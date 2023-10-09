اصطف مئات الطلاب الإماراتيين للتسجيل في 30 جامعة وكلية دولية مشاركة في معرض الدراسة في الخارج التعليمي، الذي نظمته شركة تشارمز للخدمات التعليمية ومقرها دبي، والذي اختتم بنجاح مؤخراً

اختتمت شركة تشارمز للخدمات التعليمية، وهي شركة تقدم خدمات الاستشارات التعليمية ومقرها دبي، معرض تشارمز للتعليم - الدراسة في الخارج 2023 الذي استمر لمدة يومين في دبي والذي ابدى فيه ما يقرب من ألف طالب مقيم في الإمارات العربية المتحدة وأولياء أمورهم اهتمامهم بالتسجيل والمنح الدراسية والتوجيه المهني من خبراء ومسؤولون من 30 جامعة وكلية عالمية من كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا.

وكان الطلاب وأولياء الأمور الذين حضروا المعرض سعداء للغاية عندما التقوا وفود الجامعات. لقد قام العديد منهم بالتسجيل وحصلوا على القبول في يناير 2024، مما وفر على الطلاب عاماً كاملاً. بعض هذه الجامعات ذات الشهرة العالمية مثل جامعة واترلو و جامعة وينيبيغ وجامعة نيو برونزويك و جامعة تورنتو و جامعة سيمون فريزر و جامعة أوروبا للعلوم التطبيقية و جامعة ترينت وجامعة هيريوت وات وغيرها الكثير. كما قدموا اجتماعات وورش عمل حصرية مع الطلاب.

التقى متخصصون في التعليم ومسؤولو القبول من ما يصل إلى 30 جامعة وكلية من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا بالطلاب وأولياء الأمور في معرض تشارمز للتعليم - الدراسة في الخارج 2023 الذي يستمر لمدة يومين والذي أقيم في الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. 2023، في فندق راديسون بلو، الخليج التجاري، دبي.

من خلال التفاعل الشخصي، حصل الطلاب المحتملون على فرصة لاستكشاف الدورات الجامعية والدراسات العليا أثناء تقييم خياراتهم المهنية في الإصدار الثاني من تشارمز للخدمات التعليمية - الدراسة في الخارج 2023، بعد حدثه الناجح الذي أقيم العام الماضي.

قال السيد مانيش بايتكا، الرئيس التنفيذي لشركة تشارمز للخدمات التعليمية:"قضى مستشارو القبول والمستشارون التعليميون من جميع الجامعات والكليات الثلاثين معظم وقتهم مع أولياء الأمور والطلاب في شرح عملية القبول والخيارات المهنية والعمل داخل الحرم الجامعي وفرص العمل بالإضافة إلى السعي للحصول على الإقامة الدائمة."

"هذا هو معرضنا التعليمي الثاني، وبهذا أظهر أعضاء فريق تشارمز للخدمات التعليمية احترافيتهم في التسجيل والاجتماع والترحيب بالطلاب وأولياء الأمور، والتواصل مع مسؤولي الجامعة والطلاب. وأعرب جميع المشاركين من مختلف الجامعات عن رضاهم العميق عن الخدمات التي نقدمها.

سيقوم الآن مستشارو الطلاب والعاملون في شركة تشارمز للخدمات التعليمية بالمتابعة مع الطلاب في عملية التقديم، والتي سيتبعها القبول والمساعدة في الحصول على التأشيرة، حتى يتمكنوا من الاستعداد لدراساتهم في فصل الخريف من عام 2024.

تعد شركة تشارمز للخدمات التعليمية واحدة من أكبر الشركات الاستشارية الطلابية التي تتعامل مع الآلاف من طلبات الطلاب الدوليين للدراسات العليا كل عام. سيوفر هذا الحدث الرائد للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة لطلاب المدارس الثانوية للتواصل مع الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى والحصول على إجابات لجميع أسئلتهم حول الخيارات الأكاديمية المختلفة من المتخصصين.

