أشاد سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ـ عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بجهود الجهات الحكومية المحلية في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للإمارة، مؤكداً أن تنوع الخدمات والمبادرات التي تقدمها حكومة عجمان لمختلف القطاعات تلعب دورًا بارزًا في دفع عجلة التنمية الشاملة وتساهم بشكل فعال في تحسين جودة الحياة وتسهيل ممارسة الاعمال وتعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية.

جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال الاجتماع التشاوري التابع للمجلس التنفيذي في عجمان، وحضر الاجتماع في مقر غرفة عجمان سعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وسعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية و سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، وفاطمة أحمد السويدي مدير قسم إدارة السياسات والاستراتيجية في المجلس التنفيذي – عجمان.

وأكد سعادة عبدالله المويجعي، أن تكثيف الاجتماعات التنسيقية بين الجهات الحكومية يترجم توجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ويعزز من جهود الإمارة في طرح مشاريع ومبادرات محلية ذات كفاءة وجدوى تعود بالنفع على المجتمع ومنشآت القطاع الخاص.

يهدف الاجتماع إلى ترسيخ نهج تشاركي يضمن التنسيق بين الجهات الحكومية في الإمارة لبحث فرص تحديث سياسات تصب في تحقيق مستهدفات الإمارة وخطتها التنموية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات للارتقاء بجودة العمل الحكومي وتهيئة مناخ اقتصادي واستثماري تنافسي يؤثر بشكل إيجابي على زيادة إنتاجية منشآت القطاع الخاص، ويُحسن تجربة الافراد والمؤسسات في الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى معدلات الرضا.

تناولت أعمال الاجتماع مجموعة من المشاريع ونتائج التقارير الخاصة بتتبع الاعمال وثقة المستهلك كما اطلع الحضور على نتائج وتطورات جائزة التميّز للمنشآت الاقتصادية في عجمان "ذا بست" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ومدى تأثير الجائزة على نمو اعمال الجهات المشاركة من القطاع الخاص.

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