الرياض، المملكة العربية السعودية: استضافت شركة اكسيس كوميونيكيشنز، المزود العالمي الرائد لحلول الأمن المادي وأنظمة المراقبة المتكاملة، مؤخراً ملتقى «أوبن أون ذا رود» في العاصمة السعودية الرياض، سلطت خلاله الضوء على حلول الأمن المتكاملة وأنظمة المراقبة بالفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأُقيمت فعاليات الملتقى في 24 يونيو في فندق ومركز مؤتمرات كراون بلازا الرياض آر دي سي، بحضور شركاء اكسيس وشركات تكامل الأنظمة، وعدد من العملاء ونخبة من قادة وخبراء قطاع التكنولوجيا على مدار يوم كامل من الحلقات النقاشية والجلسات المتخصصة.

ويأتي ملتقى «أوبن أون ذا رود» في الرياض ضمن فعاليات «أوبن» الرئيسية التي تنظمها شركة اكسيس، حيث شهد عروضاً تقديمية متخصصة قدّمها عدد من مسؤولي وخبراء الشركة، بمشاركة شركائها التقنيين، ومن بينهم "مايلستون سيستمز"، و"جينيتك"، و "دل تكنولوجيز".

وفي ظل تصاعد حالة التأهب لدى الشركات والحكومات نتيجة المتغيرات الأمنية المتواصلة في المنطقة، ناقشت محاور «أوبن أون ذا رود الرياض» دور حلول الأمن الذكية الحديثة في مواجهة هذه التحديات. كما تطرقت إلى قدرة هذه الحلول على توفير رؤى قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز الجاهزية الأمنية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي هذا الصدد، قال عنان عليان، مدير المبيعات لمنطقة غرب الجزيرة العربية في اكسيس كوميونيكيشنز: «يمثل طرح ابتكارات عملية وقابلة للتطبيق في السوق خطوة أساسية لإبراز القيمة الحقيقية التي تقدمها حلول اكسيس للمؤسسات، بغض النظر عن طبيعة قطاعاتها أو نطاق عملياتها الجغرافي. وتواصل اكسيس العمل على تمكين المؤسسات من بناء بيئات أكثر أماناً وذكاءً وكفاءة، من خلال إظهار الأثر الفعلي للانتقال من تقنيات أمنية منفصلة إلى منظومات متكاملة تتيح استخلاص مؤشرات عملية تدعم الأعمال وتعزز قدرة المؤسسات على اتخاذ القرار».

مخاطر أقل.. تخزين أقل.. ذكاء أكبر

وتحت شعار «مخاطر أقل.. تخزين أقل.. ذكاء أكبر»، تناولت الجلسة ثلاثة تحديات رئيسية تواجه المؤسسات في المنطقة، والتي تتمثل في اتساع نطاق التهديدات السيبرانية، وارتفاع كلفة تخزين بيانات المراقبة، والإمكانات غير المستثمرة للذكاء على مستوى الأجهزة الطرفية.

ومع تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط، استهلت الفعاليات أعمالها بتقييم طبيعة التهديدات التي تواجهها المنطقة بصورة موضوعية. واطّلع الحضور على كيفية دمج شركة اكسيس لمعايير الأمن في مختلف مراحل دورة حياة المنتج، بدءاً من التصنيع الآمن، والتوزيع الذي يكشف أي محاولات للعبث، مروراً بتهيئة الأجهزة وفق نموذج «انعدام الثقة»، وتحديثات نظام التشغيل الموثّقة بتوقيع رقمي يثبت مصدرها ويؤكد أنها لم تتعرض للتلاعب، وصولاً إلى إخراج الأجهزة من الخدمة بطريقة آمنة.

وفي ظل تزايد الحاجة إلى أدلة مرئية موثوقة لا تقبل التلاعب، استعرضت الجلسة تقنية «فيديو اكسيس الموقّع»، التي تتيح توثيق المقاطع المصورة رقمياً في الوقت الفعلي، بما يساعد المؤسسات على إثبات مصدر الفيديو والتحقق من سلامته عبر ربطه بالكاميرا التي سجلته.

وعلى صعيد عمليات التخزين، سلّطت الجلسة الضوء على أن نحو 40% من إجمالي تكاليف أنظمة المراقبة تُخصص لعمليات التخزين، وهي نسبة مرشحة للارتفاع المستمر. وتعالج اكسيس هذا التحدي بصورة مباشرة من خلال معيار ضغط الفيديو الحديث «AV1»، المدعوم من تحالف صناعي يضم شركات عالمية من بينها غوغل، ومايكروسوفت، وآبل، وسيسكو.

ويتيح معيار «AV1» الحفاظ على جودة صورة عالية مع خفض استهلاك عرض النطاق الترددي إلى النصف تقريباً مقارنةً بتقنيات الضغط التقليدية، ما يمنح المؤسسات مساراً عملياً لخفض تكاليف البنية التحتية، من دون التأثير في نطاق التغطية أو دقة الصورة.

وأضاف عليان: «لم تعد أنظمة الأمن مجرد بند إلزامي في الميزانيات أو تكلفة تشغيلية لا بد منها، بل أصبحت أصولاً قادرة على توليد قيمة ملموسة للأعمال. ويظهر ذلك بوضوح في حلول الفيديو الشبكي الحديثة، التي انتقلت من مجرد التسجيل إلى التحليل والاستنتاج، عبر إدخال الذكاء في وظائف الأمن، وتحويل النهج الأمني للمؤسسات من رد الفعل إلى الاستباقية».

