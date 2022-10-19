· رأس الخيمة تستضيف فعاليات القمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك 2022 خلال الفترة من 25 – 27 أكتوبر 2022

الإمارات العربية المتحدة: أعلن "اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك" (باتا)، المؤسسة غير الربحية التي تخدم الهيئات الحكومية ووكالات السفر والفنادق وشركات الطيران وغيرها من المؤسسات المعنية بتطوير قطاع السياحة والسفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن البرنامج الخاص بالقمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك 2022 التي ستقعد خلال الفترة ما بين 25 و27 أكتوبر 2022 في إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة.

وسيغطي برنامج القمة التي تعقد تحت عنوان" إعادة ربط العالم بأسلوب مستدام" عدد من الموضوعات هامة الهامة لقطاع السياحة والسفر في المنطقة مثل مرونة الوجهات السياحية، وأهمية دعم وتمكين النساء في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوجهات التي تشهدها صناعة الفنادق العالمية، وسياحة المأكولات المستدامة، ومتطلبات الجيل الجديد من المسافرين، والتخلص من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بقطاع السياحة والسفر في المنطقة. ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها فعاليات القمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك في منطقة الشرق الأوسط.

وستجمع القمة، التي تستضيفها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة على مدار ثلاث أيام، نخبة من الخبراء الدوليين، وصناع القرار وكبرى شركات السفر الدولية للمساهمة في رسم الخطط والمسارات لتنمية قطاعات السفر والسياحة من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتحتضن شبكة اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك العديد من هيئات القطاعين العام والخاص التي تمثل مختلف أطياف منظومة السياحة والسفر، بما في ذلك الهيئات الحكومية ووكالات السفر والفنادق وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات المعنية بتطوير قطاع السياحة والسفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبهذه المناسبة، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يُسعدنا استضافة قمة اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك لأول مرة في الشرق الأوسط. تتمتع إمارة رأس الخيمة برؤى طموحة وتتطلع لمستقبل واعد حافل بالتطور والتميز، وتضع مسألة الاستدامة بمختلف جوانبها البيئية والثقافية والطبيعية والمعيشية في صلب استراتيجيتها للاستثمار والتنمية. ونتطلع لتوحيد الجهود مع الخبراء والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لقيادة جهود الاستدامة، وبناء اقتصاد سياحي قوي قادر على مواكبة تطورات المستقبل".

وسيشارك في فعاليات القمة نخبة من المتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم مثل الدكتور عبد الله موصوم وزير السياحة جزر المالديف، وشري آرفيند سينغ سكرتير الخدمة الإدارية في وزارة السياحة الهندية، وفلوريان سينجستشميد الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة الأذربيجاني، وميتسواكي هوشينو نائب مفوض وكالة السياحة اليابانية، زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وبانسي هو الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة Shun Tak Holdings Limited، وإدواردو سانتاندير المدير التنفيذي للجنة الأوروبية للسفر، وأنيتا مينديراتا مؤسّسة ورئيسة شركة أنيتا مينديراتا وشركاه، وتشيب روجرز الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الفنادق ومقرات الإقامة الأمريكية، وجيسي ف. ماكومب أخصائي تنمية السياحة في هيئات القطاع الخاص لدى البنك الدولي، وفرجينيا ميسينا نائب الرئيس الأول للاتصالات في المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، وستيفانو بارونسي المدير العام لمجلس المطارات الدولي في آسيا والمحيط الهادئ، وفابريزيو أورلاندو المدير العالمي لشؤون صناعة السياحة والسفر لدى موقع تريب أدفايزر، وأودرا موريس الشيف والمضيف والقاضي والمؤلف المرموق في آسيا وسنغافورة، وغيرهم من قادة ومسؤولي مجالس السياحة الدولية.

من جانبها، قالت ليز أورتيجويرا، الرئيس التنفيذي "اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (باتا): "بعد توقف طويل دام لثلاث سنوات، نتطلع لانطلاق فعاليات قمة هذا العام التي ستجمع نخبة من قادة الفكر والخبراء والمسؤولين من القطاع العام والمنظمات غير الحكومية لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجهها صناعة السياحة والسفر في المنطقة. ويُسعدنا مشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الحكومية المرموقة من أذربيجان، وكمبوديا، وإقليم كاتالونيا، وتايبيه الصينية، وكرواتيا، وغوام، والهند، واليابان، وكوريا، وماليزيا، وجزر المالديف، ونيبال، وجزر ماريانا الشمالية، وبالاو، والفلبين، ومقاطعة صباح الماليزية، ومقاطعة ساراواك، وسنغافورة، وإسبانيا، وتايلاند وفيتنام في الجلسات الحوارية التي تستهدف تعزيز مقومات قطاع السياحة والسفر وجعله أكثر مسؤولية واستدامة. وندعو مختلف الجهات المعنية في صناعة السياحة والسفر للانضمام إلينا خلال هذه المرحلة الهامة من التعافي لمواصلة العمل لإيجاد مستقبل يلعب فيه قطاع السياحة دوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة".