وشهد الحدث الذي استمر يومين جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة وندوات وورش عمل تهدف إلى تأقلم الطلاب وأولياء الأمور، الذين هم في مرحلة حرجة في اختيار ما يريدون دراسته، مع جامعات مختلفة. كما قام المستشارون المهنيون أيضًا بتوجيههم حول فرص الحصول على منح دراسية محلية ودولية ومساعدات مالية. أنشأت تشارمز للخدمات التعليمية عمليات لجعل الدراسة في الخارج تجربة سلسة ومنظمة للطلاب الطموحين. إنها تضمن أن يكون الطلاب راضين تمامًا عن الخدمات الاستشارية التعليمية في الخارج.

قال السيد راهول بايتكا، المدير العام لشركة تشارمز للخدمات التعليمية: "حققت النسخة الثانية من معرض تشارمز للتعليم – معرض الدراسة في الخارج 2023 نجاحًا باهرًا ويسعدنا أن نرى عددًا لا بأس به من الطلاب المتميزين يقومون بالفعل بملء نماذج القبول فعليًا في المعرض.

"مع نمو عملياتنا في دبي، فإننا نعزز التزامنا تجاه قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تعزيز علاقتنا مع المدارس المحلية والمجتمع الطلابي. إن النجاح المستمر لفعالياتنا سيحفزنا على تنظيم معارض تعليمية أكبر للمجتمعات الطلابية المحلية.

إن شركة تشارمز للخدمات التعليمية مصممة على تقديم الأفضل ومساعدة جميع الطلاب في الحصول على تعليم عالٍ أفضل. لا يزال بإمكان الطلاب الذين لم يتمكنوا من حضور المعرض حجز موعد لأسبوع القبول الخاص القادم الذي تنظمه تشارمز للخدمات التعليمية في الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر 2023.

ستقوم العديد من الجامعات التي حضرت المعرض بزيارة مقر شركة تشارمز للخدمات التعليمية هذا الأسبوع لمقابلة الطلاب الذين تم تسجيلهم للفصل الدراسي القادم. قد تكون هذه فرصة للطلاب الذين لم يقدموا طلباتهم بعد و يرغبون في أن يكون من الملتحقين في يناير 2024.

لحجز المواعيد، يرجى من الطلاب وأولياء الأمور الاتصال بـشركة تشارمز للخدمات التعليمة عبر على الرقم +971-4422 8214 أو المراسلة عبر الواتساب على الرقم +971-58 562 1950.

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نبذة عن شركة تشارمز للخدمات التعليمية

تعد تشارمز كيانًا معروفًا في مجال إرسال الطلاب إلى الخارج للتعليم العالي. على مر السنين، كان معدل نجاح معالجة الطلبات من أعلى المعدلات. أولئك الذين استفادوا من خدماتها يصبحون مروجين لها دون طلب حيث يوصون طوعًا وبكل تأكيد وحماس بشركة تشامز للخدمات التعليمة فقط لأولئك الذين يحبونهم يسعون لتحقيق أحلام الإنجاز الأكاديمي في الجامعات الأجنبية.

يعتمد نجاح الشركة على نهجها الشخصي للغاية تجاه عملائها. إنها تتعامل مع مشاكلهم كما لو كانوا أفرادًا في عائلتها وتوفر لهم مساعدة متخصصة وفعالة تعمل على حل جميع مشاكلهم بشكل متزايد.

مع شركة تشارمز للخدمات التعليمية كشريك استشاري، يمكن للطالب أن يشعر بالراحة. منذ اليوم الذي يدخل فيه الشخص إلى مقر الشركة، إلى اليوم الذي يصل فيه إلى بلد منزله المستقبلي، يبقى تشارمز معه للمساعدة والتوجيه في كل خطوة. تم تصميم برامجها خصيصًا لضمان العبور المبكر وبتكلفة معقولة وسلس إلى بلد الدراسة المستقبلية للطالب. ويتجلى التزامها بالنجاح في نموها المطرد.