ومن خلال الاستفادة من منصة تطبيقات كاميرات اكسيس «ACAP»، استعرضت الشركة قدرة الكاميرات على تشغيل تطبيقات مدمجة داخل الجهاز لدعم ذكاء الأعمال والتميز التشغيلي، بدءاً من رصد المركبات واحتساب نسب الإشغال، وصولاً إلى إطلاق تنبيهات الدخان والحرائق، وذلك من دون الحاجة إلى خوادم إضافية أو أجهزة متخصصة.

وقدمت اكسيس مثالاً عملياً من قطاع التجزئة أوضح كيف يمكن للكاميرات المستخدمة أساساً لأغراض الأمن أن تكشف، في الوقت نفسه، عن المناطق التي يمكث فيها المتسوقون لفترات أطول، والعروض التي تجذب انتباههم، والأوقات التي تحتاج فيها الممرات إلى إعادة تزويد المنتجات، بما يحوّل تكلفة الأمن إلى أصل يدعم ذكاء الأعمال.

نقاشات تفاعلية

وتضمنت الفعاليات جلسة تمثيلية مباشرة شكّلت إحدى أبرز محطات «أوبن أون ذا رود»، لما شهدته من تفاعل واسع من الحضور، ولما طرحته من سيناريو عملي يحاكي تحدياً مألوفاً لدى العاملين في القطاع. فقد جلس أحد ممثلي اكسيس في مواجهة عميل محتمل حضر وفي ذهنه تصور فني محدد مسبقاً، يقوم على عدد معيّن من الكاميرات، ومستوى محدد لدقة الصورة، وسقف واضح للميزانية، مع تمسكه بعدم تجاوز هذه المتطلبات.

وشهدت الجلسة حواراً عملياً اتسم بالواقعية والوضوح، استعرض خلاله ممثل اكسيس، مستنداً إلى لقطات فعلية من منتجات الشركة عُرضت مباشرة أمام الحضور، ما يمكن أن تحققه المواصفات الفنية المطروحة، وما قد تبقى عاجزة عن تلبيته. ومع توضيح كل قدرة تقنية، انتقل النقاش تدريجياً من مجرد التحقق من مطابقة المواصفات إلى حوار أعمق حول القيمة المضافة للحلول المتكاملة. وبيّن العرض كيف يمكن لحل أكثر شمولاً من اكسيس أن يستجيب لاحتياجات لم تكن واردة في المتطلبات الأصلية، بدءاً من التحليلات على مستوى الأجهزة الطرفية، وصولاً إلى مزايا تعزيز المرونة السيبرانية، التي كان الحصول عليها سيتطلب في العادة استثمارات منفصلة.

وشارك الحضور، الذي ضم عدداً من شركاء اكسيس وشركات تكامل الأنظمة والجهات المستفيدة، في مجريات الجلسة من خلال طرح آرائهم وملاحظاتهم، ما منحها طابعاً تفاعلياً يعكس طبيعة النقاشات الواقعية مع العملاء. وقد جسّد هذا الأسلوب ديناميكيات البيع الاستشاري في الواقع العملي، حيث يبدأ العميل من مواصفات فنية محددة، فيما يعمل المستشار على توسيع نطاق الحوار نحو احتياجات أعمق وفرص أكبر، من دون إغفال المتطلبات الأساسية أو التقليل من أهميتها.

وفي ختام الجلسة، لم يقتصر العرض على إبراز ثراء محفظة اكسيس بالمنتجات والحلول، بل سلّط الضوء أيضاً على النهج الاستشاري الذي تشجع الشركة شركاءها على تبنيه في كل تفاعل مع العملاء.

شراكات تقنية تعزز قيمة الحلول المتكاملة

وإلى جانب استعراض حلول اكسيس، شكّلت الفعالية منصة للتعريف بإمكانات شركائها التقنيين، وفي مقدمتهم "جينيتك" و "مايلستون سيستمز"، حيث اطّلع الحضور على منصة «إكس بروتكت» من "مايلستون" وتطبيقاتها في قطاعي الضيافة والتعليم، إلى جانب استعراض آليات تكامل منتجات اكسيس مع منصات "جينيتك"، بما في ذلك منصة «جينيتك سيكيوريتي سنتر»، لتوفير منظومات أمنية موحدة تمنح الجهات المستفيدة تجربة أكثر سلاسة وتكاملاً.

كما شهدت الفعالية تسليط الضوء على حلول "دل تكنولوجيز"، ولا سيما خوادم «باور إيدج»، ونهج الشركة في تلبية متطلبات البيانات الضخمة الناتجة عن أنظمة المراقبة بالفيديو واسعة النطاق، بما يدعم المؤسسات في إدارة البنية التحتية الأمنية بكفاءة وموثوقية أعلى.

واختتم عليان حديثه قائلاً: «نعتز بالنجاح الذي حققته الفعالية، ونثمّن حضور ومشاركة جميع من انضموا إلينا. فمن خلال تنظيم فعاليات مثل «أوبن أون ذا رود»، وتعزيز حضور اكسيس وتواصلها المباشر مع شركائها وعملائها، نواصل أداء رسالتنا في تمكين المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، بالاعتماد على حلول مراقبة ذكية ومتكاملة».

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