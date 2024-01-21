الشارقة: ارتفع الطلب بشكل غير مسبوق على شراء الوحدات السكنية لمشاريع مجموعة ألِف، الشركة العقارية الرائدة في إمارة الشارقة، وذلك في ختام معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2024"، الذي أُقيم في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 17 يناير إلى 20 يناير.



وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف: " نشكر حكومة إمارة الشارقة والقائمين على معرض الشارقة العقاري (إيكرس)، نحن سعداء بمشاركتنا هذا العام ونشكر كل من حضر المعرض، من مواطنين ومقيمين، ممن أبدوا ثقتهم بمشاريعنا، وشكل المعرض فرصة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين والوكلاء العقاريين وغيرهم من المشاركين. عرضنا مشاريعنا العقارية الرئيسة، "حيّان" و"الممشى" - الشارقة ولاقت استقطاباً كبيراً، حيث بلغت المبيعات خلال ايام المعرض ما يقارب 310 مليون درهم إماراتي، وهذا ما يشير إلى الجاذبية المتنامية لوحداتنا السكنية. نتطلع خلال العام المقبل إلى مشاريع جديدة لعرضها على الجمهور".

وبرزت "حيّان" و"الممشى" – الشارقة، كأحدث الوجهات الرئيسة في إمارة الشارقة للمالكين الذين يبحثون عن تجربة معيشية حضارية. ويقع المشروعان على مسافة قريبة من مطار الشارقة الدولي، ومجمعات مدارس الأطفال، وجامعة الشارقة، ومدينة الشارقة الطبية، ويتميزان بجاذبة للمستثمرين المهتمين بالمعيشة الراقية.

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