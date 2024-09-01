أبوظبي - اختتم اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX) في مركز أدنيك أبوظبي بعد يوم حافل ومليء بالإثارة، حيث شهد توافد و حضور الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بمشاهدة أحدث معروضات الصيد والفروسية وملامح التراث الثقافي الإماراتي الغني بالتفاصيل.

وانطلق المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظمه مجموعة أدنيك ولأول مرة مع "كابيتال للفعاليات"، الذراع المختصة بإدارة الفعاليات، وبشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

وقدم معرض ADIHEX في اليوم الأول تجارب لا تُنسى للزوار من مختلف الفئات العمرية، ضمن برنامج غني بالفعاليات المتنوعة، وقد تضمنت العروض سلسلة من الفعاليات الاستثنائية التي تحتفي بالمهارات، والتاريخ، والتراث الذي يميز العلاقة التاريخية بين الإنسان والحيوان عبر العصور.

كعنصر رئيسي في المعرض، تم تنظيم أول مزاد للصقور في مساء اليوم الأول، حيث قدم نخبة من المربين الدوليين البارزين صقوراً ذات جودة عالية لآلاف من المهتمين حول العالم. وللمرة الأولى، أقيم المزاد عبر الإنترنت لتمكين جمهور أوسع من المزايدين الدوليين من المشاركة إلى جانب الحضور في الساحة الرئيسية الفاخرة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX). من المقرر أن يُعقد اليوم الثاني للمزاد يوم الأحد، 1 سبتمبر، على أن تُجرى جلستان إضافيتان يومي الجمعة 6 سبتمبر والسبت 7 سبتمبر.

في الساحة الرئيسية، استمتع الجمهور بعرض "بطولة الكلاب الدولية لجميع السلالات"، وهو حدث مميز يجمع محبي الكلاب والمربين والمنافسين من مختلف أنحاء العالم لعرض مجموعة متنوعة من سلالات الكلاب، وقد شمل العرض كلابًا من فئات متعددة أظهرت براعتها في مجالات الرشاقة، والطاعة، والمظهر العام. يهدف هذا الحدث إلى الاحتفاء بتنوع وجمال ومواهب الكلاب، مع تعزيز مفاهيم التربية والتدريب والملكية المسؤولة.

كما شهدت الساحة عرضًا رائعًا للخيول بعنوان "الفروسية الحرة"، وهو عرض خطف الأنظار حيث قدَّمت الخيول دون أي أدوات مثل السروج أو اللجام عرضًا مميزًا، مما أتاح لها التحرك بحرية وبشكل طبيعي، مع إظهار رشاقتها المعهودة وروحها الأصيلة. وحظي هذا العرض بإقبال كبير وتفاعل حماسي من الزوار الذين قدّروا المهارة البارعة في إبراز العلاقة بين الفارس والحصان، إضافة إلى تسليط الضوء على الجمال الطبيعي وقدرات الخيول.

وطوال الأيام التسعة لمعرض ADIHEX هذا العام، ستستمر مجموعة متنوعة من الأنشطة وعروض الفروسية، مما سيجعل الساحة واحدة من أبرز الوجهات التي تجذب الزوار من مختلف الفئات والاعمار."

وأدهش عرض الطيور الذي نظمته حديقة الحيوانات بالعين الحضور من الأطفال والكبار على حد سواء، حيث قدمت ببغاوات معروفة بذكائها وألوان ريشها الزاهية وقدراتها الصوتية عرضًا ترفيهيًا وتعليميًا شمل أداء مجموعة من الحيل وعرض سلوكياتها الفريدة.

كما قدمت حديقة الحيوانات بالعين ورشة عمل عن الصقارة، وهي نشاط تفاعلي وتعليمي جذب العديد من المشاركين الذين تعرفوا على عالم الصقارة المثير وشاهدوا الطيور الجارحة عن قرب، وتعلموا استخدام أدوات الصقارة المتخصصة.

ومن أبرز فعاليات اليوم كان عرض شرطة أبوظبي، حيث قدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي عرضًا مميزًا برعاية القيادة العامة لشرطة أبوظبي. كما أقيم عرض لكلاب الشرطة K9 من خلال مشهد تمثيلي لمسرح جريمة أذهل الجمهور وأبرز التعاون السلس بين فريق الفروسية ووحدة الكلاب K9.

وقدم جناح "التوعية بالرفق بالحيوان والاستدامة" ونادي ظبيان للفروسية عرضًا للفنون والحرف اليدوية المتعلقة بالفروسية، والتي نالت إعجاب الأطفال، وتضمنت عروض رسم خيول عربية موجودة في الإمارات، وصناعة ميداليات وسلاسل مفاتيح على شكل حصان، بالإضافة إلى تلوين الوجه والعناية بالخيول.

واستضافت منصة المعرفة في ADIHEX سلسلة من الجلسات الديناميكية، تضمنت سرد قصص عن التقاليد الإماراتية، ومناقشة من الاتحاد الإماراتي للصقور حول الصقارة، وحوارًا حول تصاريح الأسلحة نظمته شرطة أبوظبي، بالإضافة إلى محاضرة عن "أساسيات سباق الصقور والإغراء" قدمها نادي الصقارين بأبوظبي، وعرضًا شيقًا قدمته فاطمة المزروعي عن "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والصقارة في كتابات الرحالة الأجانب".

كما انطلقت مسابقات الرماية مع Battle Park وTasleeh، حيث اختبر المشاركون مهاراتهم في الرماية وتنافسوا للفوز بميداليات وجوائز ضمن فعاليات مستمرة طوال فترة المعرض. حيث قدمت "مسابقة الرماية" في جناح Battle Park حدثًا مليئًا بالإثارة، حيث اختبر المشاركون دقتهم وسرعتهم في بيئة محكمة. هذا الحدث مثالي لمحبي الصيد ودقة الرماية.

وفي جناح Tasleeh، قدمت المسابقة فرصة مثيرة أخرى للرماة لإظهار مهاراتهم، مع التركيز على الدقة والتحكم، ومن المؤكد أن هذا الحدث سيجذب عشاق الرماية والمشاهدين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل.

وباعتباره أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يستضيف ADIHEX أحدث التقنيات والابتكارات والاتجاهات عبر 11 قطاعًا ترفيهيًا وتراثيًا وثقافيًا مميزًا، بما في ذلك الفروسية والصقارة، الصيد والرماية، التخييم، السياحة البيئية والسفاري، الصيد البحري والرياضات البحرية، والفنون والحرف اليدوية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الرياضية والأنشطة الخارجية.

ومع وجود 65 دولة مشاركة من مختلف أنحاء العالم، يرسخ ADIHEX إرثه المتميز ويعزز مكانة أبوظبي العالمية كمركز ريادي للصيد والفروسية وقائد في مجال الابتكار والاستدامة.

للحصول على تذاكر لأكبر وأرقى نسخة من ADIHEX حتى الآن، يمكن للزوار زيارة موقع ADIHEX واختيار من بين مجموعة متنوعة من الباقات المتاحة.

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