اختتمت اليوم فعاليات الكونجرس الأوروبي العربي الطبي 2024 EAMC في أبوظبي، حيث شهد الحدث نجاحًا باهرًا بتنظيم من مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث، وبالشراكة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب في أوروبا والجمعية الطبية الأوروبية، وبدعم من مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض. جمع الكونجرس نخبة من العلماء والأطباء والخبراء من الإمارات وأوروبا، وشهد اليوم الختامي جلسات علمية ناقشت أحدث التطورات في مجالات الطب والرعاية الصحية.

تضمنت جلسات اليوم الأخير للكونجرس الأوروبي العربي الطبي 2024 نقاشات معمقة ركزت على عدة مناقشات، أهمها: استعراض تجارب عملية ناجحة باستخدام مستخلصات نخاع العظام كجزء من تقنيات العلاج الحديثة، ومراجعة شاملة للتطورات التي شهدتها استراتيجيات العلاج عبر الأجيال، مع التركيز على الرؤى المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الطرق العلاجية والجراحية وتقديم أمثلة عملية من الخبرات العالمية.

وفي الجلسة الختامية، ألقى الدكتور فراس حبّال، رئيس مركز باحثي الإمارات ونائب رئيس مجلس الأمناء، كلمة قال فيها:"إن نجاح الكونجرس الأوروبي العربي الطبي 2024 يعكس التزامنا الراسخ بدعم البحث العلمي والتعاون الدولي في مجالات الطب، وإن المناقشات والمساهمات التي شهدناها خلال الأيام الماضية ستكون مصدر إلهام لدفع عجلة التطور الطبي وتحقيق رؤية مستقبلية مستدامة للرعاية الصحية."

كما أعرب الدكتور إسماعيل عبارة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، عن تقديره قائلًا:

"لقد شكل الكونجرس منصة استثنائية لتبادل المعرفة والخبرات، ونحن فخورون بتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات والأطباء في العالم العربي،خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس التزامنا المشترك بخدمة الإنسانية وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة."

اختتم الكونجرس بجلسة نقاشية للطاولة المستديرة، ركزت على وضع توصيات استراتيجية لتعزيز التعاون الطبي والبحثي بين أوروبا والعالم العربي، تضمنت: تعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية لدعم الأبحاث المشتركة وتطوير تقنيات علاجية مبتكرة، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين كفاءة الخدمات الطبية اليومية، وتنظيم برامج تعليمية وورش عمل مشتركة لدعم التعليم الطبي المستمر، وتسهيل تبادل الخبرات وفرص التعاون الدولي في الأبحاث الطبية، إضافةً إلى العمل على إنشاء مشاريع بحثية مشتركة تهدف إلى تقديم حلول فعالة للتحديات الصحية المزمنة

شهدت الجلسة الختامية تبادل الدروع بين سعادة عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم،,ود. فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات ونائب رئيس مجلس الأمناء، ومن ثم وتسليم شهادات تقديرية للجهات العارضة والمؤسسات الداعمة، اعترافًا بدورهم في إنجاح الحدث

وفي خطوة استشرافية نحو المستقبل، تم الإعلان عن استضافة أبوظبي لنسختي 2025 و2026 من الكونجرس الأوروبي العربي الطبي، في تأكيد على التزام الإمارة بمواصلة دورها الريادي في مجال الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الدولي.

-انتهى-

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