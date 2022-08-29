الأهلي يحقق لقب آخر بطولة والتهامي الأكثر تحقيقاً للبطولات

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن انتهاء بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية بالأمس - البطولة التي تجمع الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة - وقد أقيمت البطولة في البوليفارد رياض سيتي الذي يقام فيه خلال الفترة الحالية موسم الجيمرز - الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالميًا -

أتى الكأس من إستراتيجية وزارة الرياضة لدعم الأندية الحكومية التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وضم الكأس خمسة رياضات إلكترونية وهي: Tekken 7 و Guilty Gear و Street Fighter V و Dota 2 في منطقة ڤوڤ للبطولات المجتمعية وبطولة Gran Turismo Sport والتي أقيمت في منطقة أرامكو لمحاكات السباقات. استمتعت الجماهير الحاضرة لمؤازرة أنديتها التي أثارت حماسهم وسط منافسات حامية بين الأندية.

وقد حصل على لقب Tekken 7 نادي الفتح بعد مقابلته لنادي الاتحاد ليحسم اللقب لصالحه، وحقق نادي التهامي لقب Street Fighter V الذي مثله اللاعب طلال بن فؤاد البالغ من العمر 16 سنه بعد أن حقق الفوز على نادي العروبة، الجدير بالذكر أن لاعب التهامي طلال تقابل في نصف النهائي مع نادي الخلود والذي يمثله والده فؤاد ليحقق الفوز على والده ويحسم النهائي.

وفي Guilty Gear حقق نادي الجندل اللقب والذي يمثله اللاعب ملهم عادل بعد فوزه على نادي الهلال والذي يمثله اللاعب عبداللطيف الحملي ويذكر أن لاعبي الهلال والجندل شاركوا في كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية بعد عودتهم من بطولة EVO - البطولة الدولية لألعاب القتال الإلكترونية – التي حقق ملهم فيها المركز الثاني وحقق عبداللطيف المركز الثامن.

ونال نادي التهامي لقب Gran Turismo وحصل على المركز الثاني نادي الاتحاد، وحقق نادي الأهلي لقب Dota 2 بعد مواجهة الفتح النهائي بعد أن أقصى الفتح نادي الهلال ليحقق الهلال المركز الثالث.

استمر كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية في الفترة ما بين 14 وحتى 27 من شهر أغسطس الحالي وبإمكانكم معرفة جميع تفاصيل المباريات عبر قنوات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبإمكانكم عبر الموقع الرسمي لموسم الجيمرز ومن خلال حسابات منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتويتش معرفة المزيد من التفاصيل حول الحدث العالمي وكل ما يتعلق به.

#بياناتحكومية

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نبذة عن موسم الجيمرز

موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، يقام في الفترة من 14 يوليو حتى 8 سبتمبر 2022، ويهدف إلى تقريب المسافة بين العالم الواقعي والافتراضي، حيث يتيح لعشاق ومحبي الألعاب الإلكترونية خوض مغامرات شخصيتهم المفضلة على أرض الواقع.

يرتكز موسم الجيمرز على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

كما يضم الموسم سلسلة حفلات تقام على مدى ثمانية أسابيع بمشاركة ثمانية نجوم عالميين يلهبون حماسة جماهير الموسيقى في الرياض، إلى جانب عدد من نجوم الموسيقى المحليين، كما يقدم الحدث العالمي أكثر من ألف نشاط.

يقدم موسم الجيمرز تجربة خاصة لعشاق ومحبي الرياضات والألعاب الإلكترونية، من خلال العديد من البطولات التنافسية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي. والتي ستقام في موقع ضخم مخصص للحدث العالمي ومزود بأحدث التقنيات.

الموقع الإلكتروني

https://gamers8.gg/

تويتر

https://twitter.com/Gamers8GG_AR

فيسبوك

https://www.facebook.com/Gamers8GG/

يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCENNtCRTPTdH_IGXs42LuHQ

انستاجرام

https://www.instagram.com/gamers8gg_ar/

تويتش

https://www.twitch.tv/gamers8_ar

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين.

تصنف أنشطة الاتحاد إلى قسمين متكاملين؛ حيث يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يصب الثاني من الأعمال على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع وتمكين المواهب.

منذ تأسيسها في أواخر عام 2017، نظم الاتحاد العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بمعايير عالمية استقطبت استثمارات قيّمة من جهات عديدة في القطاع الخاص بالمملكة، فضلاً عن العمل مع مطورين دوليين على تعزيز الفرص في السوق السعودية.

الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

https://saudiesports.sa/ar/

تويتر:

https://twitter.com/saudi_esports

فيسبوك:

https://www.facebook.com/SaudiEsports/

يوتيوب:

https://www.youtube.com/channel/UC6h42-fNpHCzm2hFR6_hbdg

انستاجرام:

https://www.instagram.com/saudi_esports/

نبذة عن كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية

يأتي كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية تفعيلاً لبند دعم الرياضات المختلفة لإستراتيجية دعم الأندية التي أعلن سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وكأس اتحاد الرياضات الإلكترونية هو الكأس الذي يجمع جميع الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة والتي يبلغ عددها 170 نادي في منافسات رياضات إلكترونية، ويكون عن طريق تجميع النقاط، ويقام في عدد من مدن المملكة.