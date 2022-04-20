أبوظبي؛ الإمارات العربية المتحدة: عقد اتحاد مصارف الإمارات (الصوت الموحد والهيئة الممثلة للقطاع المصرفي الإماراتي)، أول ندوةً افتراضية حول أخلاقيات البيع، بالتعاون مع واحدة من أكبر شركات الاستشارات التجارية والمالية في المنطقة.

وقد حضر الندوة أكثر من 75 مشاركًا من المصارف في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، لإعطاء نظرة عامة شاملة حول أخلاقيات البيع، مع التركيز بشكل خاص على الشروط الأساسية لحماية العملاء. كما تضمنت ورشة العمل شرحًا مفصلاً للنهج المطلوب للتطوير الناجح لمؤشر أخلاقيات البيع الجماعي، مع تزويد أعضاء اتحاد مصارف الأعمال بخريطة طريق واضحة حول كيفية المضي قدمًا في هذه المبادرة.

وقد علق المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات السيد جمال صالح على أهمية هذه الورشة قائلاً: "يأتي هذا الحدث تماشياً مع الجهود المستمرة الذي يبذلها الاتحاد لتطوير أداء جميع أعضائها وزيادة معرفتهم بممارسات أخلاقيات البيع".

وأضاف: "نحن نعمل باستمرار على الارتقاء بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا من الواجب علينا دائمًا أن نضع العملاء في المرتبة الأولى، وأن نتبنى طرقًا جديدة لحماية مصالحهم.

ومن خلال اعتماد قاعدة شاملة لأخلاقيات البيع، يمكننا أن نقدم للعملاء منتجات وحلولًا أخلاقية تعكس الثقة والمرونة في تلبية احتياجاتهم، مع تبني ممارسات مبيعات جديرة بالثقة والالتزام بأعلى مستوى من الدقة والشفافية عند مشاركة المعلومات."

وتعتبر ورشة أخلاقيات البيع خطوة من الخطوات التي سيعتمدها اتحاد مصارف الإمارات نحو تطوير هذا القطاع، ومساعدة الأعضاء على تعزيز معرفتهم بمعايير أخلاقيات البيع، مع تحديد مبادرات إضافية يمكن أن تعزز ممارسات العملاء الواعية في المستقبل.

#بياناتحكومية

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نبذة عن اتحاد مصارف الإمارات: (UBF)

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 51 عضواً من المصارف والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والشركات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 26 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للمصارف والشركات الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الثلاث والعشرون واللجان الاستشارية الثلاث ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.

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