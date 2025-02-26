تحت رعاية اللجنة العلمية الدولية للتراث المعماري الترابي (ICOMOS ISCEAH) ، يستضيف المؤتمر مجموعة عالمية من الخبراء والباحثين المخصصين لدراسة تراث العمارة الترابية والحفاظ عليها.

، يستضيف المؤتمر مجموعة عالمية من الخبراء والباحثين المخصصين لدراسة تراث العمارة الترابية والحفاظ عليها. سيستكشف المؤتمر المحاور الرئيسية والفرعية المقترحة المتعلقة بالعمارة الترابية، مما يعزز الهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تبادل المعرفة والتعاون الدولي .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن اختيار مدينة العين من قِبل (ICOMOS-ISCEAH ) اللجنة العلمية الدولية للتراث المعماري الترابي لاستضافة مؤتمر تيرا العالمي الرابع عشر للتراث المعماري الترابي في الفترة من 13 إلى 16 أبريل 2026.

واقترحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المحاور والأقسام الفرعية لمؤتمر تيرا العالمي لسنة 2026 تحت عنوان إدارة التغيير في المشاهد الثقافية الترابية".

يُعدّ مؤتمر تيرا العالمي تجمعًا عالميًا يركّز على جميع جوانب العمارة الترابية، بما في ذلك المواقع الأثرية والمشاهد الطبيعية الثقافية والعمارة الجديدة، بالإضافة إلى تقنيات البناء الترابية القديمة والحديثة. ويهدف المؤتمر إلى تحفيز البحث والابتكار مع تشجيع الحفاظ على العمارة الترابية والاحتفال بها.

يمثّل هذا الاختيار علامة فارقة مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي، مما يجعلها لاعبٍ مؤثّر في مجال العمارة الترابية، إقليميًا ودوليًا.

وبهذه المناسبة، وقال سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يجسد اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية لاستضافة "مؤتمر تيرا العالمي" الرابع عشر للتراث المعماري الطيني ريّادة الدولة المتزايدة في الحفاظ على التراث والهندسة المعمارية الترابية. يوفّر لنا هذا المؤتمر منصة قيّمة للتواصل مع القادة المحليين والخبراء والمجتمعات، ضمن حوارٍ حيوي حول أفضل الممارسات للحفاظ على تراثنا المعماري الترابي، وتعزيز الهندسة المعمارية الترابية كتقليدٍ مستدام للبناء. كما سيجمع باحثين وممارسين رائدين في الهندسة المعمارية الترابية والتراث الترابي من جميع أنحاء العالم، مما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركزٍ للتميّز والابتكار في هذا المجال الحيوي. وتؤكّد هذه المناسبة على الجهود الدؤوبة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الحماية والحفاظ على هذا الجزء الرئيسي للهوية المعمارية والحضرية لأمتنا للأجيال القادمة."

سيتناول المؤتمر أربعة محاور فرعية أساسية تتضمّن، "نقل المعرفة والتوعية للتراث والعمارة الترابية"، و"حماية المشاهد الثقافية للعمارة الترابية"، و"الابتكارات في العمارة الترابية والمشاهد الثقافية الترابية"، و"الصمود في مواجهة عوامل الضعف في المشاهد الطبيعية الثقافية للعمارة الترابية". وتركّز هذه المواضيع معًا على نقل المعرفة والمهارات، ومشاركة الأساليب المعتمدة في الحفاظ والإدارة، واستكشاف التقنيات والتكنولوجيات والمنهجيات الجديدة، ومعالجة التهديدات وضمان حماية طويلة الأمد.

في الفترة التي تسبق المؤتمر، وبالشّراكة مع المنظمات المحلية والدولية، ستستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلة من الأنشطة التي تحتفي، وتروّج وتقوم ببناء القدرات الخاصة بمجال العمارة الترابية.

الدعوة لتقديم الأوراق البحثية مفتوحة الآن للتقديم عبر الرابط: https://terraalain2026.ae

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و visitabudhabi.ae

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