلاثي 999 من الفئة الثانية.

ويقام مزاد "أنبل رقم" الخيري حضورياً في أبوظبي مساء يوم الأربعاء 20 إبريل في فندق "قصر الإمارات"، بمشاركة رجال أعمال ورواد العمل الإنساني والمجتمعي الساعين لمساندة القضايا الهادفة كمبادرة "المليار وجبة".

ثالث أغلى رقم مميزة لمركبة في العالم وحصيلة بـ53 مليوناً

يأتي ذلك بعد تنظيم نسخة مماثلة من مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي يوم السبت 16 أبريل 2022، ونجحت في جمع 53 مليون درهم لدعم مبادرة "المليار وجبة"، كما سجلت بيع ثالث أغلى رقم مميز للوحة مركبة بقيمة 35 مليون درهم لرقم اللوحة AA8 الصادر في دبي، وتحقيق رقم الهاتف المتحرك الماسي من اتصالات 0549999999 مبلغ 5 ملايين درهم.

أرقام ماسية ومميزة

كما يعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري في أبوظبي مجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة من كل من "اتصالات" و"دو".

وتضم قائمة الأرقام الماسية المقدمة من "اتصالات" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي خمسة أرقام حصرية هي 0547444444، 0542244444، 0542422222، 0547799999، 0567777722

كما تقدم "دو" في مزاد "أنبل رقم" في أبوظبي خمسة أرقام مميزة هي 0589999996، 0586666662، 0581111114 ،0582444444 ،0586222222

ابتكار لتوسيع دائرة العمل الخيري

وتشكل المزادات الخيرية خياراً مبتكراً لتوسيع دائرة العمل الإنساني من خلال إشراك رجال الأعمال ورواد العمل الإنساني في المبادرات الهادفة مثل "المليار وجبة" التي تسعى لتوفير شبكة أمان غذائي من الإمارات إلى المعسرين في المناطق الأشد حاجة، وتدعم مزادات "أنبل رقم" الخيرية في كل من دبي وأبوظبي جهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين في 50 دولة بتفعيل مبدأ التمويل المجتمعي للعمل الخيري.

#بياناتحكومية

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