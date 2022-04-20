وتكريم المشاركين بالمعرض

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية فعاليات معرض في عجمان، التي أقيم في مركز عجمان لريادة الاعمال وبالتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان خلال الفترة من 14 وحتى 18 أبريل وبمشاركة 26 من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنتسبي برنامج تعزيز وريادة للرخص المنزلية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز البيئة التنافسية للإمارة. وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم. وتقدمت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بالشكر لكل المشاركين الذين ساهموا في نجاح المعرض " معرض في عجمان " وأثنت بالشكر لمدير مركز عجمان لريادة الاعمال ومجلس سيدات اعمال عجمان لتعاونهم ومشاركتهم في هذه المعرض.

وأشاد الشيخ/ عبدا لله بن ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال بنجاح معرض في عجمان بعد أن جاء مختلفا في كل تفاصيله وما قدمه من تنوع كبير في المنتجات التي استقطبت الأسر طوال فترة تنظيمه التي استمر خمسة أيام متواصلة.. معربا عن سعادته بإقبال الجمهور والزوار على المعرض. وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تساهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة وتنشيط المعاملات التجارية، وتشجيع رواد الأعمال. ,وأكد النعيمي بأن تنظيم المعارض لأصحاب المشاريع يأتي من حرص اقتصادية عجمان بدعم أصحاب المشاريع ومساعدتهم للترويج عن مشاريعهم وللانتقال لعالم الاعمال وخلق بيئة مناسبة لهم لتبادل الافكار والاستفادة من خبرات كل منهم لرفع قدراتهم.

وقال النعيمي " تهدف في اقتصادية عجمان إلى تعزيز بيئة رواد الاعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة التي تساهم في دعم اقتصاد الامارة. ونحن ندرك أهمية وضرورة ازدهار قطاع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تساهم في التنوع الاقتصادي للإمارة."

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