دبي – الإمارات العربية المتحدة: اختتمت في المدينة المستدامة في دبي فعاليات القمة العالمية للابتكار التي نظمتها الشبكة العربية للإبداع والابتكار على مدار يومين بالشراكة مع معهد الابتكار العالمي

وشهدت القمة حضوراً رسمياً عربياً لافتاً ووفود اجنبية شاركت خلال حفل الافتتاح واوراق العمل المتخصصة التي توزعت على مدار اليومين الماضيين ركزت في مجملها على قضايا الابتكار في مختلف المجالات من ضمنها الابتكار في الخدمات الحكومية والابتكار في تطبيق القانون اضافة الى الابتكار في الخدمة المجتمعية والرعاية الصحية والتعليم .

وتحدث عدد من المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات الرائدة عالميًا عن تجارب الدول في الابتكار باعتبار ان الابتكار اليوم ليس خيارًا، بل ضرورة وليس ثقافة عامة، بل أسلوب عمل واستراتيجية بقاء.

وقد وقّع الشيخ فيصل بن سعود القاسمي الرئيس الأعلى للشبكة العربية للإبداع والابتكار ضمن فعاليات القمة ٣٨ اتفاقية شراكة استراتيجية ومذكرات تفاهم مع عدد من المنظمات والمؤسسات والجامعات الفاعلة والداعمة لمسيرة الابتكار عربياً وعالمياً.

من جهة أخرى تم تسليم جوائز الابتكار الاستثنائية التي اعلنت عنها الشبكة العربية للإبداع والابتكار والتي مُنحت مناصفة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث كانت الجائزة من نصيب كل من

‏‎الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدبي وجمعية المخترعين الإماراتية وزارة العدل الاماراتية

‏‎أما من المملكة العربية السعودية، فقد فازت بالجائزة كل من مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والابداع ووزارة الداخلية السعودية ومؤسسة الاسكان التنموي.

فيما كرم معهد الابتكار العالمي عدد من جوائز الابتكار المتخصصة والخاصة بالمؤسسات الحكومية والخاصة والافراد على مستوى العالم. واسدلت الستار على فعاليات القمة العالمية للابتكار التي استضافها معهد سي انستيتيوت في المدينة المستدامة في دبي قدّم من خلالها المهندس فارس سعيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة المعهد كل التسهيلات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة من ٣٨ دولة حول العالم.

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