البرنامج الموجز للقمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك 2022:

يتضمن اليوم الأول للقمة في 25 أكتوبر الاجتماعات الداخلية لمجلس إدارة اتحاد وكالات السفر لدول الباسفيك (الأعضاء فقط)، وورشة عمل تدريبية لاحتراف التصوير باستخدام الهاتف المحمول مع مصور نيكون المحترف الحائز على العديد من الجوائز والمتعاون المتكرر مع شركة أبل، وصانع المحتوى المميز باستخدام جهاز آيفون "سكوت وودوارد"، بالإضافة إلى جولة خاصة في الوجه المضيفة لمدة نصف يوم، وحفل استقبال في فندق والدورف أستوريا.

وستبدأ فعاليات اليوم الثاني بمنتدى استدامة الوجهة (للمدعوين فقط)، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الجانبية المتزامنة التي ستناقش موضوعات مثل مرونة الوجهات السياحية، وتسويق الوجهات، والاحتياجات الفورية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وبعد مأدبة الغداء التي ستستضيفها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، سيقام حفل الافتتاح الرسمي الذي سيليه عدد من الكلمات الرئيسية والعروض التقديمية والحوارات المباشرة. وستختمم فعاليات اليوم الثاني للقمة بحفل عشاء وحفل تقديم جوائز القمة السنوية لاتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك في فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي.

وستتضمن فعاليات اليوم الأخير من القمة حوارات جماعية حول أفضل آليات تطوير الوجهات المستدامة، وبناء قادة المستقبل، إلى جانب أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ، وتمكين النساء في الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى كلمة رئيسية حول توجهات صناعة الفنادق العالمية، وجلسة قطاع طيران نحو طريق التعافي ، التي ستليها سلسلة من الجلسات الفرعية حول عدد من الموضوعات المختلفة.

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للاطلاع على البرنامج الكامل، يرجى زيارة الرابط: -2022-https://www.pata.org/pasfull-programme. كما يمكن التسجيل لحضور فعاليات القمة على الرابط: -tickets-2022-summit-lannua-https://www.eventbrite.com/e/pata227553537757. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة: -www.PATA.org/pas 2022، أو المراسلة على البريد الإلكتروني: events@pata.org

نبذة عن "اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك"

تأسس "اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك" (PATA) في العام 1951، وهو مؤسسة غير ربحية تعمل على دفع وتيرة التنمية المتسدامة لقطاع السفر والسياحة من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يوفر الاتحاد الرؤى والأبحاث المستقبلية، وينظم الفعاليات المبتكرة للأعضاء من الهيئات الحكومية والمدنية والسياحية، وشركات الطيران والمطارات الدولية، والمؤسسات العاملة في قطاع الضيافة، والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى آلاف الأعضاء من خبراء السياحة الشباب من مختلف أنحاء العالم. وتحتضن شبكة "اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك" أيضاً الكثير من الأنشطة الاجتماعية، والتي تضم 36 منظمة محلية، و20 منظمة تعليمية للطلاب في جميع أنحاء العالم. وينتمي الآلاف من خبراء السياحة والسفر إلى الـ 32 منظمة محلية التابعة للاتحاد، في حين ينتسب مئات الطلاب لعضوية الـ 28 منظمة تعليمية التابعة للاتحاد حول العالم. وتنظم هذه المنظمات أنشطة ودورات تدريبية وتنموية في مجال السياحة والسفر. وبدورها توفر منصة "PATAmPOWER" بيانات وتوقعات ورؤى غنية ومدروسة، صادرة عن مركز الاستقصاء الاستراتيجي التابع للاتحاد، مباشرةً إلى حواسيب الأعضاء في أي مكان من العالم. ويقع المقر الرئيسي للاتحاد في "بانكوك" منذ العام 1998، وللاتحاد مكاتب أو مُمثليات رسمية في كل من "بكين" و"لندن". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.PATA.org

للتواصل الإعلامي:

بول بروانجكارن

رئيس الموظفين اتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك (باتا)

بانكوك، تايلند

هاتف: +66 2658 2000

البريد الإلكتروني: communications@pata.org

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مايو عام 2011 كهيئة تابعة لحكومة رأس الخيمة. وتسعى الهيئة الى تطوير البنى السياحية التحتية للإمارة وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مرموقة للمسافرين بقصد الترفيه والأعمال، وإيجاد الفرص الإستثمارية المستدامة وتحسين نوعية حياة سكانها. ولتحقيق هذه الأهداف، حصلت الهيئة على تفويض حكومي يتيح لها إصدار التراخيص وتنظيم ومراقبة قطاع السياحة والضيافة في الإمارة.