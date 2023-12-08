مدينة إكسبو دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم، عن توقيع اتفاقية تطوير غير ملزمة مع "أو أم في"، الشركة المتكاملة للطاقة والنفط والمواد الخام والمواد الكيميائية، لاستكشاف فرص التعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من العمليات الصناعية في مصافي "أو أم في".

وتشكل الاتفاقية غير الملزمة أساساً للتعاون المشترك في تطوير محطة محللات كهربائية صناعية واسعة النطاق، سيتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة. وستتعاون الشركتان في تطوير المشروع والخطط المتعلقة بالاستثمار في النصف الثاني من عام 2024.

وجرى التوقيع على الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف COP28، المنعقد حالياً في دبي، ويأتي ذلك في أعقاب توقيع الطرفين على مذكرة تفاهم أولية في أبوظبي في وقت سابق من هذا العام.

وقال محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر": "يأتي توقيع هذا الاتفاق مع "أو أم في" ليشكل خطوة إضافية نحو تعزيز مختلف مراحل سلسلة القيمة لإنتاج الهيدروجين ويساهم في تحقيق هدفنا المتمثل بإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030".

وتساهم "مصدر" بدور ريادي في استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين منذ العام 2008، حيث تستثمر الشركة وتطور مشاريع استراتيجية ومنصات قابلة للتطوير في الأسواق العالمية الرئيسية.

وتماشياً مع الأهداف المناخية الوطنية والدولية، تسعى "أو أم في" لتحقيق استراتيجيتها بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويرتكز تحقيق هذا الهدف على استخدام وإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق المحللات الكهربائية التي تعمل بواسطة الطاقة المتجددة، واستخدامه في مصافي التكرير التابعة للشركة.

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