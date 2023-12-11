منصة لتبادل المعارف حول تعزيز التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال التميز التشغيلي

تنظم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة النسخة الثانية من مؤتمر التميز التشغيلي، في مدينة الرياض يومي 12 و13 ديسمبر 2023 بفندق الفورسيزونز، حيث يجتمع رواد التميز لتشكيل المستقبل وترسيخ مفهوم التميز التشغيلي في قطاعاتهم الصناعية والخدمية، من خلال إثراء النقاشات وتبادل المعارف والخبرات التي ترتكز على تعزيز التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على أبرز الممارسات المطبقة في مجال التميز التشغيلي، على المستويين المحلى والدولي.

أكثر من 120 متحدث محلي وعالمي

وتتضمن أعمال المؤتمر والمعرض المُصاحب أكثر من 10 محاور و20 جلسة حوارية و25 ورشة عمل و12 قصة نجاح، إضافة لمشاركة أكثر من 120 متحدث محلي وعالمي، كما سيتم استعراض قصص النجاح لعدد من القطاعات التي حصدت ثمار ترسيخ منهجية التميــز التشــغيلي فـي إدارة أعمالهـا وعملياتهـا، ما مكنها من معالجة التحديات التي واجهتها، ومن ثمَ تعزيز الحلول المبتكرة ورفع الكفاءة، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتعزيز الأداء العام.

دورة تدريبية مخصصة

وستقدم الأكاديمية السعودية للمياه الذراع التدريبي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، خلال فعاليات المؤتمر، الدورة التدريبية المخصصة لتطوير الموظفين القياديين، ضمن برنامج التميز التشغيلي المشترك مع كلية لندن للأعمال، حيث سيتم تمليكهم الأسس اللازمة لتحسين فعالية وكفاءة العمليات، والتفكير الاستراتيجي المبتكر لإدارة وتطوير الأعمال.

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