المتحدثون يدعون القطاع إلى التعاون لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

دبي: اختتمت فعاليات الدورة الثانية عشر من مؤتمر جيبكا للمغذيات الزراعية الذي انعقد على مدار يومين كاملين بين ٢٨-٢٩ سبتمبر في فندق العنوان سكاي فيو دبي، بحضور أكثر من 300 وفد قدموا من 26 دولة حول العالم. وشدد المتحدثون خلال المؤتمر على أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للتغلب على تحديات الأمن الغذائي الحالية والمستقبلية التي قد تنشا قبل حلول عام 2030.

بدأت فعاليات المؤتمر الذي انطلق تحت شعار “حل تحديات الغذاء العالمية بالمغذيات الزراعية”، بكلمة ترحيب ألقاها عبد الرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة قافكو ورئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا، الذي دعا الصناعة لمزيد من التعاون، بما يشمل الابتكار وتطوير نماذج أعمال جديدة كحل لتحديات الغذاء العالمية. وقال السويدي إن المغذيات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت الاستدامة كأولوية قصوى. وأضاف أن تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الإمدادات الغذائية للجميع هو محرك رئيسي آخر في رؤية الصناعة للمستقبل.

وألقى سعادة محمد النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التي أكد من خلالها على أن جهود الأمن الغذائي تنطوي بالأساس على تمكين الجميع من الوصول إلى الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه والاستدامة. ثم دعا سعادته صناعة التكنولوجيا الغذائية إلى دعم ومساندة هذه الجهود من خلال ابتكار وإيجاد حلول عملية ومشاركتها مع الحكومات للعمل معاً بكفاءة أكبر نحو تحقيق الأمن الغذائي.

وفي كلمتها الرئيسية، وصفت ألزبيتا كلين، المدير العام لاتحاد الأسمدة الدولي (IFA)، التعاون والتحالف بأنهما السبيل الوحيد لتوفير الغذاء وضمان الأمن الغذائي لسكان العالم من خلال المغذيات الزراعية. وتطرقت إلى الزيادة الحادة في أسعار الغاز وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والمغذيات الزراعية. ودعت قادة الصناعة إلى تعزيز التعاون والعمل مع المشرعين لمنع حدوث أزمة غذائية كارثية أخرى في العالم.

وفي اليوم الثاني، افتتح عبد الرحمن شمس الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية، ونائب رئيس لجنة المغذيات الزراعية في جيبكا فعاليات المؤتمر بكلمة، رحب فيها بالوفود المشاركة ومن ثم ناقش خبراء استراتيجيون اتجاهات الاندماج والاستحواذ عبر الصناعة العالمية واتجاهات الدمج الإقليمية.

وبدوره، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا": "تواجه صناعة المغذيات الزراعية في المنطقة والعالم تحديات هائلة خاصة فرص توفير المواد الاولية الحيوية للأسواق الحالية والمستقبلية ودعم الأمن الغذائي في الوقت الذي تطلع فيه الصناعة بمهمة حيوية تتمثل بخفض البصمة البيئية والانتقال نحو منتجات أكثر استدامة وصداقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاقتصادات الإقليمية والعالمية لإزالة الكربون" وأضاف الدكتور السعدون: "ستبقى تحديات ضمان الأمن الغذائي والاستدامة في العالم الأولوية القصوى وإنني على ثقة بأن الصناعة في وضع جيد يسمح لها بدعم هذا التحول والمساهمة في تحقيق الامن الغذائي العالمي والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري"

حضر المؤتمر أكثر من 300 مشارك من 26 دولة و 84 شركة. لمعرفة المزيد قم بزيارة: www.gpcaagrinutrients.com

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نبذة عن "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا)

تم إطلاق "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد بالإضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الاعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 108 مليار دولار أمريكي.

يحرص الاتحاد على الارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين المعنيين بالإضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البنّاء بين الشركات الأعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوةً على الحضور الفاعل في المحافل الدوليّة المعنيّة بشؤون الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم ملامح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.

ويلتزم "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 6 لجان فاعلة تركّز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البلاستيك، والأسمدة وأخرى تركّز على القطاعات المساندة مثل: سلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، والأبحاث والابتكار، والرعاية المسؤولة. وينظّم الاتحاد سنوياً 6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فضلاً عن النشرات الإخبارية الدورية.

وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gpca.org.ae.

ديما الحوراني dima@gpca.org.ae

"الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" جيبكا

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