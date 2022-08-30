مدير عام إنفورما مصر: معرض فارماكونكس يعطي الكثير من الفرص الاقتصادية

المعرض يهدف الي تبادل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

للمرة الأولي، شركة Honeywell® العالمية تشارك في مؤتمر " فارماكونكس التقني"

تنطلق الأحد المقبل فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر "فارماكونكس""، الذي يعد واحدا من أهم الفعاليات في مجال المعارض المتخصصة بالصناعات الدوائية، بحضور أكثر من 150 عارضا من 20 دولة، على رأسهم بلجيكا، الصين، فرنسا، الهند، ألمانيا، إيطاليا، الأردن، إسبانيا، سويسرا، تونس، وسيقام المعرض خلال الفترة من 4-6 سبتمبر 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، وهو من تنظيم شركة "إنفورما ماركتس مصر"، الرائدة في مجال تنظيم المعارض حول العالم.

وتأتي الدورة الجديدة من معرض فارماكونكس لتقديم مزيد من الدعم للمصنعين المصريين المحليين، وتأكيدًا للدور الرائد للشركة في دعم توجهات الدولة المصرية لاستدامة قطاع الصحة بما يتماشى مع رؤية 2030 من خلال توطين الصناعة وتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وقد شهد قطاع الصحة في مصر تطورا كبيرا خلال العامين الماضيين خاصة عقب قيام عدد من الشركات المصرية بتصنيع بروتوكولات العلاج الذي جعل مصر المصنع الأول للأدوية بأفريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه قال هاني خفاجي المدير العام لشركة أنفورما ماركتس مصر: "نحرص في انفورما على تحقيق نجاحًا مستدام من خلال التركيز المدروس على السوق وتحقيق نتائج متفوقة لعملائنا، وفارماكونكس هو نموذج مثالي لما نقدمه من خدمات لعملائنا والمجتمعات التي نعمل بها، فتطورنا المستمر مدفوع بالبصيرة والابتكار والتعاون، ونحن فخورون بالتزامنا بإحداث تأثير بيئي واجتماعي إيجابي على المجتمعات والصناعات التي نعمل فيها، وأن نلعب دورًا فعالا في مساعدة السوق على تحسين استدامته من خلال الربط بين العارضين والزوار للمساعدة في حل التحديات الكبيرة في قطاع المستحضرات الصيدلانية."

ويوفر معرض "فارماكونكس" هذا العام العديد من المزايا من ضمنها: برنامج التوفيق بين العارضين والزوار، ويستهدف البرنامج جميع زوارنا لتحديد احتياجاتهم واهتماماتهم ومواءمة هذه الاحتياجات مع العارضين المؤهلين، بالإضافة إلى الجدولة المسبقة لاجتماعاتهم قبل المعرض، وكذلك نظام تبادل المعلومات بين العملاء والذي نوفره من خلال تطبيق للهاتف المحمول يمكّن العارضين من جمع العملاء المتوقعين باستخدام تطبيق واحد متسق لالتقاط العملاء المحتملين عن طريق مسح رموز QR على شارات الزوار، وتسجيل إجابات الزوار على الأسئلة وتدوين الملاحظات، ومتابعة العملاء المتوقعين الذين تم الحصول عليهم من معرضنا.

ويقام على هامش المعرض مؤتمر "فارماكونكس التقني" والذي تشارك فيه هذا العام للمرة الأولى شركة "Honeywell® Advanced Materials"، وهي تعد إحدى أكبر الشركات الأمريكية متعددة النشاطات وصاحبة براءات اختراع في العديد من المجالات، إذ تقدم ورشة عمل تحت عنوان "ابتكارات التغليف لمستقبل مستدام"، وقد أعربت شركة Honeywell® عن تشوقها للمشاركة في معرض ومؤتمر هذا العام واستعراضها للاتجاهات الحالية في التعبئة والتغليف المستدام، ورؤية الشركة للاستدامة، وعرض ابتكارات وأدوات استدامة تغليف منتجات الرعاية الصحية، والتي تتناسب مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتطلب عزلًا جيدًا نظرًا للرطوبة العالية ودرجات الحرارة الملتهبة، وقد أكدت الشركة أنها تتعاون مع عملائها في المنطقة لفهم أفضل للمنتجات الناجحة والتعرف على أين تكمن التحديات حتى تتمكن من معالجة هذه الفرص بصورة أفضل بشكل تعاوني، لاسيما فيما يتعلق بموضوع تغليف منتجات الرعاية الصحية والاستدامة.

وسيتضمن المؤتمر كذلك العديد من المواضيع على رأسها شكل صناعة الأدوية في المنطقة، وممارسات التصنيع الجيدة GMP، وإدارة سلسلة التوريدات، واتجاهات الصناعة الحالية، وركائز الجودة، وفرص التجارة البيئية، والعناصر النظيفة في المصنع. بينما يتناول مؤتمر الغرف النظيفة أنظمة المراقبة، علم الأحياء الدقيقة في غرف الأبحاث، استراتيجيات مكافحة التلوث، قياسات تأهيل الغرف، التخطيط الصحيح لنظام HVAC، الاستشعار في الغرف النظيفة، كيفية تحديد معايير إضاءة الغرف النظيفة، النظافة داخل الغرف، معايير التصميم والمتطلبات الوظيفية لغرف الأبحاث المعيارية، ممارسات الاستدامة في هندسة الغرف النظيفة صيانة الغرف النظيفة.

وتأتي نسخة 2022 من معرض ومؤتمر "فارماكونكس" بدعم من وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، وSwissCham ، ورابطة المهنيين للشؤون التنظيمية في شرق إفريقيا، Black Pharmaceutical Industry Association (BPIA)، إذ يغطي المعرض القطاعات الأساسية للتصنيع الدوائي، وعلى رأسها المواد الخام والمواد الفعالة، الآلات والمعدات، أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، التعبئة والتغليف بالإضافة الي معدات المختبر وجميع جوانب سلسلة التوريد، ويقام بالتعاون مع سلسلة المعارض العالمية “CPHI” أكبر معرض عالمي في قطاع الدواء.

ومن الجدير بالذكر أنه تسهيلًا على زوار المعرض سوف تقوم إدارة المعرض بتوفير أتوبيسات لنقل الراغبين في حضور المعرض والمؤتمر من المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والعبور.

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