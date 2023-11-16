أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة يفتتح غدا الجمعة 17 نوفمبر الجاري مهرجان الشيخ زايد والذي يستمر حتى التاسع من مارس من العام القادم على مدار 114 يوما حافلة بالفعاليات والأنشطة والاحتفالات والبرامج المنوعة.

ويأتي المهرجان كأحد اهم الفعاليات الثقافية التي تهتم بالتراث الاماراتي بالإضافة الى تعزيز حوار وتلاقي الحضارات بين الشعوب، من خلال الأقسام والاجنحة المختلفة للدول المشاركة في المهرجان والتي تعرض فيها ثقافتها ومنتجاتها وفنونها ، ويعد مهرجان الشيخ زايد أكبر حدث تراثي ثقافي ترفيهي احتفالي يقام في الامارات ، سواء من حيث النوعية وما يتضمنه من فعاليات وبرامج او على حيث المدة التي يقام فيها.

ومع هدف المهرجان في تحقيق تواصل الحضارات والثقافات بين الشعوب ستكون هناك مشاركة واسعة من قبل عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي ستعرض فنونها ومنتجاتها وثقافتها بامتزاج وتقارب بين الجميع في شمولية تجمع الماضي والحاضر في أحضان ارض الامارات تأكيدا لرؤية وفلسفة الامارات ومع عروض واجنحة الدول ، ستكون هناك مشاركة خاصة لجمهورية الصين حيث يقام جناح خاص للصين يحمل اسم "الشارع الصيني " يعرض فيه جانبا من فنون وتراث ومنتجات الصين بما يعكس جانبا من تاريخها وحضارتها الكبيرة ويستكشف من خلاله الزوار روح الصين وجانب من ثقافتها وفنونها تأكيدا لدور المهرجان وأهدافه كملتقى للحضارات.

مسيرة الاتحاد:

ويشهد المهرجان كاحد اهم فعالياته احتفالات البلاد بالعيد الوطني والذي تتصدره مسيرة الاتحاد ذلك الحدث الوطني الشعبي الكبير ، الذي يشرف بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، عبر مسيرة شعبية ملحمية للتواصل والتجمع والتلاقي والاعتزاز بتراث الامة وثوابتها الوطنية .

هذا بالإضافة الى الاحتفالات التي ستقام بمناسبة العيد الوطني والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام متصلة وتشمل العديد من المفاجآت عبر مختلف ساحات المهرجان وكافة الاجنحة .

القرية التراثية:

وتتصدر القرية التراثية فعاليات المهرجان كاحد اهم اقسامه والتي من خلالها يتم عرض جانبا من تراث الامارات، من خلال إقامة اربع بيئات مجتمعية كانت حاضرة قديما في الامارات وهي البيئة الصحراوية والبحرية والزراعية والجبلية، ومن خلال هذه البيئات يتم عرض الحرف والصناعات والمنتجات اليدوية القديمة التي كانت تستخدم في هذه البيئات باختلاف طبيعتها ، وتشمل المنتجات الفخارية والخوصيات والجلديات ومنتجات وصناعات الغزل والنسيج اليدوي ، وصناعة الشباك وأدوات البحر وغيرها من التفاصيل الخاصة بالتراث الاماراتي، مع عروض للمأكولات الشعبية وعروض الفنون الشعبية ، كما تضم القرية التراثية جناحا خاصا لعرض وتسويق منتجات الاسر الإماراتية المنتجة ، بهدف تشجيع هذه الاعمال والصناعات وتعريف الزوار بها فضلا عن دعم هذه الاسر عبر تسويق منتجاتها.

اضخم عرض للألعاب النارية:

كما سيشهد المهرجان إقامة عددا كبيرا مع العروض الحديثة المتطورة التي تواكب اخر ما وصل اليه العالم من تطور فيها عبر عدد من العروض والمبادرات الاحتفالية المميزة والاقسام الجديدة التي انضمت للمهرجان في نسخة هذا العام.

ويأتي على راسها عرض الألعاب النارية الذي سيكون هذا العام بمثابة حدث خاص مثير للغاية وسيشهد يوم الافتتاح عرضا خاصا لما ستكون عليه الألعاب النارية في باقي أيام المهرجان حيث يتضمن العرض أشكالا جديدة تخطف الأنظار مصحوبة بتقنيات الليزر ، وستحطم الالعاب النارية للمهرجان كل الأرقام القياسية السابقة ، من حيث مدة العرض ومن حيث النوعية والشكل الذي سيتجدد بشكل مستمر على مدار أيام المهرجان وحسب مواعيد برنامج اطلاق الألعاب النارية.

