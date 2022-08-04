عمان – وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للتعاون في عدد من الخدمات المهنية التي توفرها المجموعة.

وقع الاتفاقية رئيس ومؤسس المجموعة الدكتور طلال أبوغزاله والأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي.

وخلال حفل التوقيع، أعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بتقديم خدمات المجموعة لواحدة من أهم المؤسسات الوطنية التي ترسخ معاني الخير، وتسهم في تعميق مفاهيم التكافل على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أهمية دور الهيئة في تكاملها مع القطاع الخاص من خلال إيجاد فرص الحياة الكريمة للشباب من خلال إنشائها لمشاريع وبرامج تنموية وتأهيلية.

من جانبه أشاد الدكتور الشبلي بدور مجموعة "أبوغزاله العالمية" الرائد في مختلف المجالات المهنية، وخاصة تدقيق الحسابات والملكية الفكرية والاستشارات والخدمات التعليمية والتدريبية والتحول الرقمي.

وعبر الدكتور الشبلي عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع المجموعة في العديد من الخدمات المتقدمة والمتميزة التي توفرها المجموعة وتتميز فيها على مستوى الوطن العربي.

واتفق الجانبان على التعاون في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات للجمعيات التي تستهدفها الهيئة، وتقديم مقترحات لمشاريع صغيرة ومتوسطة لمساعدة شباب المحافظات وتقديمها بالتعاون مع الهيئة إلى المنظمات الدولية غير الربحية لمنحهم التمويل اللازم.

كما اتفق الجانبان على اعتماد برنامج طلال أبوغزاله لتقنية المعلومات (TAGDIT) كبرنامج تدريبي لتعليم استخدام الحاسوب، والتعاون في تقديم دورات تدريبية متخصصة في الملكية الفكرية للمشاركين الحاصلين على دورات SMEs المقدمة من قبل أكاديمية طلال أبوغزاله وذلك لرفع الوعي والمعرفة لديهم بأهمية الملكية الفكرية وأهمية تسجيل مشاريعهم، وتسجيل الاختراعات وتسويقها لأصحاب المشاريع والافكار الريادية وأهميتها في التنمية الاقتصادية.

ويتضمن التعاون كذلك تطبيق نظام TAG ERP للحلول الإلكترونية ونظام E-Archiving (الأرشفة الإلكترونية) لدى الهيئة وتدريب الموظفين على استخدام الأنظمة، وتطبيق نظام TAG ERP للحلول الإلكترونية لدى المشاريع التي سيتم دعمها من قبل الهيئة وتدريب المعنيين بحيث يتم ربط النظام مع الهيئة لغايات المراقبة وتتبع سير العمل لدى مختلف المشاريع المعنية دون الحاجة لعمل زيارات ميدانية.

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