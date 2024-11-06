الملتقى رحّب بأكثر من 245 مشارك، بهدف تعزيز التعاون الدولي بين الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

شهد الملتقى مشاركة نخبة من المتحدثين، بما في ذلك اللورد مايكل ماينيلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن؛ والأستاذة بوبي غوستافسون، وزيرة الاستثمار ؛ والأستاذة توليب صديق، السكرتيرة الاقتصادية لوزارة الخزانة؛ ومعالي الأستاذ محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية؛ والأستاذة سارة السحيمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية؛ والأستاذ تشارلي ووكر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن.

لندن، المملكة المتحدة؛ الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة تداول السعودية وحكومة المملكة المتحدة اليوم عن اختتام أعمال النسخة الأولى من "ملتقى الأسواق المالية – سيليكت 2024: الحوار السعودي البريطاني". وشكّل الملتقى محطة بارزة سلطت الضوء على الشراكة العميقة التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة،وخطوة رئيسية لتعزيز الاستثمارات الدولية والتعاون في مجال الخدمات المالية بين البلدين.

وخلال الملتقى، أعلنت مجموعة تداول السعودية عن إبرام شراكة جديدة مع مجموعة بورصة لندن لتنظيم ملتقى الأسواق المالية لندن في عام 2026م، استكمالًا للنجاح الكبير الذي حقّقه "ملتقى الأسواق المالية – سيليكت" وتعزيزًا للروابط المتنامية بين السوقين الماليتين في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وركزت نقاشات الملتقى على مجموعة من أهم المواضيع في مشهد الأسواق المالية العالمية بمشاركة نخبة من أبرز قادة القطاع المالي الذين قدموا معلومات وأفكار قيّمة تناولت الاستراتيجيات الاستثمارية للبلدين، والآفاق الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى الاتجاهات السائدة على صعيد التعاون الدولي في مجال أدوات الدخل الثابت والاستدامة والإدراج المزدوج. وعلاوة على ذلك، سلّط المشاركون الضوء على الإمكانات الواعدة للشراكات السعودية-البريطانية وما تحمله من فرص نمو استثنائية. كما أكدت النقاشات على التزام الطرفين بتعزيز مستويات الابتكار والتقدم في الأسواق المالية.

وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة سارة السحيمي، رئيس مجلس مجموعة تداول السعودية : "شكّل ‘ملتقى الأسواق المالية – سيليكت‘ خطوة جديدة في إطار الجهود الهادفة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع أهم الأسواق المالية العالمية. وساهم الملتقى في توطيد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وتمكين الطرفين من الاستفادة من فرص النمو الواعدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات بين السوقين الماليتين. يسعدنا أن نواصل رحلة النجاح والتوسع المستمر لملتقى الأسواق المالية وترسيخ مكانته كمنصة رائدة للابتكار في الأسواق المالية، ونتطلّع قدمًا لتنظيم النسخة الأولى من ملتقى الأسواق المالية لندن في عام 2026م".

من جانبه، قال اللورد ألدرمان مايكل ماينيلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "سلّطت النسخة الأولى من ‘ملتقى الأسواق المالية – سيليكت‘ الضوء على متانة الشراكة السعودية-البريطانية، ودورهما الأساسي في القطاع المالي العالمي . وجسّد الحوار السعودي-البريطاني رؤية مشتركة لتحقيق النمو، وتعزيز الروابط بين الأسواق المالية، وتوفير فرص استثمارية جديدة. وبالتعاون مع الشركاء في مجموعة تداول السعودية، نمهد الطريق لبناء شراكة مؤثرة بين جهات القطاع المالي في البلدين".

استكمالًا للنجاح الكبير للنسخة الافتتاحية من الملتقى، وبالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، تعتزم مجموعة تداول السعودية تعزيز الحضور العالمي لسلسلة "ملتقى الأسواق المالية". ومن المقرّر تنظيم النسخة القادمة من الملتقى في الرياض خلال الفترة الممتدّة بين 18-20 فبراير 2025م، بحضور نخبة من أبرز قادة الرأي وصنّاع القرار في القطاع المالي العالمي.

نبذة عن مجموعة تداول السعودية:

تأسست مجموعة تداول السعودية في مارس 2021 في الرياض، وذلك بعد الإعلان عن تحول شركة السوق المالية السعودية «تداول» إلى شركة قابضة. وتضم المجموعة أربع شركات تابعة هي: تداول السعودية، واحدة من أكبر عشر أسواق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية؛ وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)؛ وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)؛ وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)، المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار. ويندرج تأسيس مجموعة تداول السعودية في إطار برنامج تطوير مستمر يركز على تحسين السوق المالية السعودية وتعزيز بنيتها التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصاد المملكة بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وبوابة للمستثمرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تدعم مجموعة تداول السعودية الجهود الرامية لتطوير سوق مالية متقدمة في المملكة، لتسهم بذلك في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

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