بالإضافة الى عروض نافورة الامارات التي تم زيادة مساحتها وحجمها في نسخة العام لتكون الاكبر والاضخم من نوعها في المنطقة ، وستقدم النافورة كل ليلة عروضا ممتعة مع الموسيقى واضواء الليزر والشاشات العملاقة والانوار الملونة المصاحبة لتدفق المياة وتشكلها.

كما سيشهد زوار المهرجان هذا العام واحدا من ابرز عروض الدرون حيث تحلق الطائرات المسيرة في سماء المهرجان لتقدم عروضا غير مسبوقة من المتعة والاثارة والابداع.

محمية النوادر :

ومع تعدد رؤية المهرجان وتنوع انشطته لكي تناسب كل المستويات وتحقق كل الرغبات اضيف هذا العام جناح جديد يمثل نقلة نوعية خاصة عبر إقامة "محمية النوادر " التي تجمع عدد كبير من أندر وأغرب الحيوانات والطيور والكائنات يتصدرها عرض راس ديناصور حقيقي يعد من اندر النوادر في العالم.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة هذه الحيوانات والطيور عن قرب والتعامل والتصوير معها بما يمثل تجربة خاصة وفريدة لا تتوفر في أي مكان اخر بالعالم .. وتمثل محمية النوادر بالإضافة الى ما تقدمه من متعة دعوة للحفاظ على الحياة البرية وحماية الكائنات من الانقراض ومنع الصيد الجائر.

مدينة الأطفال

ومن بين اهم وابرز اقسام المهرجان ما يهم ويخص الأطفال وذلك عبر "مدينة الأطفال" المقامة على أحدث النظم والوسائل بحيث تتيح للأطفال الاستكشاف واللعب والتعلم عبر الفعاليات والأجهزة والأدوات وعبر الورش التي ستقام بشكل يومي وهي ورش تعليمية تربوية تفاعلية ترفيهية بالإضافة الى العروض الفنية الحية التي ستقدم في المدينة وعروض الشخصيات الكرتونية الشهيرة.

مسابقات وجوائز والعاب:

من بين الأجنحة الجديدة في مهرجان هذا العام حديقة أبراج الأضواء والتي ستقدم تجربة فريدة في عروض الموسيقى واضواء الليزر ، ونفس الامر يتحقق في مدينة الألعاب الترفيهية التي تمثل واحدة من اهم وجهات المهرجان وهي تضم عدد كبير من الألعاب المثيرة بجوار بيت الرعب وباقي التفاصيل التي تضمها المدينة .

كما سيكون لعشاق السيارات مكان خاص يشبعون فيه هوايتهم من خلال جناح الكاستم شو الذي يجمع عدد من فرق الهواة والمحترفين يتنافسون طوال فترة المهرجان على تطوير السيارات القديمة وتقديمها في صورة جديدة عبر عدد من الإضافات والاختراعات المثيرة .

وسيتمكن الزوار من متابعة كل خطوات العمل يوما بيوم حتى الصورة النهاية لما تم في السيارة وشكلها الجديد .

ولم يغفل المهرجان عشاق الحفلات والموسيقى حيث يقدم المهرجان على مسرح الكبير عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية التي سيشارك فيها نجوم الغناء من الامارات ومن المنطقة بشكل عام ، وسيكون برنامج المسرح حافل بهذه العروض الفنية

ولمحبي المسابقات والجوائز والمعلومات سيجدون هذا متوفرا بشكل منوع ومتعدد في المهرجان بين السحوبات العامة على سيارات وجوائز أخرى قيمة كما في جناح مهرجان سمو الشيخ منصور للخيول العربية الاصيلة حيث يقدم الجناح أسبوعيا جوائز قيمة يجري السحب عليها من خلال توزيع القسائم الخاصة للسحب.

هذا مع المسابقات الأخرى التي تقام في مختلف الاجنحة والاقسام وفي القرية التراثية كما سيشهد المهرجان تقديم البرنامج التلفزيوني "تيفان لول" الذي سيسمح للزوار والمشاهدين بالمشاركة عبر أسئلة متخصصة في التراث الاماراتي من فنون والغاز واهازيج وامثال وألعاب شعبية وحرف يدوية وأماكن تراثية حيث سيتم طرح الأسئلة على المتسابقين والمشاركين من الحضور في المهرجان وأيضا لمشاهدي التلفزيون في المنازل. وخصص البرنامج عددا من الجوائز القيمة التي ستقدم للفائزين.

كما يقدم المهرجان تجربة جديدة لأول مرة في أبو ظبي في المطعم الطائر " Flying Cup" حيث يتيح للزوار تناول العشاء وهم على ارتفاع كبير في تجربة مثيرة تستحق التجربة كما اضيف هذا العام لعشاق البر والتخييم "قرية التخييم" وتجربة الحياة في أجواء طبيعية مفتوحة وسيقام فيها عدد من الفعاليات والاطعمة وغيرها.

