حصدت دائرة التنمية الاقتصادية على ٣ جوائز تميز في الدورة الخامسة لجائزة عجمان للتميز الحكومي وكرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اقتصادية عجمان على فوزهم في فئة أفضل منشأة حكومية في مؤشر رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية وأفضل منشأة حكومية في تحقيق مؤشر النضج الإحصائي وأفضل ممارسة في تطوير السياسات الحكومية.

وبهذه المناسبة أعرب سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان . عن فرحته بهذا الفوز قائلاً " إن التميز و الفوز هو غايتنا الدائمة لتحقيق الريادة في المجال الاقتصادي وتعزيزاً لأهدافنا الاستراتيجية في دعم النمو الاقتصادي وإن التميز هو نهجٌ دائم نمارسهُ في عملنا وليس فقط جائزةٌ نحصدها ، بل سنستمر مع فريق العمل على تطوير منظومة التميز في مؤسستنا لنرتقي بالعمل الحكومي ونحصد ثمار جهودنا من خلال تسهيل رحلة المتعامل وتنمية اقتصاد الإمارة، وأضاف الحمراني بأن حصول الدائرة على أفضل منشأة حكومية في مؤشر رضا المتعاملين عن الخدمات الالكترونية هو داعمٌ أساسي لما نرجوه ونسعى لتحقيقه في خدمة المتعامل وتسهيل رحلته ، وفي ما يخص فوز الدائرة في فئة أفضل ممارسة في تطوير السياسات الحكومية قال الحمراني بأن الدائرة تسعى إلى تحقيق الأفضل في مجال الدراسات والبحوث والسياسات الاقتصادية التي تعتبر أساساً هاماً للبدء بالتطوير ولتحقيق الغايات والأهداف التي نسعى إليها. وأشار إلى أن فوز الدائرة في أفضل منشأة حكومية في تحقيق مؤشر النضج الإحصائي هو لأمر نفخر به، فإن اقتصادية عجمان تعتمد على الاحصاء والبيانات المهمة التي تدعم العمل في القطاع الاقتصادي ونموه. وختاماً أشار الحمراني بأن فوز الدائرة بهذه الجوائز هي بداية إلى مسيرة أكبر نحو النجاح والتطور و الريادة.

#بياناتحكومية

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