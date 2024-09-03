أبوظبي ، شهد اليوم الثالث من معرض أبوظبي للصيد والفروسية (ADIHEX2024) برنامجًا حافلاً بالعروض الشيقة والرائعة والجلسات التفاعلية والمعروضات الفريدة في مركز أدنيك أبوظبي.

وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات، تنظم مجموعة أدنيك أبوظبي بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات النسخة الحادية والعشرين من المعرض العالمي الذي تتواصل فعالياته حتى يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر الجاري.

واستمر اليوم الثالث في تسليط الضوء على غنى التراث الثقافي الإماراتي من خلال عروض متنوعة، شملت تقديم منتجات جديدة، وجذب الزوار من مختلف الفئات العمرية، وإبراز أنماط حياة المغامرة والنشاطات الخارجية.

وفي الساحة الرئيسية، تناولت محاضرات "إيمان توكس " مواضيع حول السرد المستدام وجلسات مخصصة للأطفال، ركزت على تعريف الأجيال الناشئة بمفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة. وشملت الفعاليات أنشطة ممتعة وسرد قصصي وتجارب عملية، مما يعزز فهم الممارسات البيئية الصحيحة ويشجع الجيل القادم على تبني عادات مستدامة والدفاع عن بيئة صحية وأفضل.

كما جري تقديم عرضٌ درامي بعنوان "الرماية بالقوس والسهم التقليدي على ظهر الخيل" تضمن استعراضاً لفنون الرماية القديمة ومهارة الرماية على ظهر الخيل. حيث تميز هذا العرض بتقنيات متقدمة وورشة عمل تفاعلية أتاحت للحضور فرصة تجربة هذه الرياضة المميزة.

ومن خلال سمعتها الفريدة في نقل فن الفروسية إلى المدارس والشركات والأحداث الحصرية، قدمت فرقة "فرسان عُمان" عرضاً عُمانياً تقليدياً مبهراً احتفى بالتراث العماني العريق من خلال استعراض مذهل لمهارات الفروسية والفنون التقليدية والمحاكاة التاريخية، وقد أظهر العرض براعة الفروسية على الخيول العربية، مما يعكس سنوات من التدريب لتطوير مهارات الركوب إلى أعلى مستوى.

وفي العرض العائلي اليومي للمعرض، استضاف نادي ظبيان للفروسية تجربة "ركوب الخيل على المهور" كفعالية عائلية مخصصة لتعريف الأطفال والمبتدئين بمتعة ركوب الخيل في بيئة آمنة وتوجيهية. تحت إشراف مدربين ذوي خبرة، حيث وفرت هذه التجربة فرصة مميزة للفرسان الصغار للتواصل مع الخيول اللطيفة والمدربة بعناية.

ومن جانب آخر، وبالتعاون مع حديقة الحيوانات بالعين، استضاف العرض العائلي أيضًا ورشة عمل حول الصقارة، حيث قدمت جلسة تعليمية وتفاعلية تستهدف تعريف المشاركين على عالم الصقارة الرائع. كما أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب على أدوات الصيد التقليدية المستخدمة في الصقارة.

وفي مركز المعرفة، قادت مؤسسة "Earth Warrioz" مناقشات جماعية حول "ريادة الأعمال الخضراء: بناء أعمال مستدامة"، بالتعاون مع مؤسسة "Dgrade" للابتكارات المستدامة. حيث تعتبر "Earth Warriors" مؤسسة اجتماعية تعمل على تعزيز المعرفة والوعي بقضايا تغير المناخ والاستدامة والتعليم، بهدف تمكين العمل المناخي من خلال المؤسسات التعليمية والمنظمات التنموية والحكومات والشركات.

وفي إطار التزامها بتعزيز فهم الجيل القادم للتراث والتقاليد الإماراتية، نظم المعرض جلسة زيارة مدرسية موجهة تضمنت برنامجًا خاصًا يهدف إلى تقديم تجربة غنية للطلاب حول الثقافة والتراث والممارسات المستدامة الإماراتية من خلال الجلسات التفاعلية والأنشطة والعروض الحية.

وتغطي هذه الزيارات، التي تستمر طوال فترة المعرض، مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الحفاظ على البيئة، والتراث الثقافي، والفنون والحرف اليدوية، والصيد بالصقور، والألعاب والأنشطة المتعلقة بالفروسية، ورعاية الحيوانات والاستدامة، وغيرها.

ويعد معرض أبوظبي للصيد والفروسية أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستعرض أحدث التقنيات والابتكارات والاتجاهات عبر 11 قطاعاً ثقافياً مميزاً، تشمل الفروسية والصقارة، والصيد والرماية، والتخييم، والسياحة والسفاري، والصيد البحري والرياضات المائية، والفنون والحرف اليدوية، وغيرها من الأنشطة الرياضية الخارجية.

ويتضمن المعرض مجموعة رائعة من الأنشطة والعروض والمسابقات التي تركز على التراث الثقافي الإماراتي بفخر، مع تبني الابتكار كما يعزز معرض أبوظبي للصيد والفروسية إرثه المتميز ومكانة أبوظبي العالمية كمركز للصيد ورياضات الفروسية، ومنصة للتعليم والشراكات التجارية الجديدة، وقيادة في مجال الاستدامة.

للحصول على تذاكر لحضور النسخة الأكبر والأكثر تميزاً من معرض أبوظبي للصيد والفروسية حتى الآن، يمكن للزوار زيارة الموقع الإلكتروني للمعرض واختيار من بين الباقات المتاحة.

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