.سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: يأتي إطلاق المراكز والمنصة الإلكترونية ضمن سعي الاتحاد إلى مواكبة الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى العمل على تحقيق الريادة العالمية

· بدء العمل في مراكز التدريب الخاصة بثماني رياضات وهي القوس والسهم، والسباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والجودو، والرماية، والتايكواندو، والمبارزة

· تم اختيار الرياضات بما يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تكوين جيل جديد يطمح لتبوؤ الصدارة واعتلاء منصات التتويج العالمية

· تتضمن الألعاب المدرسية نوعين من البرامج: برنامج تنافسي وبرنامج تدريبي

· يستهدف البرنامج التنافسي الفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و17 عاماً

· يستهدف البرنامج التدريبي الفئات العمرية من 9 وحتى 14 عاماً

· إطلاق المنصة الإماراتية لرعاية المواهب الرياضية وإدارة البرامج التدريبية الموجهة ضمن بيئة آمنة، وتحت رعاية مباشرة من نخبة من المختصين

· تنقسم الألعاب المدرسية التنافسية إلى 3 مستويات: الأول على مستوى كل مدرسة، الثاني على مستوى المنطقة، والثالث على المستوى الوطني

الإمارات العربية المتحدة- أطلق سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة الأمين العام لاتحاد الإمارات العربية المتحدة الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين في مقر الهيئة العامة للرياضة، وبحضور مسؤولين في القطاع الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية، العمل في مراكز التدريب الخاصة بثماني رياضات وهي القوس والسهم، والسباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والجودو، والرماية، والتايكواندو، والمبارزة والتي تم اختيارها بعناية بما يتوافق مع الرؤى والتوجهات الحكومية واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تكوين جيل جديد يطمح لتبوؤ الصدارة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وقال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: "يأتي إطلاق المراكز والمنصة الإلكترونية ضمن سعي الاتحاد إلى مواكبة الرؤى والتوجهات الحكومية الرامية إلى العمل على تحقيق الريادة العالمية، وأن تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للريادة والتميز".

وتابع سعادته: "نثمن جهود فريق العمل الذي قام بدور كبير لضمان استيفاء المشروع لأعلى معايير الجودة في الخدمات التي سيتم تقديمها لأبنائنا الطلبة، بهدف الالتزام بالمشاريع الحكومية الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لجميع سكان دولة الإمارات في جميع المجالات".

وستبدأ هذه المراكز العمل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 بثلاث رياضات وهي ألعاب القوى والريشة الطائرة والسباحة تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين، بالتعاون بين اتحادات الألعاب المختلفة واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن يتم إطلاق المراكز الخاصة بباقي الألعاب تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الألعاب المدرسية نوعين من البرامج، برنامج تنافسي وبرنامج تدريبي، حيث يتم توزيع البرنامج التنافسي على 3 مستويات للفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و17 عاماً. وتنطلق منافسات المستوى الأول خلال الأسابيع المقبلة من خلال مسابقات تقام داخل كل مدرسة ليتأهل الأفضل منهم إلى المستوى الثاني الذي يشمل المدارس المتنافسة داخل كل منطقة (أبو ظبي، دبي، الشارقة، الإمارات الشمالية) في بداية مايو المقبل. ومن ثم تصل المنافسات إلى المستوى الثالث، المعروف بالنهائيات على مستوى الدولة، والذي سيتوج من خلاله جميع الأبطال الوطنيين، في منتصف شهر مايو.

أما البرنامج التدريبي فيستهدف الفئات العمرية من 9 إلى 14 عاماً، من خلال افتتاح مراكز تدريب في جميع أنحاء الإمارات تغطي جميع الرياضات الثمانية. وستوفر المراكز الفرصة للطلبة للتدرب وممارسة أي من الرياضات الثمانية. وستفتح مراكز التدريب أبوابها تدريجياً اعتباراً من الـ15 من فبراير، على أن يتم تسجيل الطلبة من خلال منصة تسجيل الكترونية.

وسيكون للألعاب المدرسية تأثير كبير على تعزيز ممارسة الرياضة لدى الطلبة، وكذلك تطوير الجيل القادم من نخبة الرياضيين للمشاركة في المسابقات الدولية وتعزيز الصحة والرفاهية، وتحديد المواهب للبناء على الجيل القادم من نخبة الرياضيين.

وتم لهذا الغرض إطلاق المنصة الإماراتية لرعاية المواهب الرياضية وإدارة البرامج التدريبية الموجهة ضمن بيئة آمنة، وتحت رعاية مباشرة من نخبة من المختصين في تلك الرياضات حيث تتميز المنصة بمرونة وسهولة الاستخدام وتسريع الإجراءات وإتاحتها لكافة فئات المجتمع لتنمية ورعاية المواهب الرياضية الطلابية من الفئة العمرية التي تتراوح بين 9 و14 عاماً، وقد تم تصميم المنصة وفق أعلى المعايير المتبعة في الخدمات الالكترونية من ناحية اللغة البرمجية والتكامل بين تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف.

وتجدر الإشارة إلى ان الهدف الرئيسي من المنصة هو تقديم خدمات الاتحاد وفق أفضل وأسهل الطرق للأهالي والطلبة والمدربين والمشرفين والإداريين وكافة الشركاء والمعنيين، إضافة إلى كبار المسؤولين في جميع المؤسسات الرياضية والتعليمية.

كما ستقدم المنصة مجموعة كبيرة من أدوات التواصل فيما بين المعنيين مع الأهالي والطلبة، مما يساهم بتسهيل قياس مجموعة كبيرة من مؤشرات الأداء التي من شانها تقديم صورة متكاملة عن مستويات التطور لدى الطلبة المنتسبين في البرامج التدريبية لمختلف الرياضات.

ويضع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي محور اكتشاف واستقطاب المواهب ضمن أهدافه الرئيسية عبر تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاعين الرياضي والتعليمي بهدف اكتشاف أبطال رياضيين جدد قادرين على تحقيق الإنجازات القارية والدولية.

#بياناتحكومية

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