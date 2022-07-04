المنامة : افتتحت مؤخراً الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) معرضها الجديد في مجمع السيف – ضاحية السيف، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 2,105 متر مربع، ليكون المعرض الثالث لسلسلة معارض (اكسترا) في مملكة البحرين. ويضم معرض (اكسترا) الجديد في مجمع السيف – ضاحية السيف تشكيلة واسعة من أحدث الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من مختلف العلامات التجارية العالمية المرموقة والمتنوعة، والتي تغطي كافة احتياجات العملاء.

وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد القائد، الرئيس التجاري بالإنابة في شركة عقارات السيف: "نحن مسرورون بافتتاح معرض (اكسترا) في مجمع السيف – ضاحية السيف الذي يشكل إضافة نوعية للمجمع الذي لطالما كان حريصاً على تلبية احتياجات الزوار والمتسوقين، حيث سيساهم في توسعة قاعدة مرتادي المجمع نظراً لما يقدمه من تجربة تسوق مميزة ومنتجات إلكترونية ومنزلية تناسب جميع الأسر من مواطنين ومقيمين وسياح. كذلك سيكون مجمع السيف – ضاحية السيف على موعد مع افتتاح المزيد من العلامات التجارية المرموقة في المستقبل المنظور والتي من شأنها أن تعزز من تجربة التسوق وتلبي احتياجات مختلف أذواق الزوار على اختلاف اهتماماتهم التسوقية."

من جهته، قال السيد فريد يوسفان المدير الإقليمي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) في البحرين: "نحن سعداء بتدشين معرضنا الثالث في مجمع السيف – ضاحية السيف. ونطمح من خلال معرضنا الجديد إلى استقطاب المزيد من العملاء وكسب شريحة أكبر بالاستفادة من الموقع الجغرافي لمجمع السيف في قلب ضاحية السيف النشطة تجارياً وسياحياً. ونحن فخورون بتعاوننا الجديد مع شركة عقارات السيف، فقد منحتنا كافة التسهيلات والمساحة المناسبة لافتتاح معرضنا الجديد في أحد أكثر المجمعات التجارية تميزاً على مستوى المملكة".

الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) تأسست في المملكة العربية السعودية في عام 2003 وهي تختص في مجال البيع بالتجزئة، وهي تقدم لعملائها أكبر مجموعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونية والهواتف المحمولة ومنتجات العناية الشخصية والعناية بالمنزل وأجهزة الكمبيوتر وأنظمة الصوت. وبفضل ما تقدمه من تجربة تسوق فريدة لعملائها ونموذج عملها المتكامل، نجحت الشركة في توسعة قاعدة فروعها لتصل إلى 53 معرضاً، منها 47 معرضاً داخل السعودية و 6 معارض منتشرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى إعلانها الرسمي عن خططها التوسعية بجمهورية مصر العربية.

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