عجمان، الإمارات العربية المتحدة- اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان مشاركتها البارزة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) في لندن، الذي أقيم في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023. شهدت مشاركة عجمان إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والمشاركين، حيث قدمت الإمارة عرضًا مميزًا حول معالمها السياحية وفرص الاستثمار في قطاع السياحة.

وتألقت عجمان في المعرض بتقديم مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، مؤكدة التزامها بتعزيز السياحة المستدامة وتحسين مستوى رفاهية الإمارة. وفي هذا السياق، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية: "كانت فرصة رائعة لنا للتواصل مع العديد من الشركاء والمستثمرين في صناعة السياحة. نحن نسعى جاهدين لتعزيز صورة عجمان كوجهة سياحية استثنائية، وسوف نواصل العمل على تعزيز التعاون الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات لدعم نمو القطاع السياحي في الإمارة."

وعلى صعيد الشراكات، قامت دائرة التنمية السياحية في عجمان بتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية مع عدة جهات عالمية، معزّزة التعاون في مجالات الضيافة وتطوير المشاريع السياحية. ومن بين الشراكات البارزة، وقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع فنادق ومنتجعات كاريزما، الرائدة عالميًا في مجال إدارة الفنادق والمنتجعات. كما أعلنت عن شراكات استراتيجية مع شركة هوتل بيدز وشركة "اي ام & ار اس القابضة"، بهدف تعزيز التجارة السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.

وأضاف سعادته: "تعتبر هذه المذكرات تعبيرًا عن التزام عجمان بالتنوع والابتكار في صناعة السياحة، وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير مشاريع استثمارية رائدة تعزز مكانة عجمان على الساحة العالمية." وأكد االهاشمي على أهمية التعاون مع شركات عالمية مشيرًا إلى أن هذه الشراكات ستسهم في تعزيز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

وفي إطار مشاركتها في سوق السفر العالمي في لندن، قامت دائرة التنمية السياحية في عجمان بتنظيم فعاليات مميزة، شملت عروضًا ترويجية للوجهات السياحية البارزة في الإمارة، وورش عمل تفاعلية للزوار لاستكشاف تجارب فريدة في عجمان.

من جهة أخرى، شهدت عجمان في الفترة الأخيرة تطورًأ ملحوظًا في قطاع السياحة في عجمان حيث الإمارة سجلت زيادة في إيرادات الفنادق ونسبة الإشغال وعدد الزوار، مع تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للسياح من المملكة المتحدة وايرلندا، وتسجيل زيادة في عدد ليالي الإقامة والوصول من هاتين الدولتين.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/