رياضات تراثية

ومن بين اهم فعاليات المهرجان أيضا السباقات الرياضية التراثية التي تعكس الاهتمام الحضاري للمهرجان بالتراث بكل اشكاله، حيث يشهد المهرجان إقامة سباق جائزة زايد الكبرى للهحن العربية الاصيلة والتي تستمر على مدى أسبوع كامل ويشارك فيها كل ملاك الهجن في الامارات ودول الخليج العربي حيث تخصص الجائزة لأبناء القبائل فقط وهو تميز خاص بهذا السباق .

كما سيكونُ لعشاقِ الصيد بالصقورِ والتلواح ايضا مكانٌ في المهرجان من خلال سباقاتِ الصيدِ بالصقورِ والتلواح والتي ستقام مسابقاتها في ميدان الفلاح ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين من داخل الامارات او من دول مجلس التعاون.

كما يقيم المهرجان سباق بحري للمحامل الشراعية من خلال " سباق الشيخ زايد للمحامل الشراعية" الذي يشارك فيه أبرز النواخذة في الامارات عبر تقسيم السباق للنوعيات التراثية للمحامل.

وتعبر هذه السباقات والرياضات قاسم رئيسي في المهرجان يعبر عن فلسفته ودوره في إبراز هذه الرياضات وتقديمها للأجيال.

مسابقة نوعية للتميز الزراعي :

ونظرا لأهمية المهرجان ودوره المجتمعي يشارك فيه كافة المؤسسات والمجالس والوزارات الحكومية عبر أجنحة خاصة لكل منها تقدم من خلاله جانبا من نشاطها وعرضا للخدمات التي تقدمها للمواطنين كما لا يقتصر دور المهرجان على الفعاليات الترفيهية اليومية والمسابقات والجوائز وانما له هناك ابعادا اخرى تمثل جسرا للتنمية والتطوير عبر تنوع الأنشطة والفعاليات والمسابقات لتواكب بدورها ما يجري من تطوير وتنمية شاملة في المجتمع.

لذا سيشهد المهرجان إقامة "جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي" والتي تأتي محققة لأهداف المهرجان ، حيث تعمل الجائزة على تشجيع المزارعين وخلق مزيد من فرص العمل وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز هذا النشاط إضافة الى دعم المؤسسات المحلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المجال الزراعي عبر عدد من الفعاليات الخاصة وسيتاح للزوار والمتخصصين أيضا مشاهدة هذا الإنتاج واقتناء الكثير من منتجاته وذلك تجسيدا لاهتمام الدولة بكل القطاعات والمجالات وترسيخ قيمة الزراعة وغيرها من المنتجات الإماراتية المميزة.

كل وسائل الراحة :

ووفرت اللجنة المنظمة للمهرجان كل وسائل الرائحة والمتعة للزوار بما يمكنهم من المشاهدة والمتابعة والاستمتاع بكل الفعاليات في جو اسري عائلي امن تماما بداية من الوصول الى ساحة مواقف السيارات الكبير بالمهرجان وحتى نهاية كل يوم ، كما تم توفير برنامج لحافلات النقل العام من والى المهرجان بشكل ثابت عبر برنامج مواعيد مناسبة تخدم كافة مناطق العاصمة أبو ظبي وتستمر حتى نهاية كل يوم ، كما وفرت ادارة المهرجان مكاتب للاستعلامات منتشرة في عدد من النقاط بارض المهرجان مع اللوحات الإرشادية التي تسهل الوصول الى أي نقطة او جناح يريدها الزائر مع الخرائط والكتيبات إضافة الى توفير الخدمات الأخرى مثل الخدمات البنكية والصحية والإسعافات الأولية ، إضافة الى ساحة المطاعم العالمية والمطاعم الشعبية وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزائر على مدى ساعات وجوده في المهرجان يوميا.

كما وفرت إدارة المهرجان لعشاق كرة القدم فرصة متابعة بطولات كرة القدم الكبرى التي تقام اثناء المهرجان حيث اعد المهرجان ساحات متسعة وشاشات عملاقة لعرض مباريات كاس الأمم الاسيوية ومباريات كاس الأمم الافريقية بالمجان.

يوم الافتتاح :

تجدر الإشارة الى يوم الافتتاح غدا الجمعة سيشهد عددا من الفعاليات الخاصة والمفاجات والألعاب النارية والعروض التي ستقدم بشكل استثنائي من خلال مختلف اجنحة الدول والاجنحة والاقسام الأخرى التي تعلن انطلاق الفعاليات عبر كل أيام وليالي المهرجان الكبير .

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-انتهى-

لمزيد من المعلومات حول مهرجان الشيخ زايد، يرجى التواصل مع:

وائل سري الدين

بريد: wael.sarieddine@viola.ae